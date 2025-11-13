'Vợ chồng tôi bán 3 lượng vàng để mua ô tô – giờ xe bỏ không, giá vàng thì tăng gấp đôi'

Ảnh minh họa

Dưới đây là chia sẻ của chị Hiền (31 tuổi, Phú Thọ)

Thật lòng mà nói, mỗi lần nhìn thấy tin giá vàng leo lên 150 triệu đồng/lượng, tôi như bị ai bóp nghẹn trong ngực. Vì đầu năm 2024, vợ chồng tôi đã bán đúng 3 lượng vàng cưới – hơn 60 triệu/lượng – để mua ô tô. Tính ra giờ số vàng đó gần nửa tỷ. Còn chiếc xe thì nằm im trong gara, phủ bụi, mỗi tháng vẫn phải đóng tiền gửi.

Khi bán vàng, hai vợ chồng tôi không phải vì chạy theo nhà giàu hay sĩ diện gì. Chỉ là lúc đó có con nhỏ, mỗi lần đi xa bằng xe máy là lo ngay ngáy. Chồng tôi đi làm ca đêm, nhiều hôm mưa gió, tôi nghĩ có ô tô sẽ đỡ nguy hiểm hơn, sẽ yên tâm hơn. Thế là bàn nhau bán vàng, vay thêm chút để mua chiếc xe hơn 400 triệu – coi như “đầu tư” cho an toàn và công việc.

Nhưng đời đúng là khó lường.

Từ ngày mua xe, chi phí cứ đội lên: bảo dưỡng, thay dầu, gửi xe tháng, tiền xăng… Thời điểm còn thu nhập ổn định thì cũng tạm xoay xở được. Nhưng rồi chồng tôi bị công ty cắt giảm, tạm thời mất việc. Tôi cũng bị giảm lương, tháng nào cũng thiếu trước hụt sau. Xe bắt đầu ít dùng, rồi gần như không dùng nữa.

Lúc nhìn chiếc xe nằm đó, tôi không thấy vui hay tự hào gì, chỉ thấy nặng nề. Vì mỗi khi nó nằm im, tôi lại nhớ đến 3 lượng vàng đã bán. Nhớ lúc cầm vàng trên tay mà vẫn còn run run, tiếc lắm nhưng nghĩ “thôi ráng, có xe rồi sau này đỡ cực”. Không ngờ chưa kịp “đỡ” thì đã thành gánh nặng.

Giờ xe muốn bán cũng khó, vì bán thì lỗ nặng. Giữ lại thì mỗi tháng lại thêm tiền bãi, tiền bảo dưỡng. Trong khi đó, vàng thì tăng lên từng ngày, như trêu ngươi vợ chồng tôi.

Có hôm nghe tin giá vàng tăng mạnh, chồng tôi cứ nhìn xuống, thỉnh thoảng thở dài. Tôi biết anh đang nghĩ về khoản vàng đã mất, về quyết định mà cả hai tưởng như đúng đắn hồi đó. Nhưng rồi cũng chẳng trách nhau được. Chỉ trách hai vợ chồng trẻ, làm liều với số tiền ít ỏi dành dụm nhiều năm.