Người nổi tiếng mở chuỗi bánh mì, giặt ủi ở TP.HCM, Hà Nội: Từng trắng tay bán xe máy trả nợ, cưới vợ về vẫn ở nhà thuê

Bây giờ mở công ty, làm tổng giám đốc vẫn livestream bán hàng đều đều.

Đó là PewPew (Hoàng Văn Khoa, SN 1991). Là một trong "tứ hoàng streamer" đời đầu của Việt Nam, từng khiến nhiều người bất ngờ khi quyết định dừng công việc streamer vào năm 2019, đúng thời điểm tên tuổi vẫn đang ở đỉnh cao.

Quyết định ấy mở ra một hành trình hoàn toàn khác của nam streamer sinh năm 1991 - làm chủ.

Pewpew dạo này.

Từ một người gắn với những buổi live stream game, PewPew lần lượt thử sức với đủ mô hình kinh doanh, từ chuỗi bánh mì, nuôi tôm, tiệm giặt là, góp vốn mở quán cơm tấm cho đến livestream thương mại điện tử, và mở công ty riêng.

Trong khi các dự án kinh doanh liên tục được mở rộng và cập nhật, cuộc sống hôn nhân của PewPew lại gần như "đứng ngoài" mạng xã hội. Sau đám cưới năm 2022, nam streamer rất hiếm khi nhắc về bà xã, còn những khoảnh khắc của cả hai cũng chỉ xuất hiện lác đác vào một vài dịp đặc biệt.

Từ streamer đến ông chủ chuỗi hàng quán bánh mì, giặt là và giờ là tổng giám đốc công ty

Trước khi gắn với hình ảnh một ông chủ của nhiều mô hình kinh doanh tại TP.HCM, PewPew (Hoàng Văn Khoa, SN 1991) từng là một trong "tứ hoàng streamer" đời đầu của Việt Nam. Tháng 4/2019, khi tên tuổi vẫn ở giai đoạn đỉnh cao, anh bất ngờ tuyên bố dừng công việc streamer sau gần 7 năm gắn bó để chuyển sang một hành trình hoàn toàn khác.

Ngay trong năm đầu tiên rời nghề, PewPew bắt tay xây dựng thương hiệu Bánh mì PewPew và mở thêm mô hình Giặt là PewPew. Đến nay, chuỗi bánh mì của anh đã mở rộng lên 4 cửa hàng tại TP.HCM và Hà Nội, trong khi dịch vụ giặt là cũng duy trì nhiều điểm hoạt động tại hai thành phố này.

PewPew mở tiệm bánh mì, giặt ủi.

Không dừng ở đó, nam streamer còn liên tục thử sức với nhiều lĩnh vực khác nhau. Anh đầu tư mô hình nuôi tôm, góp vốn mở quán cơm tấm cùng hai streamer khác, đồng thời phát triển thêm nhiều dự án kinh doanh của riêng mình. Thay vì chỉ tập trung vào một ngành, PewPew lựa chọn xây dựng một hệ sinh thái với nhiều mô hình, từ F&B, dịch vụ đến nông nghiệp.

Tuy nhiên, con đường khởi nghiệp không hề bằng phẳng. Giai đoạn 2020-2021, dịch Covid-19 khiến kế hoạch khai trương tổ hợp cà phê - bánh mì - phòng game phải dừng lại, nhiều dự án kinh doanh rơi vào bế tắc. PewPew từng thừa nhận bản thân rơi vào cảnh vỡ nợ, phải bán chiếc xe máy gắn bó nhiều năm để xoay xở tài chính, đồng thời nhận nhiều công việc khác nhau như làm MC, bán quần áo... miễn là hợp pháp và có thêm thu nhập để trả nợ.

Phải mất gần ba năm, đến đầu năm 2025, anh mới thông báo đã hoàn thành mục tiêu trả hết nợ với dòng chia sẻ ngắn gọn: "Hết nợ thật là nhẹ người".

Sau khi dần ổn định trở lại, PewPew tiếp tục mở rộng hoạt động kinh doanh theo hướng thương mại điện tử.

Trên kênh TikTok "Tạp hóa PewPew", anh cùng đội ngũ thường xuyên thực hiện các phiên livestream bán nhiều mặt hàng từ đồ công nghệ, gia dụng đến thực phẩm. Năm 2023, PewPew thành lập Công ty TNHH POPO Service để phục vụ hoạt động livestream bán hàng.

Đến đầu năm 2026, nam streamer tiếp tục gây chú ý khi thành lập Công ty TNHH MTV Dịch vụ PewPew với vốn điều lệ 2 tỷ đồng.

Hình ảnh mới đây của PewPew.

