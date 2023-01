Võ Hoàng Yến: "Đáng nhớ nhất 'Sao nhập ngũ' năm nay là lúc 8 chị em nhào vào tắm chung"

Thời gian qua, Võ Hoàng Yến tuy rất ít tham gia gameshow giải trí nhưng luôn là cái tên khiến khán giả hào hứng mỗi khi cô xuất hiện. Khác hẳn hình ảnh "nữ hoàng" với những pha catwalk thần sầu trên sàn runway, Võ Hoàng Yến ở chương trình thực tế lại mang đến cho khán giả hình ảnh lầy lội khác biệt!

Gặp Võ Hoàng Yến vào dịp cuối năm, sau khi người đẹp tất bật với nhiều dự án thời trang, nữ siêu mẫu đã có những chia sẻ về "series 1001 chuyện" về Sao nhập ngũ. Ngoài ra, Võ Hoàng Yến còn tiết lộ về kế hoạch sang Mỹ trong năm 2023, có lẽ sẽ phải rời Việt Nam trong thời gian dài để thăm người yêu!

Võ Hoàng Yến chia sẻ về lý do vắng mặt trong nhiều gameshow giải trí 2022, đồng thời nói về drama của học trò - Mai Phương.

Chào Võ Hoàng Yến, những ngày cận Tết của chị diễn ra như thế nào?‏

Những ngày cận Tết của tôi vẫn như mọi năm. Rất tất bật, chuẩn bị công việc chạy show. Trộm vía trời thương đó! Ngoài ra, tôi còn phải chuẩn bị đón Tết cùng gia đình, sắm sửa, trang trí nhà cửa.‏

‏Nếu nói về năm 2022, chị sẽ nhớ đến những cột mốc nào? ‏

‏Nói về năm 2022 thì không chỉ riêng Hoàng Yến mà tất cả các nghệ sĩ làm nghệ thuật, showbiz đều đang trở lại guồng quay bình thường. Thậm chí, năm nay còn bùng nổ hơn vì mọi thứ buộc phải "tém" lại trong những năm trước rồi. ‏Nếu để lựa chọn về một cột mốc đáng nhớ nhất thì tôi sẽ chọn cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ năm qua. Đây là một chương trình rất thành công, chọn ra Top 3 rất mãn nhãn và thuyết phục. ‏

‏Có vẻ năm qua, Võ Hoàng Yến ít đi show giải trí hơn những năm trước?‏

‏Tôi cũng có những sự chọn lọc tùy vào chương trình giải trí. Vừa rồi, tôi có tham gia Sao nhập ngũ - một trong những show thực tế mà tôi rất yêu thích từ trước tới giờ. Tôi muốn tham gia chương trình nào thì chất lượng ở chương trình đó. Nhiều khi mình lên hình nhiều quá, người ta chán rồi ghét mặt mình luôn thì sao? (cười).

‏Nói như vậy có vẻ như chị đang e dè hơn khi tham gia gameshow? Liệu có phải do chị sợ "đụng" phải ý kiến trái chiều không?‏

‏Tôi không nghĩ như vậy. Bản thân tôi không thể lúc nào cũng mới mẻ. Nếu cứ lên hình và y chang concept cũ thì vô tình sẽ làm khán giả chán, mà tôi lại không muốn điều đó xảy ra. Tôi nghĩ bản thân như thế nào thì cứ việc thể hiện như thế đấy thôi.‏

‏Võ Hoàng Yến được nhiều fan nhan sắc gọi là "người thầy mát tay" khi hết Khánh Vân giờ lại đến Mai Phương đăng quang Hoa hậu. Chị nhận xét thế nào về cô học trò mới này?‏

Từ những ngày đầu tiên Mai Phương học với tôi, tôi đã cảm thấy bạn rất xinh đẹp. Phương có một điểm rất hay là chịu khó. Nhà của Phương ở Biên Hòa, mỗi lần chạy lên Sài Gòn học là phải bắt xe bus, rất bất tiện nhưng bạn không bỏ buổi nào cả. Phương rất quyết tâm không những trong việc học catwalk mà bạn còn chia sẻ rằng mình quyết tâm trong rất nhiều thứ. ‏

