Người phụ nữ vay tiền thế chấp bằng vàng, gom gần 24 tỷ từ người quen

Theo lời kể của người bị hại, vào tháng 6 năm ngoái, bà Tôn chủ động liên hệ và nói rằng đang gặp khó khăn tài chính, cần vay tạm ít tiền, cam kết trả lãi cao. Để tạo lòng tin, bà đưa ra một vài dây chuyền và vòng tay vàng để thế chấp.

Vì là bạn bè lâu năm, người kia tin ngay, rút 100.000 tệ (gần 370 triệu đồng) để giúp. Nhưng sáu tháng trôi qua, bà Tôn không trả nợ, cũng chẳng nhắc gì đến chuyện hoàn vốn.

Chỉ đến khi mang bốn sợi dây chuyền và hai chiếc vòng tay vàng đi giám định, sự thật mới vỡ lẽ: toàn bộ số trang sức chỉ được phủ vàng bên ngoài, bên trong là kim loại thường. Lúc ấy, nạn nhân mới sững sờ nhận ra mình đã "ôm vàng giả, mất tiền thật".

Ảnh minh hoạ.

Theo điều tra, từ tháng 3/2022, bà Tôn đã dùng chiêu tương tự nhiều lần để vay tiền từ người thân, bạn bè và hàng xóm. Mỗi lần đều "cầm cố vàng", nói rằng cần gấp, hứa trả lãi cao. Tổng cộng, bà đã chiếm đoạt 6,51 triệu tệ (gần 24 tỷ đồng) tiền mặt, và phần lớn số tiền được dùng để mua xe sang, hàng hiệu, du lịch xa xỉ.

Số tiền lừa đảo được người phụ nữ chi tiêu để mua các món đồ xa xỉ.

Đến ngày 21/3/2023, cảnh sát đã xác định vị trí và tóm gọn bà ngay tại lối ra cao tốc Đồng Nguyên Bảo. Trong quá trình thẩm vấn, "nữ đại gia giả kim" đã khai nhận hành vi cố ý dùng trang sức vàng giả để vay tiền và trục lợi.

Người phụ nữ bị bắt vì lừa đảo bằng vàng giả.

Cảnh sát cảnh báo: "Công nghệ làm vàng giả hiện nay tinh vi đến mức khó phân biệt bằng mắt thường. Nếu chỉ cầm cố mà không cắt hoặc nung chảy kiểm định, gần như không ai phát hiện được".

Do đó mọi người cần lưu ý, khi phát sinh giao dịch liên quan đến vàng, nếu có thể, hãy sử dụng thiết bị kiểm định chuyên dụng hoặc nhờ cơ sở uy tín kiểm tra giúp. Đồng thời, luôn yêu cầu người giao dịch cung cấp hóa đơn, giấy tờ chứng nhận rõ ràng, xác minh lại thông tin nếu thấy nghi ngờ. Và quan trọng nhất, đừng ngại lưu lại giấy tờ, thông tin liên hệ của người cầm cố để khi có vấn đề, bạn vẫn còn bằng chứng trong tay. Bởi đôi khi, chỉ một phút tin tưởng mù quáng cũng đủ khiến cả niềm tin lẫn tiền bạc "bốc hơi" không dấu vết.

Theo Sohu