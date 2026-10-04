Vợ chồng SN 1992 thuê nhà rộng 350m2: Ký hợp đồng 5 năm, mỗi tháng trả 18,3 triệu đồng

Hiện tại, cặp vợ chồng này hài lòng với việc ở thuê trong căn nhà 350m2 và không nghĩ sẽ mua nhà.

Yang Wan và Leng Chong là cặp vợ chồng sinh năm 1992, cùng làm nghề kiến trúc sư, hiện đang sinh sống và làm việc tại Thượng Hải (Trung Quốc). Sau khi kết hôn vào năm 2024, thay vì mua một căn nhà để ổn định cuộc sống, họ quyết định thuê một căn nhà rộng khoảng 350m2 tại Chu Gia Giác, ngoại ô Thượng Hải (Trung Quốc). Hợp đồng được ký trong 5 năm, với tiền thuê 60.000 NDT/năm (khoảng 219,6 triệu đồng), tương đương 5.000 NDT/tháng (khoảng 18,3 triệu đồng/tháng).

Thời điểm đến xem nhà, nơi này vẫn chỉ là một căn nhà thô đã bị bỏ không khá lâu. Sau một trận bão, tầng hầm gần như ngập nước, bên ngoài cỏ dại mọc cao. Tuy nhiên, Yang Wan và Leng Chong lại nhìn thấy tiềm năng ở phần thô của căn nhà. Tầng hầm có giếng trời, sân thượng nhìn ra một khoảng cây xanh rộng, trong khi tầng một hướng Nam có khoảng không cao tới 6m, đủ để Yang Wan biến thành xưởng vẽ.

Yang Wan và Leng Chong

Quá trình cải tạo nhà thuê kéo dài 45 ngày

Sau khi ký hợp đồng 5 năm, họ bắt tay cải tạo. Căn nhà gồm 4 tầng, được chia thành các khu vực làm việc, sinh hoạt, phòng khách và phòng ngủ. Leng Chong vốn được đào tạo về kiến trúc nên phụ trách thiết kế và trực tiếp làm việc với đội thi công. Yang Wan đảm nhiệm việc lựa chọn vật liệu và theo dõi tiến độ. Hai người vừa thiết kế vừa thi công, hoàn thành toàn bộ quá trình trong 45 ngày.

Điều đáng chú ý là họ không đầu tư quá nhiều vào phần cố định của căn nhà. Phần xây dựng, cải tạo cơ bản chỉ tốn khoảng 150.000 NDT (khoảng 549 triệu đồng). Phần lớn ngân sách còn lại được dành cho những món đồ có thể mang theo khi chuyển đi như ghế, đèn và nội thất.

Căn nhà trước khi cải tạo

Không gian sau cải tạo vừa là nhà ở, vừa là nơi làm việc của cả hai. Yang Wan có xưởng vẽ ngay tại tầng một, còn Leng Chong làm việc ở tầng hầm. Họ phá bỏ một bức tường ngăn giữa bếp và phòng ăn để tạo thành bếp mở. Những khoảng trống vốn được dự tính cho thang máy cũng được tận dụng thành các khu vực lưu trữ sách, tranh và đồ dùng cá nhân.

Việc chọn một căn nhà rộng như vậy để thuê không phải quyết định bốc đồng. Trước đó, hai người từng sống ở khu Tĩnh An, trung tâm Thượng Hải. Yang Wan thuê riêng một studio để vẽ, mỗi ngày phải di chuyển hơn một tiếng cả đi lẫn về. Ban đầu cô nghĩ việc tách nhà ở và nơi làm việc sẽ giúp cuộc sống rõ ràng hơn, nhưng sau một thời gian, lịch trình này khiến cô mệt mỏi. Việc phải ra khỏi nhà, di chuyển tới studio rồi lại trở về khiến cảm hứng sáng tạo dần mai một.

Khi Leng Chong nghỉ việc, Yang Wan đề nghị cả hai tìm một không gian lớn hơn và yên tĩnh hơn. Họ hướng tới Chu Gia Giác, nơi có nhiều cây xanh, sông nước và không gian thoáng đãng. Từ trung tâm thành phố lái xe tới đây, cảm giác thay đổi rõ rệt: ít tiếng xe hơn, ít người hơn và nhiều khoảng xanh hơn.

