Lãi suất ngân hàng Agribank mới nhất tháng 10/2026: Kỳ hạn nào có lãi suất cao nhất?

Đầu tháng 10/2026, Agribank tiếp tục áp dụng lãi suất cao nhất 6%/năm tại quầy và 6,8%/năm đối với tiền gửi trực tuyến, trong đó kênh online duy trì mức ưu đãi vượt trội ở hầu hết các kỳ hạn.

Đầu tháng 10/2026, Agribank tiếp tục giữ nguyên mặt bằng lãi suất huy động so với các tháng trước, đồng thời tiếp tục áp dụng hai biểu lãi suất riêng đối với tiền gửi tại quầy và tiền gửi trực tuyến (online).

Lãi suất tiền gửi tại quầy Agribank tháng 10/2026

Đối với hình thức gửi tiền tại quầy, lãi suất huy động VND tại Agribank hiện dao động từ 0,2% đến 6%/năm, tùy theo kỳ hạn.

Trong đó, tiền gửi không kỳ hạn và tiền gửi thanh toán được áp dụng mức lãi suất 0,2%/năm. Với các kỳ hạn ngắn, lãi suất ở mức 2,6%/năm cho kỳ hạn 1-2 tháng và 2,9%/năm cho kỳ hạn 3-5 tháng.

Đối với tiền gửi kỳ hạn 6-11 tháng, lãi suất được niêm yết ở mức 4%/năm. Tại các kỳ hạn dài hơn, Agribank áp dụng mức 5,9%/năm cho các kỳ hạn 12, 13, 15 và 18 tháng.

Mức lãi suất cao nhất tại quầy hiện là 6%/năm, áp dụng đối với tiền gửi kỳ hạn 24 tháng.

Biểu lãi suất tiền gửi tại quầy Agribank tháng 10/2026

Kỳ hạn Lãi suất (%/năm) Không kỳ hạn 0,2 1-2 tháng 2,6 3-5 tháng 2,9 6-11 tháng 4,0 12 tháng 5,9 13 tháng 5,9 15 tháng 5,9 18 tháng 5,9 24 tháng 6,0

Lãi suất tiết kiệm online Agribank tháng 10/2026

Đối với hình thức gửi tiền trực tuyến, Agribank đang áp dụng mức lãi suất cao hơn so với gửi tại quầy ở hầu hết các kỳ hạn.

Cụ thể, tiền gửi online kỳ hạn từ 1-3 tuần được hưởng lãi suất 0,5%/năm. Với các kỳ hạn từ 1-5 tháng, lãi suất được niêm yết ở mức 4,75%/năm, cao hơn 1,85-2,15 điểm phần trăm so với mức áp dụng tại quầy.

Đối với tiền gửi kỳ hạn 6-11 tháng, lãi suất online được Agribank áp dụng ở mức 6,6%/năm, cao hơn 2,6 điểm phần trăm so với gửi tại quầy.

Ở nhóm kỳ hạn từ 12 tháng trở lên, Agribank áp dụng mức lãi suất 6,8%/năm cho các kỳ hạn 12, 13, 15, 18, 24 và 36 tháng. So với hình thức gửi tại quầy, mức lãi suất online cao hơn khoảng 0,8-0,9 điểm phần trăm, tùy từng kỳ hạn.

Như vậy, mức lãi suất cao nhất đối với tiền gửi trực tuyến tại Agribank hiện là 6,8%/năm, cao hơn 0,8 điểm phần trăm so với mức cao nhất khi gửi tiền tại quầy.

Biểu lãi suất tiết kiệm online Agribank tháng 10/2026

Kỳ hạn Lãi suất (%/năm) 1-3 tuần 0,5 1-5 tháng 4,75 6-11 tháng 6,6 12 tháng 6,8 13 tháng 6,8 15 tháng 6,8 18 tháng 6,8 24 tháng 6,8 36 tháng 6,8

Nhìn chung, Agribank đang duy trì chênh lệch khá rõ giữa lãi suất huy động tại quầy và trên kênh trực tuyến. Khoảng cách lớn nhất nằm ở nhóm kỳ hạn 6-11 tháng, khi lãi suất online cao hơn tới 2,6 điểm phần trăm. Với các kỳ hạn từ 12 tháng trở lên, mức chênh lệch thu hẹp còn khoảng 0,8-0,9 điểm phần trăm.

Việc áp dụng mức lãi suất cao hơn trên kênh trực tuyến cũng cho thấy Agribank đang tạo thêm động lực để khách hàng sử dụng các kênh giao dịch số. Bên cạnh việc thúc đẩy khách hàng chuyển dịch sang ngân hàng điện tử, hình thức này có thể giúp ngân hàng giảm tải giao dịch tại quầy và tối ưu chi phí vận hành.

Với quy mô huy động thuộc nhóm lớn nhất hệ thống, mặt bằng lãi suất tiền gửi tại quầy của Agribank nhìn chung vẫn ở mức tương đối thấp so với nhiều ngân hàng thương mại cổ phần. Tuy nhiên, trên kênh trực tuyến, lãi suất của Agribank có tính cạnh tranh hơn, đặc biệt tại các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên.

Lưu ý, các mức lãi suất nêu trên là lãi suất niêm yết dành cho khách hàng cá nhân và có thể thay đổi tùy theo sản phẩm tiền gửi, phương thức lĩnh lãi và chính sách từng thời kỳ. Lãi suất thực tế cũng có thể khác nhau tùy nhu cầu cân đối nguồn vốn của từng chi nhánh và thỏa thuận giữa ngân hàng và ngươi gửi tiền.



