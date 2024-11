Vợ cũ Hoài Lâm thông báo khóa bài viết cực căng lúc nửa đêm, lý do là gì?

Sau khi ly hôn Hoài Lâm, Cindy Lư và rapper Đạt G đang hẹn hò yêu đương. Tuy nhiên tới tối muộn 28/11, cô bất ngờ gây xôn xao mạng xã hội khi đăng tải bài viết có người đào lại chuyện cũ, lấy các con ra để làm lá chắn. Tuy nhiên, vợ cũ Hoài Lâm không nhắc cụ thể tên của người nào.

Cindy Lư viết trên trang cá nhân: "Bản thân chưa bao giờ nhận tiền từ mẹ của ai đó để lo cho con của mình, vì luôn nghĩ 1 điều, mình đẻ được, mình lo được, cày như trâu như bò vẫn ráng cày để cho tụi nhỏ sống tốt. Đừng bao giờ để ai mang tụi nhỏ ra làm lá chắn nữa, khó khăn lắm mới tạo dựng được cho tụi nhỏ cuộc sống bình yên, đầy đủ như bây giờ, tụi nhỏ không phải là công cụ, bản thân sống tình cảm, luôn dạy dỗ con cái phải tình cảm thật, chứ không nhận tình cảm ban ơn. Thử hỏi tụi nhỏ sinh nhật ngày bao nhiêu, xem có biết không?".

Cindy Lư bất ngờ đăng tải dòng trạng thái cực căng, nhắc nhở ai đó "làm người tốt ngoài đời thực, chứ không phải trên mạng xã hội" vào tối 28/11

Giữa lúc câu chuyện được cư dân mạng bàn tán xôn xao, Cindy Lư đã có chia sẻ mới trên mạng xã hội. Theo đó, vợ cũ Hoài Lâm cho biết sẽ quyết định để bài viết ở chế độ riêng tư vì không muốn rùm beng, ồn ào. "Em sẽ private bài viết lại, vì em không có nhu cầu đấu tố hay làm những việc gì tồi tệ hơn. Em chỉ muốn khẳng định 1 lần nữa, làm gì em cũng được, chửi gì em cũng được, em không có nhu cầu đúng sai trong mắt mọi người nhưng nếu còn nói về tụi nhỏ em với những điều không thật thì làm ơn.

Em cảm ơn mọi người rất nhiều vì dành thời gian quan tâm, em vẫn như từ trước đến giờ, vẫn sẽ tử tế hết mức có thể nhưng đừng đụng vào những điều quan trọng của em. Chúc mọi người 1 ngày tốt lành", cô cho hay.

Vợ cũ Hoài Lâm cho biết sẽ để bài viết mới nhất ở chế độ riêng tư vì không muốn ồn ào

Trong bài viết vào tối 28/11, vợ cũ Hoài Lâm cho biết sẽ sẵn sàng đứng lên để bảo vệ các con nếu câu chuyện không dừng lại: "Im lặng nhiều năm, vì muốn con được yên ổn, cuộc đời ghét ồn ào, nhưng số đẻ ra vốn dĩ thị phi, càng im câu chuyện càng đi xa, hy vọng câu chuyện dừng lại ở đây, nếu tụi nhỏ còn bị mang ra làm đề tài nữa và vẫn được bênh bất chấp, thì em sẵn sàng trả câu chuyện về đúng sự thật của nó.

Tôi nhịn 5 năm nay, tôi vẫn sẽ tiếp tục nhịn, nhưng có những giới hạn của bản thân, đừng đụng đến gia đình tôi, đến tụi nhỏ, nếu mọi thứ là thật lòng từ tình yêu thương, câu chuyện nó khác rồi. Lần nước tôi bị giả tin nhắn nói xấu, bị chửi mà bản thân không phải như vậy, cũng không dám lên tiếng nhiều vì sợ ồn ào, trả danh dự lại đi chứ hả?".

Cô khẳng định sẽ lên tiếng để bảo vệ các con nếu những thông tin sai sự thật xuất hiện

Năm 2017, Hoài Lâm công khai tình yêu với Cindy Lư - cháu gái nghệ sĩ Bảo Quốc. Tuy nhiên vào cuối năm 2019, Hoài Lâm và Cindy Lư xác nhận "đường ai nấy đi". Hậu chia tay, cả hai đều đã có cuộc sống mới. Cindy Lư quyết định nuôi 2 con ở TP.HCM. Cô tiếp tục công việc kinh doanh để ổn định kinh tế chăm sóc cuộc sống của bản thân lẫn các con.

Đến tháng 5/2021, Cindy Lư công khai hẹn hò Đạt G - một trong những người bạn từng có thời gian gắn bó với Hoài Lâm. Tuy nhiên, vì áp lực dư luận nên mối tình này kết thúc sau 4 tháng. Đến cuối năm 2023, Cindy Lư xác nhận tái hợp, cùng Đạt G chăm sóc 2 con nhỏ.

Khi đó, Cindy Lư chia sẻ cả hai chưa từng "toang" như thông báo mà vẫn luôn âm thầm bên nhau: "Cảm ơn vì đã âm thầm đồng hành cùng em nuôi dạy, chăm sóc lo lắng cho tụi nhỏ từ chuyện ăn uống, đến học hành suốt 3 năm nay, và cám ơn vì đã luôn theo đúng chủ nghĩa 'để trẻ thơ đầy đủ tình thương khi lớn lên'. Thank you, we love you".