Vợ con của nam tài tử đình đám đi du lịch, nhìn chi tiết này nhiều người nhắc khéo: Anh nên bớt chút thời gian!

Phương Viện, vợ của "thiên vương" Quách Phú Thành, hiện đang mang thai con thứ ba. Mới đây, cô gây chú ý khi một mình đưa hai con gái sinh đôi tới du lịch ở Tây Song Bản Nạp - châu tự trị dân tộc Thái ở phía tây nam tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Hình ảnh và cách chăm con của cô nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi, nhận về hàng chục nghìn bình luận khen chê lẫn lộn.

Trong loạt ảnh được truyền thông ghi lại, hai bé gái diện váy xanh đậm, tất trắng dày, trên lưng là chiếc balo cao gần bằng nửa người. Điều khiến nhiều người băn khoăn là thời tiết hôm đó nắng nóng tới 38 độ C, khuôn mặt các bé đỏ bừng vì nắng, mồ hôi nhễ nhại, trong khi Phương Viện lại che chắn kín mít, đội mũ rộng vành, đeo kính râm, khẩu trang đầy đủ. Hình ảnh này tạo nên sự đối lập rõ rệt và làm dấy lên câu hỏi về việc lựa chọn trang phục, phụ kiện cho trẻ trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Một khoảnh khắc khác ghi lại cảnh hai bé vui vẻ đuổi theo bong bóng xà phòng trong khu du lịch. Bất ngờ, một bé trượt chân suýt ngã. Dù Phương Viện cố gắng chạy tới nhưng với chiếc bụng bầu lớn ở những tháng cuối thai kỳ, cô không kịp đỡ con. Nhiều người bày tỏ lo ngại rằng, ở giai đoạn này, việc một mình đưa hai bé đi du lịch xa vừa là gánh nặng thể lực cho mẹ, vừa tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho trẻ.

Phương Viện

Bên cạnh đó, thông tin Quách Phú Thành đã vắng mặt trong các chuyến du lịch gia đình suốt ba năm liên tiếp cũng được cư dân mạng nhắc lại. Dù lý do được cho là anh bận chuẩn bị cho các buổi diễn ở Hồng Kông, nhưng điều này vẫn gợi lên tranh luận: trong quá trình trưởng thành của con, sự đồng hành của cả cha và mẹ có thể thay thế cho nhau hay không?

Từ câu chuyện cá nhân đến vấn đề chung

Nhiều người vẫn khen ngợi hình ảnh "mẹ bầu kiên cường" của Phương Viện, coi đó là minh chứng cho tình yêu thương và sự hy sinh của một người mẹ. Tuy nhiên, cũng không ít ý kiến cho rằng đằng sau những hình ảnh đẹp và đầy cảm xúc là những vấn đề thực tế cần nhìn nhận rõ ràng. Trước hết là rủi ro về sức khỏe: phụ nữ mang thai những tháng cuối thường dễ mệt mỏi, sức đề kháng giảm, nếu phải di chuyển nhiều hoặc chịu áp lực thể lực lớn sẽ dễ gặp biến chứng. Tiếp đó là yếu tố an toàn cho trẻ: khi chỉ có một phụ huynh trông nom, đặc biệt trong môi trường đông người và rộng lớn như khu du lịch, khả năng xử lý tình huống khẩn cấp bị hạn chế.

Gia đình Quách Phú Thành - Phương Viện

Vấn đề thứ ba và cũng là nguyên nhân khiến dư luận tranh luận gay gắt là sự thiếu vắng của người cha. Trong mắt công chúng, việc một người mẹ gánh vác toàn bộ trách nhiệm nuôi dạy con đôi khi được lãng mạn hóa, nhưng thực tế, đó là dấu hiệu của sự mất cân đối trong gia đình. Câu nói "nữ nhi vốn yếu, làm mẹ thì mạnh" không thể trở thành lý do để biện minh cho việc cha vắng bóng trong tuổi thơ của con. Trẻ cần sự nuôi dưỡng, dạy dỗ, và tình cảm từ cả hai phía cha và mẹ.

Câu chuyện của Phương Viện không chỉ là một khoảnh khắc đời thường của gia đình ngôi sao, mà còn phản ánh tình trạng nhiều bà mẹ, đặc biệt là mẹ bầu đang phải một mình quán xuyến mọi việc. Thay vì chỉ dừng lại ở những lời khen ngợi về nghị lực, xã hội cần quan tâm hơn đến việc tạo điều kiện để cha mẹ cùng chia sẻ trách nhiệm nuôi dạy con. Bởi một tuổi thơ đủ đầy không chỉ đến từ tình yêu thương, mà còn từ sự hiện diện cân bằng của cả cha lẫn mẹ.