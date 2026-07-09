Võ Hà Linh lần đầu công khai hậu trường phiên super live, con gái nói một câu nghe tan chảy

Không chỉ lần đầu công khai hậu trường một phiên super live, Võ Hà Linh còn tiết lộ khoảnh khắc đặc biệt khi cả gia đình từ Nghệ An bay vào TP.HCM để trực tiếp theo dõi cô làm việc.

Mới đây, trên các nền tảng mạng xã hội cá nhân, Hà Linh đăng tải đoạn clip ghi lại hậu trường một phiên super live (chỉ các phiên phát sóng trực tiếp quy mô lớn trên sàn thương mại điện tử hoặc các nền tảng mạng xã hội - PV) diễn ra trong dịp sale 7/7 vừa qua.

Võ Hà Linh.

Clip: Võ Hà Linh lần đầu công khai hậu trường một buổi super live.

Đây cũng là lần đầu tiên cô công khai toàn bộ quá trình chuẩn bị phía sau một phiên livestream quy mô lớn; với mục đích muốn mọi người có cái nhìn gần hơn về team và ekip.

Đồng thời, theo lời Võ Hà Linh đây cũng là câu trả lời cho những ai thắc mắc vì sao mỗi tháng cô chỉ thực hiện một phiên super live. Bởi, phía sau đó là rất nhiều quy trình, đội ngũ cùng nhiều nhân sự làm việc xuyên suốt. “Thành quả này không phải của cá nhân, mà là của tập thể”, cô chia sẻ.

Cô cho biết sau mỗi phiên live là cả một e-kip hùng hậu phía sau.

Hà Linh cũng hé lộ chi tiết những gì xảy ra trước - trong mỗi buổi livestream, với rất nhiều con người và quy trình: “Trước mỗi phiên lives, team phải chuẩn bị rất nhiều thứ. Từ lên nội dung, quay dựng, làm việc với nhãn hàng, trải nghiệm sản phẩm, sàng lọc deal list, kiểm tra mẫu live, tổng duyệt kịch bản. Nói chung là từ Vinh (Nghệ An) đến TP.HCM, team mình ai cũng có việc để làm, chỉ thiếu mỗi phép thuật thôi nha.

Phiên live7/7 lần này khá lớn. Chủ đề là hoa sen vì tháng 7 đúng mùa sen lại có ngày lễ đặc biệt nên team chọn concept này. Trang phục cũng được chuẩn bị kỹ càng. Áo dài đỏ cho video deal hot, áo dài hồng cho set live, thêm guốc mộc và phụ kiện cho đúng tinh thần. Dịu dàng nhưng vẫn chốt deal mạnh.

Đến ngày live mình bắt đầu makeup từ 2 giờ chiều.

Sau đó quay video deal hot, tổng duyệt thêm một lần nữa rà soát nội dung và mẫu sản phẩm.

Trước giờ lên sóng khoảng 15 phút, cả team sẽ thắp hương cầu mong phiên live diễn ra suôn sẻ.

Và đúng 8 giờ tối là on set nha”.

Võ Hà Linh chuẩn bị chỉn chu từ makeup.

Cho đến trang phục.

Dù đã livestream khoảng 3 năm, Hà Linh cho biết cảm giác hồi hộp trước mỗi phiên phát sóng vẫn không thay đổi. Dù xuất hiện khá tự tin trên màn hình, bên trong vẫn là cảm giác lo lắng, tim đập liên hồi như những ngày đầu mới làm livestream.

Đặc biệt, phiên super live 7/7 cũng là lần đầu tiên cả gia đình Võ Hà Linh bay từ Nghệ An vào TP.HCM để cổ vũ cô làm việc. Mẹ, chị gái, anh rể, cháu trai và con gái đều có mặt phía sau hậu trường.

Thế nên, cuối đoạn clip hậu trường nêu trên còn có phần voice cuả con gái Võ Hà Linh. Chỉ một câu: "Cảm ơn cô chủ đã ủng hộ cho mẹ cháu" khiến không ít người "tan chảy" vì đáng yêu. Võ Hà Linh công khai con gái vào năm 2024 nhưng giấu mặt. Hiện, cô làm mẹ đơn thân.

Võ Hà Linh từng công khai chuyện có con.

Đoạn video nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Bên cạnh việc lần đầu hé lộ hậu trường một phiên live, nhiều người cũng bất ngờ khi biết quy mô nhân sự, khối lượng công việc và quá trình chuẩn bị phía sau những buổi livestream triệu mắt xem của nữ KOL.

Trước đó, trong phiên super live 7/7, Võ Hà Linh tiếp tục phát huy thế mạnh ở nhóm ngành hàng làm đẹp, mỹ phẩm, chăm sóc cá nhân kết hợp thời trang. Ngay khi vừa bắt đầu phát sóng, lượng người xem từng chạm mốc khoảng 270.000, cho thấy sức hút lớn của phiên megalive ngay từ những phút đầu.

Giống nhiều phiên livestream trước, Hà Linh tiếp tục đầu tư chỉn chu về hình ảnh, trang phục và concept để phù hợp với sự kiện mua sắm lớn.

Những tuần gần đây, nữ reviewer liên tục trở thành tâm điểm sau khi đăng tải loạt video bàn về những khái niệm như "quyền lực mềm", "lợi ích nhóm" hay kể về một "giấc mơ" xoay quanh việc "bóc phốt rồi bán giải pháp".

Dù xuyên suốt các video, Võ Hà Linh không gọi tên bất kỳ cá nhân nào và cũng không khẳng định những câu chuyện mình nhắc đến liên quan đến một người cụ thể, nhiều cư dân mạng vẫn liên tục liên hệ các phát ngôn này với Hannah Olala. Từ khóa "Võ Hà Linh" cũng nhanh chóng trở thành chủ đề được tìm kiếm và bàn luận sôi nổi trên nhiều nền tảng mạng xã hội, kéo theo hàng loạt ý kiến trái chiều trong cộng đồng skincare.

Võ Hà Linh sinh năm 1992, quê Nghệ An. Trước khi trở thành một trong những livestreamer nổi tiếng nhất hiện nay, cô từng là nhân viên văn phòng rồi chuyển sang làm YouTube với các video review đồ ăn, trải nghiệm dịch vụ và đánh giá sản phẩm.

Nhờ phong cách nhận xét thẳng thắn, không ngại chỉ ra cả ưu và nhược điểm của sản phẩm, Hà Linh dần được cộng đồng mạng gọi bằng biệt danh "chiến thần review". Hiện kênh YouTube của cô sở hữu gần 2,1 triệu người đăng ký, trong khi TikTok có khoảng 5,7 triệu người theo dõi.

Song song với hoạt động sáng tạo nội dung, Hà Linh còn điều hành Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Hà Linh Official, thành lập năm 2021.

Với sức ảnh hưởng trên mạng xã hội cùng quy mô hoạt động kinh doanh ngày càng mở rộng, Võ Hà Linh hiện được xem là một trong những gương mặt nổi bật nhất trong lĩnh vực livestream và thương mại điện tử tại Việt Nam.