‏Khi Mai Phương không đạt danh hiệu cao trong cuộc thi đầu tiên là Hoa hậu Việt Nam, tôi có nói Phương đừng bỏ cuộc vì những gì bạn thể hiện đã rất đẹp, rất tốt rồi. Nhưng đâu đó bạn còn thiếu may mắn một chút, tôi tin là Tổ sẽ cười với em ấy. Sau đó, Phương quyết tâm tham gia cuộc thi Miss World 2022 và đạt được danh hiệu xứng đáng. Bên cạnh đó, tôi thấy Mai Phương là một cô bé rất thật, nhiệt huyết đúng với lứa tuổi GenZ, sống hết mình với đam mê. Dù có bất kỳ thông tin ồn ào nào về Mai Phương thì tôi vẫn tin Phương là một cô gái đủ mạnh mẽ, thông minh để chọn lọc những điều đúng, luôn là một Hoa hậu được nhiều người yêu quý.

Có phải chị đang đề cập đến ồn ào "nhảy múa quá đà" gần đây của Mai Phương? Chị suy nghĩ thế nào về drama này của học trò?‏

‏Có rất nhiều bình luận trái chiều về Mai Phương, có khen, có bảo vệ, có ý kiến yêu cầu bạn phải tiếp thu. Tôi nghĩ điều quan trọng nhất là chúng ta biết mình đang trong hoàn cảnh nào, ngữ cảnh nào, đang ở đâu.

Mai Phương là một cô gái trẻ, cô ấy được quyền thoải mái thể hiện bản thân. Miễn là điều đó không trái với thuần phong mỹ tục, trái đạo đức. Đó là một lễ hội âm nhạc thì việc Mai Phương nhún nhảy theo âm nhạc theo tôi là một điều có thể chấp nhận được.

‏Theo chị, định nghĩa về beauty queen thế hệ mới có điểm khác nào so với thế hệ trước đó không?‏

Hoa hậu sẽ được rất nhiều người chú ý. Một hành động nhỏ cũng khiến mọi người quan tâm. Nhưng quan trọng hơn hết là cô gái đó phải sống thật. Chắc chắn không ai muốn một cô Hoa hậu bên ngoài một kiểu mà bên trong lại là một con người khác. ‏

‏Năm qua có vẻ như Võ Hoàng Yến có thêm "việc" mới, như là "cười mồi" cho Lê Dương Bảo Lâm? ‏

‏(Cười lớn) Chương trình 2 ngày 1 đêm là một show giải trí cực kỳ khó, có sức hút kinh khủng. Tôi gật đầu ngay khi nhận được lời mời tham gia. Chương trình cắt bớt rồi đó vì thực tế tôi còn cười nhiều hơn nữa. Không có một khoảnh khắc nào là không cười. Tôi đứng cạnh Lê Dương Bảo Lâm là cười lăn ra đất. 2 ngày 1 đêm là một chương trình rất hay và thú vị. Chương trình đã quay tới mùa 2 rồi, chứng tỏ sức hút rất khủng. ‏

‏Mối quan hệ giữa chị và Lê Dương Bảo Lâm có vẻ thân thiết hơn sau 2 ngày 1 đêm? Chị nhận xét thế nào về người bạn mới này?‏

‏Lúc gặp Lê Dương Bảo Lâm, nói chuyện nhiều thì Lâm có đưa hình hồi xưa. Cách đây mười mấy năm, tôi đang tham gia một chương trình quảng cáo. Lúc đó, Lâm đóng một vai phụ. Lâm chọc tôi là: "Ngày xưa chị nổi tiếng cho nên đâu thèm nhìn tôi". Mà tôi không nhớ hồi nào. Lúc đó, Lâm đưa hình ra nên mới biết chương trình đó có Lâm.

