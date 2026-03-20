Vỡ mộng sau 2 năm dùng Mazda CX-30, chủ xe bán đổi VinFast VF 7 để giải phóng áp lực kinh tế và trải nghiệm vận hành

Trải nghiệm thực tế trong quá trình sử dụng ô tô thường là thước đo chính xác nhất, có khả năng thay đổi hoàn toàn góc nhìn ban đầu của người dùng.

Anh Nguyễn Đức Mạnh từng ưu tiên chọn chiếc Mazda CX-30 làm phương tiện đầu tiên cho gia đình vì sức hút thương hiệu Nhật và nội thất hoàn thiện cao cấp. Tuy nhiên, chỉ sau hai năm gắn bó, sự hào hứng ban đầu đã nhường chỗ cho cảm giác bí bách và áp lực tài chính đè nặng từ những con số vận hành thực tế.

Nhiều áp lực từ chi phí vận hành

Sự thay đổi trong tâm lý cầm lái của anh Mạnh bắt nguồn từ những số liệu tài chính phát sinh sau mỗi hành trình. Với nhu cầu đi lại thường xuyên, chiếc Mazda CX-30 tiêu tốn từ 11-12 lít xăng cho mỗi 100 km di chuyển trong đô thị. Mỗi lần đổ đầy bình xăng tiêu tốn từ hơn 1 triệu đồng, khiến tổng chi phí nhiên liệu hàng tháng của anh thường xuyên nằm ở mức 2 đến 3 triệu đồng.

Chiếc Mazda CX-30 từng là niềm yêu thích của chủ xe thời còn mới sử dụng. Ảnh minh họa: Đại lý

Khoản chi này cũng trực tiếp tạo ra áp lực tinh thần nặng nề, buộc anh Mạnh phải thực hiện hành động “ghìm chân ga” để tiết chế mức tiêu thụ. Việc phải tự giới hạn cảm xúc và hành vi cầm lái trên chính chiếc xe mình sở hữu tạo ra một trải nghiệm gò bó, khiến mỗi chuyến đi trở thành một phép tính chi li thay vì tận hưởng các tiện ích và hệ thống hiện đại của xe.

Bên cạnh tiền xăng, chi phí bảo dưỡng định kỳ cũng là một gánh nặng kinh tế gây mệt mỏi với chủ xe này. Với chu kỳ bảo dưỡng ngắn chỉ 5.000 km một lần, anh Mạnh từng đối mặt với những tờ hóa đơn tại đại lý lên tới 5 triệu đồng. Ngay cả khi đã chủ động gạch bỏ nhiều hạng mục để tiết kiệm, con số cuối cùng vẫn dao động khoảng xấp xỉ 3 triệu đồng.

Sự tích tụ của các khoản chi phí vận hành quá cao đã biến chiếc xe xăng hạng B trở thành một áp lực thường trực, khiến chủ xe như anh Mạnh không dám khai thác hết giá trị sử dụng của phương tiện và luôn cảm thấy sự thiếu kinh tế trong mỗi km di chuyển.

Bước ngoặt kinh tế và sự tự do khi cầm lái

Quyết định chuyển sang VinFast VF 7 của anh Mạnh đã mang lại kết quả khác biệt rõ rệt qua các con số thực chứng. Trong năm đầu tiên, anh Mạnh di chuyển quãng đường lên tới 30.000 km, một tần suất rất cao mà anh khó lòng thực hiện được với xe xăng do áp lực chi phí. Với chính sách miễn phí sạc pin của VinFast kéo dài đến năm 2029, chi phí năng lượng hàng tháng của anh gần như bằng không.

Chi phí sử dụng siêu rẻ của VF 7 khiến anh Mạnh không cần phải suy nghĩ về quãng đường di chuyển. Ảnh: Cấn Hưng

Theo anh Mạnh, ngay cả khi không có hỗ trợ miễn phí từ VinFast, một lần sạc đầy pin cũng chỉ tiêu tốn hơn 200.000 đồng, bằng chưa đầy một phần năm so với chi phí đổ xăng trước đây để đi cùng quãng đường.

Sự chênh lệch về bảo dưỡng còn gây bất ngờ hơn khi sau 30.000 km, anh Mạnh mới chỉ bảo dưỡng hai lần (chu kỳ 12.000 km/lần) với chi phí mỗi lần chỉ vỏn vẹn khoảng 500.000 đồng/lần.

Chiếc ô tô điện có chi phí bảo dưỡng rẻ như xe máy. Ảnh: Cấn Hưng

Việc giải quyết triệt để bài toán kinh tế đã thay đổi hoàn toàn thói quen cầm lái, cho phép anh tận hưởng cảm giác mạnh mẽ của động cơ điện mà không cần lo nghĩ về tiền túi.

Câu chuyện của anh Mạnh khẳng định rằng sự dịch chuyển sang xe điện là lời giải thực tế cho bài toán kinh tế và trải nghiệm cá nhân. Khi áp lực về nhiên liệu và bảo dưỡng được gỡ bỏ, chiếc xe mới thực sự trở thành phương tiện giải phóng sức lao động, giúp người dùng tìm lại sự tự do và niềm vui thuần túy sau tay lái.