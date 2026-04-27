Vợ chồng rủ nhau “đổi gió” dịp nghỉ lễ, cái kết phải vào viện cấp cứu

TS.BS.CK2 Trà Anh Duy (Trung tâm Sức khỏe Nam giới Men’s Health) cho biết các dịp nghỉ lễ cũng là lúc các cơ sở y tế ghi nhận sự gia tăng những sự cố liên quan đến đời sống tình dục. Mức độ từ nhẹ như đau rát, trầy xước cho tới những ca phải cấp cứu vì chấn thương hoặc biến cố tim mạch sau “cuộc vui”.

Một trường hợp điển hình được bác sĩ Duy chia sẻ là bệnh nhân nam, 37 tuổi, nhập viện sau một đêm thử “đổi gió” với vợ. Cặp đôi áp dụng một tư thế mới học từ phim, nhưng trong lúc quan hệ đã xảy ra “trật nhịp”, khiến dương vật đau nhói, sau đó nhanh chóng sưng và bầm tím.

Kết quả thăm khám và siêu âm Doppler cho thấy bệnh nhân bị tụ máu quanh tĩnh mạch lưng dương vật, phù hợp với chẩn đoán vỡ tĩnh mạch lưng dương vật – một dạng chấn thương không hiếm gặp, dù chưa nghiêm trọng như gãy dương vật (vỡ bao trắng thể hang).

Bệnh nhân được điều trị bảo tồn, dùng thuốc giảm đau, nghỉ ngơi và kiêng quan hệ trong vài tuần. Sau một tháng, tổn thương hồi phục tốt.

Theo bác sĩ Duy, điều đáng lo là nhiều người khi gặp tình trạng đau nhói, sưng tím vùng kín sau quan hệ lại ngại đi khám, tự xử lý tại nhà. “Nếu có dấu hiệu như đau tăng nhanh, sưng tím, cong lệch bất thường hoặc tiểu ra máu, cần đến cơ sở y tế ngay, không nên chần chừ”, bác sĩ khuyến cáo.

TS.BS Trà Anh Duy đang khám cho một trường hợp bệnh nhân.

Những “sự cố” rất đời thường trong dịp lễ

Từ kinh nghiệm lâm sàng, TS.BS Trà Anh Duy cho biết phần lớn tai nạn phòng the trong dịp nghỉ lễ không đến từ điều gì quá bất thường, mà lại bắt nguồn từ những thói quen rất phổ biến: quan hệ khi đã uống nhiều rượu bia, cơ thể mệt mỏi, thiếu ngủ, hoặc cố thử các tư thế lạ vượt quá khả năng.

Hậu quả thường gặp gồm đau rát, trầy xước, sưng nề vùng kín, bao cao su rách hoặc tuột, rối loạn xuất tinh. Một số trường hợp khác lại gặp tình trạng “trên bảo dưới không nghe” do cơ thể kiệt sức, dẫn đến rối loạn cương tạm thời.

Ở mức độ nặng hơn, bệnh nhân có thể gặp tụ máu, chấn thương dương vật, thậm chí xuất hiện các triệu chứng toàn thân như đau ngực, hồi hộp, choáng váng sau quan hệ.

“Chuyện ấy không chỉ là cảm xúc, mà còn là một dạng gắng sức thể chất. Khi cơ thể thiếu ngủ, uống nhiều rượu bia, ăn uống thất thường và hưng phấn quá mức, nguy cơ tai nạn sẽ tăng lên rõ rệt”, bác sĩ Duy phân tích.

Một trong những yếu tố làm gia tăng rủi ro trong dịp nghỉ lễ là rượu bia. Nhiều người lầm tưởng rằng uống rượu giúp “tăng phong độ”, nhưng thực tế lại ngược lại.

Các nghiên cứu cho thấy rượu bia có thể làm tăng hưng phấn ban đầu, nhưng lại làm giảm khả năng kiểm soát hành vi, giảm độ tỉnh táo và chất lượng đáp ứng tình dục. Điều này khiến người trong cuộc dễ đưa ra quyết định bốc đồng, bỏ qua biện pháp an toàn hoặc thử những hành vi vượt quá giới hạn.

Không chỉ vậy, việc thức khuya kéo dài cũng ảnh hưởng trực tiếp đến nội tiết tố. Một nghiên cứu công bố trên JAMA chỉ ra rằng chỉ sau một tuần ngủ khoảng 5 giờ mỗi đêm, nồng độ testosterone ở nam giới trẻ có thể giảm từ 10–15%, đi kèm cảm giác mệt mỏi và suy giảm thể lực.

Điều đó đồng nghĩa với việc trong những kỳ nghỉ “thức đêm – dậy sớm – ăn chơi liên tục”, dù ham muốn có thể vẫn còn, nhưng khả năng đáp ứng của cơ thể lại giảm đáng kể.

Nguy cơ tim mạch: điều bác sĩ lo nhất

Bên cạnh các chấn thương vùng kín, điều khiến bác sĩ lo ngại nhất là những biến cố tim mạch xảy ra sau quan hệ, đặc biệt ở người có bệnh nền.

Theo các nghiên cứu y khoa, hoạt động tình dục có thể làm tăng nguy cơ biến cố tim mạch cấp trong thời gian ngắn, nhất là với những người ít vận động hoặc có sẵn bệnh lý tim mạch.

“Điều này không có nghĩa quan hệ tình dục là nguy hiểm, mà vấn đề nằm ở bối cảnh: cơ thể đã mệt mỏi, thiếu ngủ, sử dụng rượu bia hoặc chất kích thích, nhưng vẫn gắng sức đột ngột.

Người có dấu hiệu đau ngực khi gắng sức, tăng huyết áp chưa kiểm soát, rối loạn nhịp tim… cần đặc biệt thận trọng. Kỳ nghỉ là để hồi phục, không phải để cơ thể ‘tăng ca’”, bác sĩ Duy nhấn mạnh.

Làm sao để “yêu” an toàn trong kỳ nghỉ?

Theo TS.BS Trà Anh Duy, không có một công thức chung về tần suất quan hệ. Điều quan trọng là lắng nghe cơ thể.

Nếu sức khỏe tốt, tinh thần thoải mái, ngủ đủ giấc và không sử dụng rượu bia quá mức, việc quan hệ 1–2 lần/ngày vẫn có thể an toàn. Ngược lại, nếu xuất hiện các dấu hiệu như mệt mỏi, đau nhức, chóng mặt, tim đập nhanh hoặc đau rát vùng kín, nên nghỉ ngơi.

Tránh quan hệ khi đã quá say, quá no, quá khuya hoặc sau một ngày hoạt động thể lực dồn dập. Những tư thế khó, tiềm ẩn nguy cơ chấn thương cũng không nên thử chỉ vì tò mò.

Đặc biệt, bao cao su vẫn là biện pháp bảo vệ cần thiết, nhất là trong các chuyến du lịch hoặc khi có nguy cơ quan hệ ngoài mối quan hệ ổn định.

“Nghỉ lễ là để tận hưởng và hồi phục, không phải để sáng hôm sau đổi điểm đến từ resort sang… phòng khám”, bác sĩ Duy nhấn mạnh.