Tôi nể phục sự cố gắng của Lâm.‏ Có thể nói, thời của Lâm đã tới. Nói cái gì, duyên dáng cái đó. Đặc biệt hơn, tôi thấy Lâm luôn trân trọng những gì đã qua và có lòng biết ơn với tất cả mọi người. Tôi nghĩ điều đó rất quan trọng đối với sự thành công của Lê Dương Bảo Lâm bây giờ. ‏

‏Cuối năm rồi, Lê Dương Bảo Lâm đã "trả cát xê" cười mồi cho chị chưa?‏

‏Chắc phải đòi tiền thôi. Thấy đăng status rồi đó mà chưa thấy trả tiền!

Võ Hoàng Yến chia sẻ về hành trình tham gia Sao nhập ngũ

Vì sao đến bây giờ Võ Hoàng Yến mới được mời tham gia Sao nhập ngũ, chị đã tìm ra câu trả lời chưa?‏

‏Đây là một câu hỏi khiến tôi rất lăn tăn. Tôi không biết tại sao bây giờ mới được mời, quá lâu. Chương trình có nói đây là một năm rất đặc biệt. Năm nay, đơn vị đặc công nước rất tinh nhuệ nên ekip phải lựa chọn những nhân vật có sức mạnh... "không bình thường". Tôi rất vui khi nhận lời mời tham gia show. Tôi muốn thử thách bản thân và xem giới hạn của mình tới đâu.‏ Nhưng tôi cũng rất lo sợ vì những năm qua ai cũng biết tôi có tiền sử thoát vị đĩa đệm và khớp gối của tôi cũng không ổn. Không biết tôi có hoàn thành tất cả thử thách của Sao nhập ngũ hay không. Mong khán giả hãy đón xem nhé!‏

‏Gặp tiền sử về đau khớp, thoát vị đĩa đệm, không biết hiện tại tình hình sức khỏe của chị thế nào?‏

‏Hiện tôi phải hoàn toàn hạn chế mang giày cao gót, càng nhiều càng tốt. Ngoài ra, tôi cũng phải hạn chế hoạt động mạnh. Ví dụ như khi tập gym, những động tác khom lưng nhiều, squat nặng thì tôi không được làm. Hay như việc chạy bộ cầu thang, chạy bộ cường độ cao thì tôi phải hạn chế hoàn toàn. ‏

‏Trong 1 tuần nhập ngũ, chị có gặp vấn đề gì về căn bệnh đang mắc không?‏

‏Mời mọi người xem chương trình để biết thêm. Tôi chỉ bật mí là tôi gặp chấn thương trong chương trình. Nhưng với tinh thần của Võ Minh Sơn thì tôi vẫn cố gắng vượt qua và không đầu hàng số phận. Giống như Võ Hoàng Yến khắc xuất còn Võ Minh Sơn khắc nhập!

‏Có vẻ như chị đã tìm hiểu rất kỹ về chương trình nên mới có thể có tác phong chuẩn bị nhanh gọn trong tập đầu? ‏

‏Trời ơi, tôi xem chương trình từ mùa 1 và thấy lần nào cũng có phần chào, phải học thuộc bài. Lúc đó, tôi ráng nhớ xem đồng chí chỉ huy nói gì để nhớ theo. Rõ ràng tôi không thể nhịn cười khi tới Thiên Ân. Ân nói là Ân bị xì. Mỗi lần ai bị xì thì tôi mắc cười theo, không nhịn được.‏

‏Những nhân vật mà chị theo dõi, tham khảo đều là những người tập trung rất cao độ và có thành tích tốt trong mùa tham gia. Đến với chương trình, dường như chị chọn hình ảnh điềm tĩnh?‏

‏Bạn nói đúng, những mùa trước tôi ấn tượng với những người toàn có thành tích tốt như Minh Tú, Diệu Nhi, ST. Sơn Thạch, Kỳ Duyên, Hòa Minzy. Tính tôi rất hài hước và thích nhây. Nhưng vào đây, tôi muốn nhây lắm mà không dám. Vào chương trình tự nhiên năng lượng, tinh thần của quân đội khiến tôi... "rén". Lúc đầu là vậy thôi còn sau này sẽ thoải mái hơn tí xíu.

