Vợ Tuấn Hưng kể đêm cuối trước khi mẹ chồng mất, nghẹn ngào khi mẹ bảo "con là con gái yêu của mẹ"

Sau khi lo chu tất đám tang cho mẹ chồng, vợ anh Tuấn Hưng – Hương Baby đã đăng một status dài chứa đựng nhiều cảm xúc, khiến cộng đồng mạng không khỏi xúc động. Mở đầu bằng tiếng gọi “Mẹ ơi…”, cô trải lòng về những ngày tháng túc trực và chăm sóc mẹ chồng trong giai đoạn cuối đời.

“Đến ngày hôm nay khi mọi việc của mẹ đã xong xuôi và vô cùng viên mãn con mới nhẹ lòng an tâm và đến lúc này con mới có thể cho phép mình được có thời gian tĩnh lại để có những khoảng lặng cho riêng con mẹ ạ. Hành trình qua từ những ngày con vào viện ở bên cạnh mẹ đến những ngày mẹ về nhà nằm là một hành trình rất đặc biệt và ý nghĩa đối với con. Con đã học được thêm những bài học để con biết con luôn phải nỗ lực hết mình, làm sao để sống hiếu thảo nhất với cha mẹ", vợ Tuấn Hưng viết.

Cô kể lại những đêm gần như thức trắng, luôn lo lắng xem làm sao để mẹ đỡ đau, để mẹ được vui lòng, để mẹ có thêm sức khỏe. “Con đã rất cố gắng và nỗ lực mẹ ạ. Và con biết hơn ai hết mẹ đã rất thấu hiểu những gì mà con đã cố gắng. Nên mẹ yêu thương con lắm”, Hương Baby viết.

Chia sẻ của vợ Tuấn Hưng - Hương Baby.

Tình cảm đặc biệt giữa hai mẹ con được cô mô tả qua những lời gọi thân thương: “Lúc nào mẹ cũng Thỏ ơi, rồi kể cả những lúc con ngồi ngay cạnh mẹ trong vô thức mẹ cũng gọi Thỏ ơi Thỏ đâu rồi, rồi cứ phải có con ngồi cạnh mẹ, mẹ mới an lòng... Mẹ bảo con là con gái yêu của mẹ".

Cô tin rằng sự gắn bó ấy không chỉ của kiếp này: “Chắc cũng có một kiếp nào đó con đã từng là con gái ruột của mẹ nên kiếp này mẹ con mình mới có một sợi dây nhân duyên sâu dày và yêu thương đến như vậy".

Hương Baby cũng nhớ về khoảnh khắc đêm cuối cùng trước khi mẹ chồng ra đi: "Cuộc đời này thật vô thường mẹ nhỉ, mới đêm hôm trước gần 3 rưỡi sáng mẹ đau còn gọi con lên ngồi cạnh mẹ nắm tay mẹ. Cả đêm đó con vẫn còn ngồi niệm Phật và bóp chân cho mẹ đến khi mẹ hết đau và ngủ ngon con mới an tâm đi ngủ vậy mà chỉ đến tối hôm sau thôi mẹ đã ra đi rồi".

Dòng trạng thái của Hương Baby hiện nhận được nhiều sự quan tâm, chia sẻ từ bạn bè, người thân và cư dân mạng.

Mẹ của ca sĩ Tuấn Hưng – bà Nguyễn Thị Lam – qua đời vào tối 15/11/2025 sau thời gian chống chọi với bệnh ung thư. Lễ viếng diễn ra sáng 17/11/2025 tại Nhà tang lễ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, trước khi linh cữu được đưa đi hỏa táng tại Đài hóa thân Hoàn Vũ Văn Điển, Hà Nội.

Hương Baby (tên thật Trần Thu Hương, sinh năm 1991) là hot girl đời đầu Hà Nội. Cô hiện là doanh nhân thành đạt.