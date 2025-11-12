Mang 2 cây vàng đi trả nợ, hôm sau chủ nợ đến tận nhà trả lại: “Vay vàng thật mà trả vàng giả được sao?"

Khoảng đầu tháng 10/2023, ông Lưu - Một người đàn ông 52 tuổi sống ở thành phố Hàng Châu (Trung Quốc), quyết định xin vợ cho lấy 2 cây vàng của hồi môn ngày xưa của bà, để mang đi trả nợ.

Chuyện là trước đây, ông Lưu từng vay 2 cây vàng của người bạn cũ để lấy vốn làm ăn. Hai người quen nhau nhiều năm, từng làm ăn chung trong lĩnh vực buôn vật liệu xây dựng. Ngày cho ông Lưu vay vàng, người bạn chỉ nhắc "vay vàng trả vàng" chứ cũng không bắt hẹn ngày trả, vì hiểu rõ ông Lưu đang khó khăn.

Bẵng đi 1 thời gian, không ai trong 2 người đề cập đến món nợ vàng này. Dù công việc cũng chưa khá khẩm hơn là bao, nhưng vì sợ giá vàng lên cao quá, sau này chẳng có sức mua trả nợ, nên ông Lưu mới xin vợ cho lấy 2 cây vàng của hồi môn để trả cho bạn.

Sáng hôm đó, ông Lưu cẩn thận cho 2 cây vàng vào túi nhung đỏ, mang sang nhà người bạn. Lâu ngày không gặp, cả 2 trò chuyện rôm rả, người bạn thậm chí còn mời ông Lưu ở lại ăn trưa rồi mới về.

Câu chuyện tưởng chừng chẳng có gì đáng bàn, vậy mà chiều tối ngày hôm sau, ông Lưu sửng sốt khi người bạn tìm đến tận nhà để trả lại số vàng ngày hôm qua.

"Anh Lưu, anh nói tôi nghe xem, đây là cái gì? Sao lại trả vàng giả cho tôi? Vay vàng thật đi trả vàng giả mà được sao?" - Người bạn tức giận nói, còn đưa cả giấy kiểm định của tiệm vàng.

Ảnh minh họa

Ông Lưu cầm tờ giấy kiểm định mà chết lặng. 2 cây vàng của vợ mà ông mang đi trả nợ thực chất là vàng mạ, lõi đồng, giá trị thực không đáng bao nhiêu.

Vợ ông Lưu biết chuyện cũng chỉ biết rưng rưng, nói với người bạn của chồng: "Đây là vàng mẹ tôi để lại, tôi đâu biết là giả. Chắc hồi đó bà mua nhầm. Nhà tôi thật sự không cố tình lừa đâu" .

"Tôi tin anh chị không cố ý nhưng giờ thế này cũng khó xử lắm. 2 cây vàng không phải ít. Tôi cũng đâu có dư dả" - Người bạn nói.

Vậy là cả 3 người ngồi xuống, bàn bạc với nhau cả buổi chiều. Ông Lưu xin được trả góp, mỗi tháng trả 1 chỉ vàng.

"Giờ tôi chưa có đủ tiền để mua 2 cây vàng nên mỗi tháng tôi sẽ trả anh 1 chỉ vàng, nếu dư dả tôi sẽ trả hơn, đảm bảo tới khi nào đủ 2 cây vàng thì thôi" - Ông Lưu nói.

Người bạn suy nghĩ hồi lâu rồi gật đầu: "Thôi thì tôi với anh chơi với nhau mấy chục năm, tôi tin lời anh. Nhưng từ giờ, mọi thứ phải rõ ràng. Tôi không muốn vì chuyện này mà mất tình bạn" .

2 người viết giấy tay, ghi rõ số vàng còn nợ cùng thời hạn trả, có cả chữ ký của hai vợ chồng ông Lưu. Không có công an, không kiện tụng, chỉ là hai người đàn ông từng một thời cùng gánh vác công việc, giờ ngồi lại giải quyết chuyện nợ nần với sự cảm thông.

Tối đó, khi người bạn ra về, ông Lưu ngồi lặng hồi lâu, nhìn hai thỏi vàng giả nằm trên bàn. Suốt những ngày sau đó, ông Lưu và vợ cố gắng tằn tiện, chạy đôn đáo khắp nơi tìm cách xoay tiền. Ông bán bớt mảnh đất nhỏ ở quê, gom góp được 1,1 cây vàng để trả cho bạn.

Lần này, ông Lưu tỉnh táo hơn, mua vàng ở tiệm vàng lớn, có giấy kiểm định, đảm bảo rõ ràng. 9 chỉ vàng còn lại, ông Lưu chia ra, mua trong vòng 9 tháng, đến tháng 4 năm nay, ông đã trả hết khoản nợ vàng.

Ngày mang chỉ vàng cuối cùng còn nợ đến trả, 2 người đàn ông - 2 người bạn chỉ cười, vỗ vai nhau rồi làm chén trà. Ông Lưu nói: "Cảm ơn anh vì đã du di cho tôi thời gian trả nợ, cho tôi cơ hội được làm 1 người bạn tử tế, không bội bạc. Giữ tình bạn quý hơn giữ vàng" .

Câu chuyện của ông Lưu lan ra trong khu phố, khiến nhiều người bàn tán. Một tiệm vàng gần đó sau khi nghe chuyện, còn ngỏ ý kiểm định miễn phí cho những hộ gia đình có vàng cũ.

Chủ tiệm nói: "Ở Trung Quốc, nhiều người tích trữ vàng từ 30-40 năm trước. Thời đó kỹ thuật chế tác chưa tinh, một số thỏi chỉ là vàng pha hoặc mạ mỏng. Nếu không kiểm định, rất dễ gặp rắc rối khi mua bán hoặc thanh toán nợ nần" .

Còn với ông Lưu, đây là bài học cả đời không quên.

"Trả nợ không chỉ là chuyện tiền bạc mà là chuyện giữ chữ tín. May mà bạn mình hiểu, chứ nếu người khác, chắc đã to chuyện rồi" - Ông Lưu nói.

(Nguồn: QQ.com)