Sau khi chuyển tới căn hộ này, cuộc sống của 2 vợ chồng cũng thay đổi. Yang Wan có thể mặc đồ ở nhà rồi xuống tầng dưới vẽ tranh, mệt thì vào bếp nấu ăn rồi quay lại làm việc. Leng Chong làm việc ở tầng hầm, khi cần thư giãn có thể lên ra sân ngắm cảnh hoặc chăm cây. Hai người vẫn thường xuyên vào trung tâm thành phố gặp bạn bè chứ không hoàn toàn tách khỏi xã hội, nhưng mỗi lần trở về Chu Gia Giác, họ lại có cảm giác bước vào một nhịp sống khác.

Căn nhà sau khi cải tạo

Khoảng sân quanh nhà cũng trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống mới. Hai người bắt đầu tự trồng rau, trồng ớt và chăm sóc những cây hoa có sẵn trong vườn. Ngôi nhà vốn có hai cây quế và hai cây hải đường. Vào mùa xuân, hoa hải đường nở rộ trước cửa sổ, trong khi mùi cây long não từ bên ngoài len vào nhà. Với Yang Wan, những trải nghiệm về ánh sáng, cây cối, sông nước và sự thay đổi của bốn mùa sau đó cũng đi vào các tác phẩm của cô.

Đã quen với việc ở thuê nên chưa tính chuyện mua nhà

Trước khi về Trung Quốc, hai người từng có khoảng 10 năm sống tại Mỹ và liên tục thuê nhà, vài năm lại chuyển sang một nơi khác. Vì vậy, với họ, việc thuê nhà không đồng nghĩa với một cuộc sống tạm bợ. Yang Wan từng chia sẻ rằng cô thậm chí mong chờ mỗi lần chuyển nhà, bởi đó là dịp để sắp xếp lại đồ đạc, thói quen và nhìn lại xem bản thân đã thay đổi như thế nào. Khi về nước, họ còn thuê dịch vụ vận chuyển trong suốt 2 tháng để đưa tranh, đồ chơi và nội thất cũ từ Mỹ về.

Quan điểm này cũng giải thích vì sao cặp đôi không có ý định mua nhà. Họ từng sống ở nhiều thành phố và quốc gia, đồng thời cả hai đều không muốn cuộc sống bị cố định bởi một bất động sản. Yang Wan cho rằng nếu bỏ một khoản tiền lớn để mua nhà rồi quyết định sống cố định tại đó, họ có thể sẽ tự đặt mình vào một khuôn khổ. Trong khi đó, bản thân con người vẫn tiếp tục thay đổi, nên không gian sống cũng cần có khả năng thay đổi theo.

Cặp vợ chồng hài lòng với việc ở thuê trong căn hộ 350m2 do chính mình cải tạo

Yang Wan

Hai người cũng không có kế hoạch làm đám cưới dù đã đăng ký kết hôn. Với họ, những quy tắc và khuôn mẫu không phải thứ cần phải tuân theo chỉ vì đó là lựa chọn phổ biến. Sau 12 năm bên nhau, họ vẫn coi nhau trước hết là những người bạn thân, cùng chia sẻ công việc, cuộc sống và những thay đổi trong tương lai.

Hợp đồng thuê 5 năm vì thế không được xem là lời cam kết rằng họ sẽ sống mãi ở đây. Ngược lại, đó giống như một khoảng thời gian đủ dài để họ tận hưởng căn nhà, đồng thời vẫn giữ được quyền lựa chọn. Hết 5 năm, họ có thể tiếp tục ở lại, chuyển tới thành phố khác hoặc thử một cách sống hoàn toàn mới. Với Yang Wan và Leng Chong, giá trị của một ngôi nhà không nhất thiết nằm ở việc nó thuộc quyền sở hữu của ai, mà ở việc nó có thể phục vụ cuộc sống hiện tại tốt đến đâu.

(Nguồn: Sohu)