Vợ chồng ở Hà Nội thu nhập 45 triệu mua ô tô 700 triệu: Hơn 1 năm sau phải quay lại đi xe máy vì một lý do

Hơn 1 năm mua xe, hai vợ chồng thấm thía áp lực tài chính khi mỗi tháng phải dành một khoản lớn cho tiền trả ngân hàng, xăng xe, gửi xe, bảo hiểm và bảo dưỡng...

"Mua ô tô đúng là tiện và sướng thật. Cả gia đình về quê thoải mái, muốn đi đâu cũng chủ động, mưa không đến mặt, nắng chẳng đến đầu. Nhưng niềm vui chỉ kéo dài được một thời gian, còn bây giờ vợ chồng tôi đang còng lưng gánh đủ thứ chi phí" - chị A (30 tuổi, sống tại Hà Nội) chia sẻ.

Thu nhập 45 triệu/tháng, hai vợ chồng vay 400 triệu để mua xe ô tô để tiện đi lại

Theo chị A tổng thu nhập của hai vợ chồng khoảng 45 triệu/tháng. Trước đây, dù chưa có ô tô nhưng cuộc sống của gia đình tương đối ổn định, mỗi tháng vẫn có thể dành ra một khoản tiết kiệm.

Hơn một năm trước, khi thấy bạn bè xung quanh lần lượt mua xe, cuối tuần đưa vợ con về quê, đi du lịch hoặc tụ tập cùng nhau, vợ chồng chị bắt đầu cảm thấy sốt ruột và muốn mua xe để tiện di lại.

"Trong đầu lúc đó chỉ nghĩ đơn giản rằng người ta làm được thì mình cũng làm được. Bạn bè ai cũng có xe, mình không có thì nhiều lúc cũng thấy bất tiện, thậm chí có chút chạnh lòng" - chị kể.

Sau một thời gian bàn bạc, hai vợ chồng quyết định gom gần như toàn bộ tiền tiết kiệm, đồng thời vay thêm ngân hàng để mua chiếc ô tô trị giá khoảng 700 triệu.

Trong đó, gia đình bỏ ra khoảng 300 triệu tiền có sẵn và vay ngân hàng khoảng 400 triệu, thời hạn vay khoảng 6 năm. Mỗi tháng, riêng khoản trả gốc và lãi ngân hàng đã vào khoảng 8 triệu.

Theo chị A, thời gian đầu sau khi nhận xe là quãng thời gian cả hai vợ chồng đều cảm thấy quyết định của mình hoàn toàn đúng đắn.

Hai vợ chồng có thể tự lái xe về quê thay vì phải đặt vé rồi chen chúc trên xe khách như trước. Những chuyến đi chơi cuối tuần cũng trở nên chủ động hơn, đặc biệt khi gia đình có con nhỏ.

"Đi gặp bạn bè hay đối tác cũng tự tin hơn hẳn. Có xe rồi đúng là cuộc sống tiện hơn rất nhiều. Những ngày đầu hai vợ chồng vui lắm" - chị nhớ lại.

Tuy nhiên, cảm giác hào hứng ấy không kéo dài lâu. Sau vài tháng sử dụng, hàng loạt khoản chi liên quan đến chiếc xe bắt đầu xuất hiện khiến hai vợ chồng chị ngỡ ngàng.

Mỗi tháng mất hơn chục triệu chỉ để "nuôi" xe

Ngoài khoảng 8 triệu trả ngân hàng mỗi tháng, gia đình chị còn phải chi hàng loạt khoản cố định khác, từ gửi xe hai chiều (ở nhà, ở công ty), tiền bảo hiểm, tiền bảo dưỡng, đổ xăng..

"Đi ăn hay đi chơi ở đâu cũng mất thêm vài chục nghìn tiền gửi xe. Bình thường khoảng 30k một lượt, có nơi tính theo giờ thì còn đắt hơn. Những khoản nhỏ như vậy cộng lại mỗi tháng cũng thành một khoản đáng kể" - chị nói.

Nếu cộng cả tiền trả ngân hàng, xăng xe, gửi xe và các khoản chi phí được phân bổ theo tháng, gia đình chị có thời điểm phải dành hơn chục triệu đồng mỗi tháng chỉ cho chiếc ô tô.

