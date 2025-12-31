Đi chợ thấy 5 quả này thì mua ngay, mùng 1 Tết càng ăn càng có lộc, đặc biệt là loại đầu tiên

Ngày mùng 1 Tết dương lịch được nhiều người xem là thời điểm "lấy vía" cho cả năm. Không ít gia đình kỹ lưỡng từ lời ăn tiếng nói, việc làm cho tới mâm cơm, hoa quả ngày đầu năm với mong muốn khởi đầu suôn sẻ, may mắn. Vì vậy, khi đi chợ hay siêu thị dịp cận Tết, nếu thấy 5 loại quả dưới đây, nhiều người thường không ngần ngại mua ngay, vừa dễ ăn, vừa mang ý nghĩa tốt lành theo quan niệm dân gian lẫn xu hướng hiện đại.

1. Nho - loại quả "hot trend" mùng 1 Tết dương

Nho là một trong những loại quả được mua nhiều nhất dịp Tết dương lịch, nguyên nhân đến từ trào lưu bắt nguồn từ phương Tây: đúng 0h mùng 1 ăn 12 quả nho, tương ứng với 12 điều ước cho 12 tháng trong năm mới. Nhiều người tin rằng nếu ăn đủ 12 quả trong khoảnh khắc giao thời và thành tâm ước nguyện, năm mới sẽ hanh thông, thuận lợi hơn.

Năm nay, nhiều siêu thị và tiệm trái cây còn rất tâm lý khi bán sẵn các khay, giỏ nho đúng 12 quả để khách hàng dễ mua, dễ "bắt trend". Ngoài ý nghĩa may mắn, nho còn tượng trưng cho sự sum vầy, sinh sôi, vì kết thành chùm, trái mọc liền nhau. Đây cũng là lý do nho thường xuất hiện trong các mâm hoa quả cầu chúc năm mới đủ đầy, lộc đến không ngừng.

2. Dứa - ăn đầu năm để mọi điều "thơm thảo"

Dứa (hay còn gọi là thơm) là loại quả quen thuộc nhưng mang ý nghĩa tốt đẹp trong ngày đầu năm. Tên gọi "thơm" gợi liên tưởng đến danh tiếng, sự lan tỏa điều tốt lành, làm gì cũng được người khác quý mến, giúp đỡ.

Về hình thức, dứa có màu vàng ấm áp, mắt đều, tươi tắn, tạo cảm giác tràn đầy sinh khí. Nhiều người tin rằng ăn dứa mùng 1 giúp công việc thuận lợi, lời ăn tiếng nói dễ lọt tai, các mối quan hệ trong năm mới cũng suôn sẻ hơn. Ngoài ra, dứa dễ mua, dễ bảo quản và có thể ăn tráng miệng hoặc ép nước, rất tiện cho ngày đầu năm bận rộn.

3. Dưa hấu - ruột đỏ lấy vía may

Dưa hấu gần như là loại quả "quốc dân" mỗi dịp Tết. Với vỏ xanh, ruột đỏ, dưa hấu tượng trưng cho hình ảnh ngoài êm trong ấm, bên ngoài bình ổn, bên trong hanh thông. Màu đỏ của ruột dưa được xem là màu của may mắn, tài lộc và vận đỏ, nên ăn dưa hấu mùng 1 mang ý nghĩa cầu một năm thuận lợi, ít trắc trở.

Không chỉ mang ý nghĩa phong thủy, dưa hấu còn dễ ăn, vị ngọt mát, giúp giải ngấy sau những bữa tiệc cuối năm. Nhiều gia đình có thói quen bổ dưa hấu đầu năm để mở lộc, mong cả năm ngọt lành, tròn đầy như trái dưa.

4. Táo - biểu tượng của bình an, ổn định

Táo là loại quả thường được lựa chọn cho ngày mùng 1 vì gắn liền với ý nghĩa bình an và ổn định. Trong quan niệm dân gian, ăn táo đầu năm tượng trưng cho mong muốn một năm mới êm ả, ít sóng gió, gia đình yên ấm.

Táo có hình dáng tròn trịa, màu sắc đẹp mắt, dễ bày biện trên mâm quả. Ngoài ra, đây cũng là loại trái cây dễ mua, giá cả vừa phải, phù hợp với nhiều gia đình. Táo ngọt nhẹ, giòn, không quá nặng bụng, rất hợp để ăn trong ngày đầu năm khi mọi người thường ăn uống khá nhiều.

5. Cam, quýt - sắc vàng gọi tài lộc

Cam và quýt là nhóm quả được ưa chuộng vào dịp đầu năm nhờ màu vàng cam tươi sáng, tượng trưng cho tiền tài, thịnh vượng. Theo quan niệm dân gian, ăn cam quýt mùng 1 giúp cầu mong tài lộc dồi dào, công việc hanh thông, mọi việc trôi chảy như múi cam mọng nước.

Ngoài ra, cam quýt còn mang vị ngọt thanh, mùi thơm dễ chịu, tạo cảm giác tươi mới cho ngày đầu năm. Nhiều gia đình chọn bày cam quýt trên bàn ăn hoặc mâm quả, sau đó cùng nhau thưởng thức để lấy may.

