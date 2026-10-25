Vợ Duy Mạnh chuẩn "phú bà": Chi 155 triệu mua iPhone Duo, ốp lưng cũng giá "trên trời"

Quỳnh Anh - vợ Duy Mạnh mua cùng lúc 2 chiếc iPhone Duo.

Mới đây, Quỳnh Anh – bà xã của cầu thủ Duy Mạnh đã thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng khi đăng tải loạt video trải nghiệm và "đập hộp" chiếc điện thoại gập iPhone Duo. Không chỉ gây ấn tượng bởi độ chịu chơi khi sở hữu liền lúc hai chiếc máy đắt đỏ, cô còn khiến người xem trầm trồ trước giá trị của những món phụ kiện đi kèm.

Trong video mở hộp đầu tiên, Quỳnh Anh trình làng trọn bộ hai chiếc iPhone Duo với hai phiên bản màu sắc đối lập là trắng và đen. Tổng giá trị của bộ đôi này lên tới 155 triệu đồng. Trong đó, phiên bản màu trắng sở hữu dung lượng lưu trữ lên đến 1TB, khiến cô vui vẻ tự nhận biệt danh mới là "Quỳnh Anh 1TB". Trải nghiệm thực tế sản phẩm, bà xã Duy Mạnh không tiếc lời khen ngợi thiết kế "đẹp không góc chết" của bản màu trắng và vẻ đẹp đầy "quyền lực", sang trọng của phiên bản màu đen.

Quỳnh Anh khoe điện thoại mới (Ảnh: TTNV)

(Ảnh: TTNV)

Không dừng lại ở đó, Quỳnh Anh tiếp tục chi đậm cho dòng phụ kiện xa xỉ đi kèm. Chia sẻ về thói quen thích dùng đồ đôi cùng chị gái Huyền Mi từ quần áo cho đến mũ nón, cô quyết định tậu luôn cặp ốp lưng chính hãng dành riêng cho iPhone Duo với mức giá 4 triệu đồng mỗi chiếc. Quỳnh Anh thừa nhận đây là mẫu ốp điện thoại đắt nhất mà mình từng mua. Như vậy, tính cả tiền máy (khoảng 85 triệu đồng) và phụ kiện, tổng chi phí cho mỗi set điện thoại gập này lên tới gần 90 triệu đồng.

Quỳnh Anh và Huyền Mi mua ốp điện thoại đôi (Ảnh: TTNV)

Đổi lại mức giá đắt đỏ, Quỳnh Anh và chị gái tỏ ra rất hài lòng với chất lượng của chiếc ốp lưng. Cùng với thiết kế mở gập linh hoạt hỗ trợ nghe gọi tiện lợi, sản phẩm hoàn toàn chinh phục được người dùng về cả tính thẩm mỹ lẫn độ tiện dụng. Loạt video "bóc tem" hàng hiệu của Quỳnh Anh hiện đang nhận được lượng tương tác lớn cùng nhiều bình luận ngưỡng mộ từ cư dân mạng trước độ chịu chi và phong cách sống thời thượng của cô.

Thu nhập của Quỳnh Anh

Nguyễn Quỳnh Anh (sinh năm 1996) – ái nữ của ông Nguyễn Giang Đông (cựu Chủ tịch CLB Sài Gòn) và là bà xã của trung vệ Đỗ Duy Mạnh từ lâu đã là cái tên quen thuộc với người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Không chỉ được biết đến với xuất thân gia thế và cuộc hôn nhân viên mãn, Quỳnh Anh còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi năng lực tài chính tự chủ cùng khả năng kiếm tiền "cực khủng" nhờ công việc kinh doanh.

Dù có điểm tựa vững chắc từ gia đình, Quỳnh Anh đã tự lập tài chính và tham gia kinh doanh thời trang, mỹ phẩm online từ rất sớm cùng chị gái Huyền Mi (bà xã tiền đạo Văn Quyết). Khác với nhiều nàng WAG hay KOLs nổi tiếng khác, cô ít nhận hợp đồng quảng cáo mà dành trọn thời gian tập trung cho các thương hiệu riêng. Tự nhận bản thân là người "ham công tiếc việc", cô làm việc gần như không có thời gian nghỉ ngơi, thậm chí ngay cả trong khoảng thời gian sang Mỹ chăm sóc Duy Mạnh phẫu thuật chấn thương, cô vẫn miệt mài livestream "chốt đơn" hàng ngày.

Duy Mạnh và Quỳnh Anh có cuộc sống viên mãn (Ảnh: FBNV)

Năng lực tài chính dồi dào cũng là cơ sở cho thú vui mua sắm xa xỉ của người đẹp. Quỳnh Anh nổi tiếng trong giới yêu thời trang khi sở hữu bộ sưu tập đồ hiệu đắt đỏ từ những nhà mốt hàng đầu thế giới như Hermès, Chanel, Dior, Louboutin... Trong đó, nổi bật là chiếc túi Hermès đắt giá lên tới 700 triệu đồng. Hiện tại, ở tuổi 30, bà xã Duy Mạnh đang tận hưởng cuộc sống viên mãn bên gia đình. Tổ ấm của cặp đôi đã chuyển về sinh sống tại căn nhà 5 tầng sang trọng ở mặt phố trung tâm khu vực phố cổ Hà Nội, được trang bị nội thất cao cấp và thang máy hiện đại.