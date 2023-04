Vợ Justin Bieber cắt tóc cá tính, rạng rỡ đi ăn trưa cùng chồng

Cụ thể, khi Selena chia sẻ việc lạm dụng kỹ thuật brow lamination (chải lông mày ngược) gây ra hiệu ứng kém xinh cho đôi lông mày, Kylie đã chia sẻ ảnh chụp màn hình cuộc gọi video khoe đôi lông mày với Hailey, kèm phát ngôn bị cho là đả kích giọng ca "Lose You To Love Me"