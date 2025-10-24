Vợ cũ của đồng đội "thả thính", cầu thủ nổi tiếng có phản ứng cực bất ngờ

Mới đây, truyền thông Argentina rộ tin tiền vệ Enzo Fernández ngôi sao của Chelsea và tuyển Argentina đã khéo léo từ chối lời mời đầy ẩn ý từ người mẫu kiêm MC nổi tiếng Wanda Nara, vợ cũ của Mauro Icardi (Argentina).

Theo nguồn tin, Wanda Nara chủ động nhắn tin cho Enzo với nội dung: “Tôi vừa thấy cậu trong khu này. Nhắn cho tôi nếu muốn.” Tuy nhiên, cầu thủ sinh năm 2001 đã không đáp lại mà thẳng thắn cho bạn gái hiện tại, Valentina Cervantes, xem tin nhắn. Hành động này được cho là cách Enzo thể hiện sự minh bạch, tôn trọng người yêu và khẳng định lập trường rõ ràng trước lời “thả thính” từ đàn chị hơn mình 14 tuổi.

Enzo từ chối lời thả thính từ đàn chị

Khi được hỏi về vụ việc, Valentina Cervantes bạn gái của Enzo chia sẻ trên sóng truyền hình: “Tôi không có vấn đề gì với Wanda Nara, cô ấy chưa từng làm gì tôi cả. Tôi cũng không thấy tin nhắn đó, chỉ nghe người thân kể lại".

Valentina Cervantes bạn gái của Enzo

Về phần mình, Wanda Nara, cô nàng có đời sống tình cảm phức tạp hiện chưa lên tiếng. Ở tuổi 38, cô vẫn là gương mặt nổi bật trong giới giải trí Nam Mỹ, đồng thời là nhân vật thường xuyên vướng tin đồn với các cầu thủ trẻ.

Trong khi đó, Enzo Fernández, 24 tuổi, đang là trụ cột không thể thiếu của Chelsea và tuyển Argentina. Hình ảnh anh giữ được trong vụ việc lần này càng khiến người hâm mộ thêm thiện cảm, một ngôi sao tài năng nhưng biết cách cư xử chừng mực, tôn trọng tình yêu hiện tại và tránh xa ồn ào.

Sự việc nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội Argentina, khi phần đông người hâm mộ bày tỏ sự ủng hộ dành cho Enzo: “Đàn ông bản lĩnh là biết nói không đúng lúc".