Theo thông tin đăng ký doanh nghiệp, PewPew giữ vai trò Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật. Công ty đăng ký 11 ngành nghề kinh doanh, nổi bật có sản xuất phim, video, chương trình truyền hình, ghi âm và xuất bản âm nhạc, quảng cáo, nghiên cứu thị trường, nhiếp ảnh, môi giới mua bán hàng hóa và biểu diễn nghệ thuật.

Đây được xem là bước phát triển mới trong hành trình kinh doanh của PewPew. Trước đó, năm 2023, anh cũng thành lập một công ty khác với vốn điều lệ 500 triệu đồng để phục vụ hoạt động livestream bán hàng.

Cuộc sống hôn nhân vẫn là một “ẩn số”

Không chỉ chuyện kinh doanh, PewPew cũng từng gây chú ý với quan điểm về tài chính và nhà cửa.

Năm 2023, sau gần một năm kết hôn, nam streamer cho biết vợ chồng anh vẫn lựa chọn ở nhà thuê thay vì mua nhà. Theo PewPew, phần lớn nguồn lực đều được ưu tiên cho các dự án kinh doanh. Anh từng chia sẻ nếu chỉ tập trung tích cóp để mua nhà thì bản thân sẽ không còn lý do để theo đuổi con đường khởi nghiệp.

Nam streamer cũng bày tỏ quan điểm rằng việc ở nhà thuê giúp cuộc sống linh hoạt hơn. Nếu một ngày công việc không còn thuận lợi, anh hoàn toàn có thể chuyển sang một nơi ở nhỏ hơn để giảm áp lực tài chính. Điều anh muốn đầu tư nhiều nhất không phải bất động sản hay tài sản tích lũy, mà là các dự án đang theo đuổi và sau này là môi trường giáo dục dành cho con.

Quan điểm này từng tạo nên nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội. Một số đồng tình với cách ưu tiên dòng tiền cho kinh doanh, trong khi không ít người cho rằng khi đã lập gia đình, việc sở hữu một căn nhà sẽ mang lại cảm giác ổn định hơn. Đến nay, PewPew cũng chưa từng chia sẻ công khai việc đã mua nhà hay thay đổi quan điểm này.

Nếu công việc và các dự án kinh doanh được cập nhật khá thường xuyên thì cuộc sống hôn nhân của PewPew lại gần như là một "ẩn số" với công chúng.

Nếu hoạt động kinh doanh của PewPew được cập nhật khá thường xuyên thì chuyện tình cảm lại hoàn toàn ngược lại.

Kể từ sau khi công khai kết hôn với Hồng Nhật vào tháng 10/2022, nam streamer gần như không chia sẻ về cuộc sống hôn nhân trên mạng xã hội. Trang cá nhân của anh hiện chủ yếu xoay quanh các hoạt động livestream, những dự án kinh doanh và công việc thường ngày.

PewPew kết hôn năm 2022.

Bà xã của PewPew là Hồng Nhật (SN 1995, ở Hà Nội). Ngay từ khi yêu nhau cho đến sau khi kết hôn, cả hai đều lựa chọn giữ chuyện tình cảm khá kín tiếng. Hình ảnh hai vợ chồng xuất hiện cùng nhau không nhiều, chủ yếu trong một số sự kiện hoặc đám cưới bạn bè.

Trong một chia sẻ hiếm hoi về bà xã, PewPew từng cho biết mọi thứ ở Hồng Nhật đều "vừa đủ". Điều đó giúp anh luôn cảm thấy thoải mái khi trò chuyện, chia sẻ từ những khó khăn trong cuộc sống cho đến các dự định lớn hơn.

Về phía Hồng Nhật, cô cũng giữ lối sống khá kín đáo. Phần lớn các tài khoản mạng xã hội đều để ở chế độ riêng tư, chỉ riêng TikTok được công khai với những video cá nhân hoặc bắt trend. Thỉnh thoảng vào các dịp đặc biệt, Hồng Nhật mới đăng khoảnh khắc cùng chồng, tuy nhiên đa số đều là những bức ảnh đã được chụp từ khá lâu.

Clip mới được vợ PewPew đăng tải lên TikTok cá nhân. Nguồn: pinksunnnny.



Gần nhất, hôm 18/6, cô chia sẻ một bức ảnh chụp cùng PewPew từ nhiều năm trước, đồng thời đăng hình lẵng hoa ông xã tặng nhân dịp sinh nhật. Chính vì hiếm khi cập nhật những khoảnh khắc mới bên nhau, cuộc sống hôn nhân của cặp đôi vẫn khiến nhiều người tò mò. Không ít cư dân mạng nhận xét đây là một gia đình "kín tiếng nhưng tình cảm".