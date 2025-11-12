Người phụ nữ ra tiệm mua hơn 3 cây vàng, chủ cửa hàng từ chối bán rồi lập tức báo công an

Ngày 7/10 vừa qua, một sự việc đáng chú ý đã xảy ra tại Nghĩa Ô, Chiết Giang (Trung Quốc) liên quan đến một vụ lừa đảo "đầu tư online" khiến cộng đồng mạng dậy sóng. Nạn nhân là bà Phương, người đã suýt mất tổng cộng hơn 230.000 nhân dân tệ (hơn 850 triệu đồng) chỉ vì tin tưởng một người bạn mới trên mạng.

Theo chia sẻ, bà Phương khi đang sử dụng ứng dụng mua sắm trực tuyến thì nhận được lời mời kết bạn từ một người lạ. Người này lấy lý do đặt hàng và mong muốn làm quen để tiện trao đổi. Trong những ngày tiếp theo, người đàn ông này liên tục quan tâm, chăm sóc bà Phương, nhanh chóng chiếm được lòng tin và thậm chí phát triển mối quan hệ tình cảm.

Chưa dừng lại ở đó, người này tự xưng là quản lý tại một công ty tài chính, hứa hẹn có kênh kiếm tiền nhanh chóng và giới thiệu bà Phương với một nền tảng đầu tư chứng khoán. Anh ta còn cung cấp cho bà Phương một tài khoản riêng để dùng thử, khiến bà tin tưởng hoàn toàn.

Ảnh minh hoạ.

Thế nhưng, khi tài khoản này gặp sự cố, bà Phương đã bị người đàn ông thuyết phục mở tài khoản cá nhân để cùng nhau "bù đắp tổn thất". Ngày 26/10, bà chuyển 109.000 nhân dân tệ (hơn 400 triệu đồng) vào một tài khoản ở Hồng Kông theo hướng dẫn. Những ngày đầu, tài khoản cho thấy lợi nhuận đáng kể, khiến bà Phương càng tin tưởng.

Ngày 29/10, bà Phương định đầu tư thêm 128.000 nhân dân tệ (gần 480 triệu đồng). Nhưng do ngân hàng không thể xử lý, bà được hướng dẫn chuyển hướng sang đầu tư vàng, một dịch vụ mà nền tảng quảng cáo sẽ giúp chuyển vàng thành tiền mặt. Tin tưởng, bà đến một cửa hàng trang sức để mua vàng.

Tại cửa hàng, bà Phương yêu cầu muốn mua hơn 3 cây vàng. Thế nhưng, hành vi lo lắng bất thường của bà lập tức khiến chủ cửa hàng nghi ngờ. Khi được hỏi, bà tiết lộ số tiền mua vàng là để "đầu tư online". Ngay lập tức, chủ cửa hàng nhận ra khả năng đây là một vụ lừa đảo và báo cáo cho cảnh sát.

Ảnh minh hoạ.

Khi cảnh sát đến, bà Phương vẫn khẳng định mình không bị lừa, mua vàng chỉ là để đầu tư. Tuy nhiên, sau khi cảnh sát kiểm tra điện thoại và tài khoản, sự thật dần hé lộ: người đàn ông mà bà Phương trò chuyện là một kẻ lừa đảo, còn nền tảng đầu tư chỉ là một trang web giả mạo. Nhờ sự giải thích kiên nhẫn của cảnh sát, bà Phương cuối cùng mới nhận ra mình suýt trở thành nạn nhân.

Cảnh sát cảnh báo: mọi người cần thận trọng với các mối quan hệ trực tuyến, không nên vội vàng tin vào lời hứa hẹn về lợi nhuận "đảm bảo, không rủi ro", đặc biệt là những giao dịch liên quan đến vàng hay tiền bạc. Việc cảnh giác và kiểm chứng thông tin trước khi đưa ra quyết định đầu tư có thể giúp tránh được những rủi ro không đáng có.

Theo Thepaper