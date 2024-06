Vợ chồng tài tử Gia Đình Là Số 1 xả ảnh nghỉ trăng mật, nhìn body cả đôi mà "bỏng mắt"

Sau đám cưới hoành tráng ngày 10/5, tài tử Gia Đình Là Số 1 Julien Kang và vợ Park Jee Eun hiện đang đi nghỉ tuần trăng mật ở Bahamas, Mỹ. Trên trang cá nhân, Julien Kang đăng tải loạt hình ảnh từ chuyến du lịch.

2 vợ chồng đều đam mê tập gym nên sở hữu thân hình săn chắc, khỏe khoắn và gợi cảm "bỏng mắt". Nam thần lai và vợ nhận được nhiều lượt "thả tim" và bình luận chúc mừng của khán giả.

Cận cảnh body hon hòn họt của đôi vợ chồng đình đám

Cặp đôi đang tận hưởng tuần trăng mật ở Mỹ và Bahamas

Julien Kang sở hữu thân hình cuồn cuộn cơ bắp

Vào chiều 10/5, Julien Kang cùng nữ YouTuber Park Jee Eun đã tổ chức hôn lễ lãng mạn tại 1 trung tâm tiệc cưới ở Seocho (Seoul). Đám cưới nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội xứ Hàn nhờ nét kết hợp độc đáo giữa văn hóa Hàn Quốc và phương Tây.

Trong giây phút thiêng liêng, Julien Kang và bà xã trao lời thề nguyện và dành cho nhau nụ hôn hạnh phúc. Bên cạnh đó, chú rể còn bế bổng cô dâu trong tiếng hò reo thích thú của các thành viên 2 bên gia đình. Đáng chú ý, visual của nam thần mang hai dòng máu Hàn - Pháp sau màn giảm cân thần tốc đã gây sốt khắp cõi mạng xứ kim chi, nhanh chóng trở thành chủ đề nóng được bàn tán sôi nổi. Trước đó, Julien Kang khiến công chúng bất ngờ khi thông báo giảm gần 5kg chỉ sau vài tuần.

Nam thần lai tổ chức đám cưới vào ngày 10/5 vừa qua

Julien Kang và Park Jee Eun công khai hẹn hò vào hôm 19/5 năm ngoái. YouTuber họ Park khi đó đã dành nhiều lời khen "có cánh" để ca ngợi người bạn đời. Cô cho biết mình bị thu hút bởi tính cách thật thà, thẳng thắn của nam thần Gia Đình Là Số 1.

Julien Kang sinh năm 1982, mang trong mình 2 dòng máu Hàn - Pháp. Anh bắt đầu sự nghiệp diễn xuất tại Hàn từ năm 2008 và được nhiều khán giả biết tới qua các tác phẩm ăn khách như Gia Đình Là Số 1 (phần 2, 3), To The Beautiful You… Những năm gần đây, Julien Kang ít tham gia đóng phim, mà tập trung vào niềm đam mê thể dục thể hình.

Julien Kang trong Gia Đình Là Số 1

Nguồn: Instagram

https://kenh14.vn/vo-chong-tai-tu-gia-dinh-la-so-1-xa-anh-nghi-trang-mat-nhin-body-ca-doi-ma-bong-mat-20240604163619063.chn