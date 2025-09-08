Vợ gọi người thân tới đánh chồng và lý do bất ngờ

Trong một vụ án kỳ lạ ở quận Pilibhit, Uttar Pradesh, Ấn Độ, một người phụ nữ mới cưới được cho là đã đánh chồng mình vì anh ta không mang bánh samosa cho cô.

Cụ thể, ngày 29/8, Sangeeta nhờ chồng là Shivam mua samosa. Tuy nhiên, trên đường đi, Shivam bị mất tiền nên trở về tay không. Sự việc đã dẫn đến một cuộc cãi vã nảy lửa, người vợ từ chối ăn tối và sau đó gọi điện cho người thân, những người này được cho là đã hành hung anh.

Người đàn ông bị gia đình vợ lao vào tấn công.

Theo Shivam, mẹ anh cũng bị anh rể đánh trong cuộc ẩu đả. Tình hình trở nên tồi tệ hơn khi một cuộc họp hội đồng làng sau đó được triệu tập. Tại đó, người thân của Sangeeta cũng bị cáo buộc đã tấn công gia đình Shivam bằng thắt lưng, khiến nhiều người bị thương.

Sau khi nhận được khiếu nại, cảnh sát đã lập hồ sơ vụ án chống lại những người thân của Sangeeta và đã bắt đầu điều tra.

"Vợ tôi bảo tôi mang samosa đến, nhưng tôi không mang được. Hội đồng làng đã họp, nhưng thay vì giải quyết, gia đình vợ lại đánh đập tôi và gia đình. Chúng tôi đã nộp đơn khiếu nại lên cảnh sát", Shivam nói.

Xác nhận vụ việc, Cảnh sát khu vực Puranpur Prateek Dahiya cho biết: "Vào tối ngày 29/8, một vụ ẩu đả đã xảy ra giữa hai bên. Đơn khiếu nại đã được nộp và một thanh niên bị thương trong vụ ẩu đả đang được điều trị".