Giữa chỉ huy mắng và khán giả "ném đá", chị sợ điều gì hơn?‏

‏Trong chương trình thì chắc chắn sợ chỉ huy mắng rồi. Thử cân đo đong đếm nếu bị chỉ huy mắng, nghĩa là tôi đã không làm tốt nhiệm vụ. Mà không làm tốt thì khán giả sẽ "ném đá". Kiểu gì cũng chết nên trước hết tôi phải nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ đã. ‏

‏Tham gia Sao nhập ngũ 2023, Võ Hoàng Yến cảm nhận thế nào về độ khắc nghiệt của mùa này? ‏

‏Format năm nay có một chút thay đổi và có thay đổi thế nào thì chương trình không cho nói nên mọi người phải theo dõi rồi. Mùa này có điểm khác một chút. Chúng ta không có cảnh quay mang nhiều đồ trong vali mà tất cả đã được quy định rằng các nghệ sĩ chỉ được mang theo 5 món đồ do mình tự chọn để nhập ngũ. Tiếp theo, khi vừa vào quân ngũ là có thử thách liền, ngay trong ngày luôn, đó là bài kiểm tra bơi lội. Chưa kịp hoàn hồn, mới đặt vali vào phòng là đi tập luyện liền.‏

‏Lần đầu Sao nhập ngũ đào tạo những chiến binh đặc công nước, chị có cảm thấy lo lắng về những thử thách không khi nội dung nhiệm vụ mùa này khác nhiều so với những mùa trước? ‏

‏Tôi hơi gáy và hơi nổ tí xíu là: "Tôi không sợ vì bơi dưới nước rất tốt". Trên bờ không biết sao nhưng dưới nước là tôi nổ nha.‏ Chuyện bơi 1000 mét tôi chia sẻ trong show là ‏có thật. Đó là những lần tôi đi du lịch ở biển. Tôi thích đi biển và bơi ngoài biển ít nhất 1 tiếng đồng hồ vào buổi sáng. Tôi bơi được khoảng 1 cây số. Cho nên lúc Thiên Ân hay ai đó hỏi là: "Bơi ở biển có sợ không?" thì tôi nói là: "Bơi không khó, dễ lắm". Chiều hôm đó, mấy chị em ngồi lại, nói tôi quá trời, bảo là: "Trời ơi, thế mà chị Yến kêu bơi biển dễ, dễ đâu mà dễ?".

‏

Võ Hoàng Yến đã chuẩn bị những gì để tham gia Sao nhập ngũ, có rèn luyện thể thao, tập thể lực nhiều không, có luyện bơi trước khi vào show không? ‏

‏Tôi có tập gym và yoga hàng ngày để giữ dáng. Nếu không tập, tôi sẽ mập nên phải thường xuyên đi tập. Việc duy trì tập luyện tôi thực hiện đều đặn chứ không tập thêm gì. ‏

‏Trong dàn Sao nhập ngũ, chị thân với nghệ sĩ nào nhất? Có nghệ sĩ nào khiến chị cảm thấy khác xa so với tưởng tượng không?‏

‏Chương trình Sao nhập ngũ là lần đầu tiên tôi làm việc, gặp nhau thân mật với dàn cast ngoài đời. Người thân nhất với tôi chắc là Thiên Ân. ‏

