Giá vàng 9999 SJC hôm nay 4/10/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

Theo VTC News
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Cập nhật mới nhất giá vàng 9999 hôm nay 4/10/2026 tại SJC cùng nhiều thương hiệu lớn trên thị trường.

Vàng 9999 (còn có tên gọi khác vàng ta, vàng ròng hoặc vàng 24K) là loại vàng có độ tinh khiết cao, đạt tới 99,99%. Vàng 9999 có màu vàng đậm đặc trưng và độ sáng bóng tự nhiên.

Do hàm lượng vàng nguyên chất cao nên vàng 9999 khá mềm, dẻo và dễ bị móp méo khi chịu va đập mạnh. Trên thị trường, vàng 9999 thường được chế tác thành vàng miếng hoặc nhẫn tròn trơn.

Giá vàng 9999 SJC hôm nay 4/10/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

Tính đến đầu giờ sáng nay (4/10/2026), giá vàng miếng 1L, 10L, 1KG được SJC niêm yết ở mức 14,05 - 14,35 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra), giảm 60.000 đồng/chỉ ở cả hai chiều so với sáng qua.

Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ giao dịch tại mức 14,00 - 14,30 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra), giảm 60.000 đồng/chỉ ở cả hai chiều so với sáng qua.

Giá vàng 9999 SJC hôm nay 4/10/2026 bao nhiêu 1 chỉ?- Ảnh 1.

Vàng miếng SJC. (Ảnh minh họa: AI)

Bảng giá vàng tại SJC cập nhật đầu giờ sáng 4/10/2026

Loại vàng Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 14.050.000 14.350.000 đồng/chỉ
Vàng SJC 5 chỉ 14.050.000 14.352.000 đồng/chỉ
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 14.050.000 14.353.000 đồng/chỉ
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 14.000.000 14.300.000 đồng/chỉ
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 14.000.000 14.310.000 đồng/chỉ
Nữ trang 99,99% 13.750.000 14.200.000 đồng/chỉ
Nữ trang 99% 13.359.400 14.059.400 đồng/chỉ
Nữ trang 75% 9.686.100 10.666.100 đồng/chỉ
Nữ trang 68% 8.692.000 9.672.000 đồng/chỉ
Nữ trang 61% 7.697.900 8.677.900 đồng/chỉ
Nữ trang 58,3% 7.314.400 8.294.400 đồng/chỉ
Nữ trang 41,7% 4.957.000 5.937.000 đồng/chỉ

So sánh giá vàng 9999 tại SJC với các thương hiệu khác

Tham khảo bảng so sánh giá vàng 9999 tại SJC với các thương hiệu lớn trên thị trường Việt Nam. Dữ liệu được cập nhật đầu giờ sáng 4/10/2026

Thương hiệu

Loại vàng

Giá mua vào

Giá bán ra

Đơn vị




SJC


Vàng SJC 1L, 10L, 1KG

14.050.000

14.350.000

đồng/chỉ

Vàng SJC 5 chỉ

14.050.000

14.352.000

đồng/chỉ

Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ

14.000.000

14.300.000

đồng/chỉ

Nữ trang 99,99%

13.750.000

14.200.000

đồng/chỉ

Doji

Vàng miếng SJC

14.050.000

14.350.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng

13.950.000

14.350.000

đồng/chỉ

Vàng nguyên liệu 9999

13.450.000

13.650.000

đồng/chỉ

Nữ trang 9999

13.850.000

14.150.000

đồng/chỉ

PNJ

Vàng miếng SJC 999.9

14.050.000

14.350.000

đồng/chỉ

Nhẫn Trơn PNJ 999.9

14.050.000

14.350.000

đồng/chỉ

Vàng Kim Bảo 999.9

14.050.000

14.350.000

đồng/chỉ

Vàng nữ trang 999.9

13.750.000

14.250.000

đồng/chỉ

Bảo Tin Minh Châu

Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9

13.950.000

14.350.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9

13.950.000

14.350.000

đồng/chỉ

Quà mừng bản vị vàng Bảo Tín Minh Châu

13.950.000

14.350.000

đồng/chỉ

Trang sức vàng rồng Thăng Long 999.9

13.850.000

14.250.000

đồng/chỉ


Bảo Tín Mạnh Hải

Kim Gia Bảo 24K

13.950.000

14.350.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn 999.9 BTMH

13.900.000

-

đồng/chỉ

Vàng trang sức 24K (999.9)

13.850.000

14.250.000

đồng/chỉ

Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH)

14.050.000

14.350.000

đồng/chỉ

Phú Quý

Vàng miếng SJC

14.030.000

14.350.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn Phú Quý 999.9

14.030.000

14.330.000

đồng/chỉ

Phú Quý 1 Lượng 999.9

14.030.000

14.330.000

đồng/chỉ

Vàng trang sức 999.9

13.700.000

14.200.000

đồng/chỉ

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, giá vàng 9999 tại SJC và các thương hiệu khác có thể thay đổi trong ngày.

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