Vợ mua kit xét nghiệm ADN, người đàn ông làm cho vui, phát hiện sự thật chôn giấu suốt 30 năm

Một người đàn ông đã chia sẻ nỗi đau tột cùng của mình sau khi phát hiện một sự thật khó chấp nhận về nguồn gốc gia đình, và giờ đây anh không biết phải làm gì tiếp theo, báo Anh Mirror đưa tin.

Người đàn ông 34 tuổi cho biết một món quà tưởng như đầy ý nghĩa đã làm cuộc sống của anh đảo lộn chỉ trong vài giây. Vợ anh, 29 tuổi, mua bộ xét nghiệm ADN với mục đích khám phá nguồn gốc tổ tiên của hai vợ chồng, hoàn toàn không ngờ rằng nó lại phơi bày những sự thật đau lòng.

Anh đã chia sẻ câu chuyện của mình trên Reddit: “Trước đây tôi chưa từng làm xét nghiệm ADN. Tôi được nuôi dưỡng với niềm tin rằng bên nội có gốc Pháp và Hà Lan, còn bên ngoại là gốc Bồ Đào Nha và Thụy Điển.”

Sau khi kết hôn, vợ anh rất hào hứng với việc làm xét nghiệm phả hệ cho cả hai người.

“Có một gói ưu đãi cho hai người, nên cô ấy đã thuyết phục tôi làm, còn đùa rằng có khi tôi bị tráo lúc mới sinh hoặc là con nuôi,” anh kể.

Ảnh minh họa

“Tôi đã nghe những lời này suốt cả đời vì da tôi ngăm trong khi các anh chị em đều trắng, nhưng điều đó dễ dàng được giải thích vì nhiều người trong họ Bồ Đào Nha của chúng tôi cũng có làn da sẫm màu. Tôi từng bị nhầm là người thuộc rất nhiều quốc tịch khác nhau nên dần bỏ ngoài tai.”

Hai vợ chồng gửi mẫu xét nghiệm sau Lễ Tạ Ơn và kết quả được trả về vào tuần trước.

“Vợ tôi mở kết quả của cô ấy trước, mọi thứ đúng như dự đoán. Tôi mở kết quả của mình và chết lặng — không hề có dòng máu Pháp hay Hà Lan,” người đàn ông nói.

“Bên mẹ đúng như tôi vẫn nghĩ, nhưng bên cha lại là Tây Ban Nha và Puerto Rico. Tôi chưa bao giờ biết gia đình bên cha mình lại có nguồn gốc này.”

Khi tiếp tục xem các kết quả ADN tương thích, anh phát hiện ra một điều còn gây sốc hơn: một người anh/em cùng cha khác mẹ.

“Lúc đầu tôi không tin. Bố mẹ tôi ly hôn khi tôi còn nhỏ, nên tôi nghĩ có thể bố đã có một mối quan hệ thoáng qua và có một đứa con mà ông không hề biết đến,” anh kể.

Khi liên lạc với người mà anh luôn gọi là cha, anh đã được nói cho biết sự thật cay đắng.

“Ông ấy nói bằng giọng run rẩy rằng ông không phải là cha ruột của tôi. Mẹ tôi đã nói với ông điều này từ năm 2004 và ông đã hoàn toàn suy sụp, không thể chấp nhận được. Ông cũng không biết cha ruột của tôi là ai hay chuyện gì đã xảy ra.”

Sau đó, anh liên hệ với mẹ mình, nhưng chỉ nhận được một lời giải thích mơ hồ. Anh kể rằng mẹ nói: ‘Mẹ lớn lên trong một gia đình đổ vỡ, chơi với những người xấu và mẹ thậm chí không nhớ chuyện gì đã xảy ra vì khi đó mẹ uống rượu.’

“Tôi thực sự choáng váng” anh nói. “Mối quan hệ của chúng tôi vốn đã nhiều mâu thuẫn, chủ yếu vì mẹ tôi không bao giờ chịu nhận trách nhiệm về cách bà đối xử với tôi khi tôi còn nhỏ, nên tôi cảm thấy bà đang xem nhẹ cảm xúc của tôi”.

Không biết phải xử lý phát hiện này như thế nào, anh tìm đến mạng xã hội để tìm sự đồng cảm: “Tôi bị tổn thương nặng nề về mặt cảm xúc và không biết mình nên cảm thấy thế nào. Tôi thấy lạc lõng, buồn bã và tức giận. Vợ tôi cũng suy sụp vì cô ấy cảm thấy có lỗi khi đã thúc ép tôi làm xét nghiệm ADN. Ai từng trải qua chuyện tương tự, xin hãy giúp tôi. Tôi không có ai để tâm sự về điều này.”

Nhiều người dùng khác đã chia sẻ trải nghiệm của chính họ. Một người viết:

“Tôi phát hiện ra tôi và anh/chị em sinh đôi của mình được nhận nuôi khi mới một tuổi… giờ chúng tôi đều 42 tuổi. Tất cả đều nhờ xét nghiệm ADN/phả hệ.”

Người khác chia sẻ: “Tôi có trải nghiệm tương tự. Người đàn ông mà tôi nghĩ là cha ruột hóa ra không phải. Tôi chỉ mới biết điều này cách đây 12 ngày.”

Một người dùng thứ ba bình luận: “Bây giờ có thể rất đau, nhưng sự thật cuối cùng vẫn sẽ chiến thắng. Biết được sự thật vẫn tốt hơn.”