Có một người khác rất xa so với tưởng tượng đó là Diễm My. Khác lắm luôn. Tôi chưa tiếp xúc với My bao giờ cả. Trong tôi, hình ảnh của Diễm My luôn là tiểu thư đài các, hơi khó gần. Nhưng khi vào chương trình, có thể mọi người nghĩ My khó gần thiệt vì My hướng nội, ít tiếp xúc. Nhưng khi tiếp xúc rồi, tôi thấy mỗi lần My cười là một con người hoàn toàn khác. Cười rất thân thiện, dễ thương và nhìn cưng lắm. Những ngày cuối cùng, Diễm My đã bị tôi và Thiên Ân nhồi nhét vào đầu những ngôn ngữ khác, tiếng lóng. Lúc đầu nói thì không ai hiểu nhưng sau một thời gian nhồi nhét thì My lên dân chuyên nghiệp nha.‏

Không biết vô tình hay cố ý mà chị được xếp chung giường tầng với Trang Hý. Hình như một người 1m84, một người 1m50. Cả 2 đứng cạnh nhau chắc sẽ hài hước lắm, 2 người có nhiều khoảnh khắc đáng nhớ trong chương trình không?‏

‏Tôi cao có 1m78 thôi. Không chỉ riêng Trang Hý mà Linh Ngọc Đàm cũng trong hội đó. Các bạn thích đứng cạnh tôi để tạo nên sự khác biệt, chênh lệch rõ ràng. Mọi người hãy xem chương trình để nhìn thấy những màn ghép cặp "trời ơi đất hỡi".

Cuối cùng chị có gối để kê dưới lưng hay không?‏

‏Chưa có được nha. Nhã Phương có lòng tốt nhường gối cho tôi nhưng tôi không thể lấy được. Làm vậy ác với Phương lắm. Mình thấy tấm lòng là ấm rồi.‏

‏Vì sao chị lại "gắp thú bông" để tặng cho các chiến sĩ? Võ Hoàng Yến nghĩ sao khi có ý kiến cho rằng đây là món quà không thiết thực?‏

‏Xưa giờ, tôi cũng hay gắp nhưng mọi người phải hiểu là không đơn giản để gắp được một con thú bông. Khi gắp được, cảm giác rất thích. Tôi nghĩ đó là tấm lòng thành của mình là thú bông mà mình đã rất khó khăn để có được để đem tặng các chiến sĩ. Các chiến sĩ hiểu được tấm lòng của tôi trong đó. Trong quân ngũ cũng rất buồn và cô đơn, hy vọng gấu bông mang tới chút tình cảm ấm áp, nhìn thấy gấu là nhìn thấy Sơn vậy đó. Tôi tặng để các chiến sĩ ôm gấu về đêm.‏

‏Thực ra mới đầu tôi không nghĩ gấu bông là món đồ không thiết yếu đâu. Nhưng thấy Linh Ngọc Đàm bị bắt vì mang con bạch tuộc nên tôi thấy "có biến" rồi. Con bạch tuộc nhỏ xíu cũng không được giữ thì không biết cái túi đựng gấu của tôi bị sao. Tôi phải chấp nhận quy định và tuân theo thôi. ‏

‏"Chỉ huy mùa mới trông có vẻ không khó, không nghiêm khắc như những chỉ huy mùa trước nên dàn cast ‘dễ thở’ hơn", chị nghĩ sao về ý kiến này? ‏

Tôi thấy khó lắm nha. Không hiểu sao mọi người nghĩ không khó tính. Tôi thấy khó tính lắm. Ban đầu, chỉ huy còn nói nhẹ nhàng nhưng nếu chậm một cái thì bị nhắc ngay. Tôi còn ám ảnh tiếng tuýt còi tới giờ, hay bị giật mình nữa.‏

‏Những nghệ sĩ mùa trước cũng bị ám ảnh với tiếng còi, chị có nỗi ám ảnh nào khác không? ‏

‏Tiếng còi là âm thanh kinh khủng nhất. Nghe một cái là phải bật dậy, làm việc như một con robot. Một cái ám ảnh kinh khủng nữa là kiểm tra sáng. Có thể các thử thách thể lực, tôi mệt mà không chịu nổi thì xỉu cũng được. Nhưng buổi sáng thì phải ngồi canh chăn mền ngay ngắn, vuông góc, không dư ra một chút nào. Áp lực kinh dị. Chỉ cần một người sai thì cả đội bị phạt. Năm nay, chương trình có một cái mới liên quan tới phản nằm. Cái phản như kẻ thù của cả đội luôn đó. Áp lực không chỉ xếp màn, xếp chăn thôi mà lau phản phải sạch không còn một hạt cát. Không còn một hạt cát luôn. ‏‏

‏Chỉ huy sẽ lật chiếu lên, đưa tay nhẹ nhàng vào phản, vẽ một vòng. Tay phải mượt như mới thoa lotion mới được. Chúng tôi quay hình ở Phan Rang, gần biển và cát nên khi hoạt động ở ngoài về trên người chắc chắn có cát. Dù có lau rửa phản buổi tối sạch cỡ nào thì sáng ngủ dậy phản vẫn có cát. Áp lực tới nỗi và giường trên cát còn rớt xuống giường dưới nên chúng tôi phải phân chia lau phản cho phù hợp. Bên trên lau xong mới tới lượt bên dưới.‏

‏Trong trailer Sao nhập ngũ khán giả còn thoáng thấy những khoảnh khắc Võ Hoàng Yến say sưa khoe giọng hát nữa. Sau MV đầu tay, dường như đây là lần đầu tiên chị hát trên sóng truyền hình?‏

‏Năm nay, chương trình có đổi mới là sau mỗi thử thách, các chiến sĩ cũ và mới sẽ ngồi lại nói chuyện với nhau, làm quen. Tất cả sẽ giao lưu và không gì hay hơn văn nghệ. Tất nhiên, các nghệ sĩ chúng tôi sẽ mở màn phần giao lưu đó bằng những tiết mục không thể mắc cười hơn. Đó cũng là một kỷ niệm rất hay trong chương trình. Tôi cũng thấy bản thân rất can đảm. Tôi hát kể cả khi không thuộc lời, phải có người mớm lời mới nhớ được, chứ không là tôi hát bậy bạ.‏

‏Nhìn qua dàn cast, nhiều khán giả cảm thấy lo lắng vì những gương mặt quá cá tính, sợ rằng 8 người sẽ không hợp nhau và dễ gây ra drama?‏

‏Mọi người nghĩ sai hết rồi đó. Chúng tôi không những hòa hợp và còn tụm 5, tụm 7 tắm cho nhau nữa. Phần đáng nhớ nhất của Sao nhập ngũ mùa này chính là tắm chung. Thường thì mọi người chỉ tắm chung hồi nhỏ, khi về quê nhưng ở đây 8 chị em nhào vào tắm chung, xài chung sữa tắm, sữa rửa mặt, dầu gội, xô nước nữa. Có drama hay không thì mọi người cứ đợi xem chương trình sẽ biết.

‏Nhiều người cho biết là tham gia show thực tế khắc nghiệt nào đó xong thường nếp sinh hoạt sẽ bị ảnh hưởng và làm theo trong 1 thời gian dài. Chị có gặp trường hợp đó?‏

‏7 ngày trong quân ngũ là 7 ngày tôi phải bám theo kỷ luật của quân đội. Khi về nhà, tôi ngủ tới trưa mới dậy, không phải ngủ tới 4, 5 giờ sáng nữa. Trong quân đội, tôi không dám đắp mền vì sợ sáng phải tốn thời gian gập. Ở nhà, tôi cũng không đắp mền nhưng lại ngủ tới trưa mới dậy. Nếp sống đó xảy ra trong 1 tuần liên tục và phải tới 1 tuần sau mới quay trở lại nhịp sống bình thường là dậy lúc 7h sáng. Mẹ tôi nói là: "Trời ơi, tham gia Sao nhập ngũ tưởng ngoan hơn mà ai ngờ ngủ tới trưa!".‏

‏Sau Sao nhập ngũ, chị có thấy bản thân thay đổi điều gì không?‏

‏Điều quan trọng nhất mà tôi thấy mình thay đổi chính là sự quyết liệt, quyết tâm của bản thân. Đôi khi, có những chuyện xảy ra khiến tôi hoang mang không biết bản thân có vượt qua được hay không, đặc biệt là vấn đề liên quan sức khỏe. Nhưng tôi nhận ra đó hoàn toàn là vấn đề ở tâm lý. Nếu bản thân mình quyết tâm muốn làm được thì mình sẽ làm được, sẽ vượt qua được. Có thể mình không thể vượt qua một cách xuất sắc nhưng chắc chắn mình sẽ vượt qua được và không được bỏ cuộc. Mình hoàn toàn có quyền bỏ cuộc nếu không thể chịu được nhưng làm vậy thì thấy nhục. Tôi không muốn nhục nên quyết tâm làm tiếp.

Võ Hoàng Yến chia sẻ về dự định kết hôn, sẽ rời Việt Nam sang Mỹ một thời gian dài.

‏Người hâm mộ đang trông đợi lắm tin kết hôn của Võ Hoàng Yến nhưng chưa nghe thấy thông tin gì. Năm 2023, chị sẽ lên xe hoa chứ? ‏

‏Sau Tết, tôi sẽ qua Mỹ để hoàn thành các thủ tục cá nhân. Tôi, ông xã tương lai và cả hai bên gia đình sẽ thu xếp mọi thứ ổn thỏa. Hy vọng trong năm nay sẽ có tin vui cho mọi người. ‏

‏Chồng sắp cưới của chị có nhận xét gì khi theo dõi chị trên các show thực tế không?‏

‏Trời ơi, bạn trai tôi tưởng tôi đi chơi, không tin tôi nhập ngũ. Ở bên Mỹ, anh ấy ít theo dõi các chương trình thế này. Tôi cũng có nói là tham gia chương trình phải tắt điện thoại 7 ngày, không được sử dụng mà ổng tưởng tôi đi chơi chứ không nghĩ tôi đi làm. Ngồi giải thích muốn sảng luôn. Sau này, tôi có gửi hình mặc quân phục thì hầu như anh nhà không nhận ra, xa lạ quá.

‏Lúc bên chồng sắp cưới và lúc tham gia show thực tế, Võ Hoàng Yến có phải là 2 con người khác nhau? ‏

‏Cũng có lúc khác, có lúc giống. Đôi khi ở bên chồng cũng phải dẹo, phải dễ thương, lâu lâu giả bộ nai tơ. Nhưng cũng có lúc rất mạnh mẽ.‏

‏Kế hoạch đón Tết và dự định của chị trong năm 2023 thế nào? ‏

‏Năm nay, tôi đón Tết với bạn bè và ba mẹ ở nhà. Chắc chắn sẽ là một cái Tết tưng bừng vì năm nào tôi cũng quẩy ở nhà bạn bè thâu đêm suốt sáng. Đặc biệt, năm nay tôi sẽ dành cho gia đình nhiều hơn vì tôi sẽ đi nước ngoài ngay sau Tết. ‏‏Hiện tại tôi chưa có dự định gì ở Việt Nam vì sau khi qua Mỹ để lo thủ tục, tôi sẽ ở lại một thời gian.‏

Nhắc tới Võ Hoàng Yến thì không thể không nhắc tới những vần thơ con cóc, chị có bài thơ nào dành tặng người hâm mộ trước thềm năm mới không?‏

‏Mừng Xuân Quý Mão‏

‏Nhà nhà phổng phao‏

‏Không ai lao đao‏

‏Ai cũng giàu có‏

‏Happy New Year‏

‏Xin chúc quý độc giả có một năm mới an khang, thịnh vượng, vạn sự như ý, tiền vô như nước, tiền ra nhỏ giọt như cà phê phin. Năm nay ai chưa có bồ thì có liền 10 crush nhắn tin, trả lời không kịp. Còn ai có bồ rồi thì sẽ cưới liền tay nhé!

Cảm ơn những chia sẻ của Võ Hoàng Yến!