Trong khi tổng thu nhập của hai vợ chồng khoảng 45 triệu, họ vẫn phải lo tiền ăn uống, tiền học và sinh hoạt của con, tiền điện nước, hiếu hỉ và nhiều khoản chi khác.

Áp lực kinh tế bắt đầu xuất hiện.

Từ đi ô tô đi làm mỗi ngày đến quay lại với xe máy để tiết kiệm chi phí

"Lúc đầu vợ chồng tôi vẫn cố xoay xở. Tháng nào thiếu một chút thì lấy khoản khác bù vào, có lúc phải vay chỗ nọ để lấp chỗ kia. Nhưng cứ kéo dài từ tháng này sang tháng khác thì cả hai đều mệt" - chị A. kể.

Cuối cùng, hai vợ chồng quyết định hạn chế sử dụng ô tô. Thay vì lái xe đi làm mỗi ngày như trước, cả hai quay lại đi xe máy. Theo chị A., đi xe máy ở Hà Nội nhiều lúc còn nhanh hơn vì đỡ tắc đường, đồng thời không phải đau đầu tìm chỗ đỗ.

Việc không còn đi ô tô tới công ty cũng giúp gia đình hủy vé gửi xe tháng trị giá 1,2 triệu/tháng.

"Bây giờ chiếc ô tô chủ yếu dùng để về quê hoặc thỉnh thoảng cả nhà đi chơi. Ngày thường hai vợ chồng đi xe máy để tiết kiệm. Nghĩ lại thì mua xe để đi hàng ngày, nhưng cuối cùng lại phải cất xe ở nhà vì tiếc tiền" - chị nói.

Rao bán xe nhưng càng tính toán càng xót

Mới đây, trước áp lực tài chính kéo dài, chồng chị A. đề nghị bán chiếc xe để giảm gánh nặng. Tuy nhiên, sau khi hỏi một số nơi thu mua xe cũ, mức giá gia đình nhận được chỉ khoảng 480 triệu.

Con số này khiến cả hai hụt hẫng. Chiếc xe mua hơn 700 triệu nhưng sau hơn một năm sử dụng đã mất giá đáng kể. Chưa kể, khi ngồi tính lại tiền lãi vay ngân hàng, tiền gửi xe, xăng dầu, bảo hiểm, bảo dưỡng và các khoản phát sinh trong quá trình sử dụng, vợ chồng chị ước tính tổng chi phí liên quan đến chiếc xe trong thời gian qua đã lên tới hàng trăm triệu.

"Vợ chồng tôi cộng thử thì thấy tiền nuôi xe, lãi vay, bảo hiểm, gửi xe, nhiên liệu và nhiều khoản khác đã ngốn một khoản rất lớn. Nếu bây giờ bán xe thì tính cả phần mất giá, số tiền 'bốc hơi' thực sự khiến cả hai choáng" - chị tâm sự.

Điều khiến chị tiếc nhất không phải việc mua ô tô, bởi theo chị chiếc xe thực sự mang lại nhiều tiện ích cho gia đình, mà là hai vợ chồng đã đánh giá thấp chi phí sở hữu xe.

"Trước khi mua, chúng tôi chỉ nghĩ mình có 300 triệu, vay thêm 400 triệu, mỗi tháng trả khoảng 8 triệu thì với thu nhập 45 triệu chắc vẫn ổn. Nhưng thực tế không phải chỉ có 8 triệu tiền ngân hàng. Phía sau chiếc xe còn rất nhiều khoản khác" - chị chia sẻ.

Sau hơn một năm trải nghiệm, chị cho rằng với những gia đình có thu nhập ở mức trung bình khá nhưng chưa có nhiều khoản tích lũy, việc mua ô tô bằng tiền vay cần được cân nhắc kỹ.

"Ô tô mang lại sự tiện lợi là điều không thể phủ nhận. Nhưng nếu để mua xe mà phải vét sạch tiền tiết kiệm rồi vay thêm một khoản lớn thì áp lực rất dễ xuất hiện. Nếu được quay lại thời điểm đó, có lẽ vợ chồng tôi sẽ chờ thêm vài năm, tích lũy nhiều hơn rồi mới mua".

Với gia đình chị hiện tại, chiếc ô tô vẫn được giữ lại để phục vụ những chuyến về quê và đi chơi xa. Tuy nhiên, từ một phương tiện từng được sử dụng hằng ngày, giờ đây nó đã trở thành món tài sản mà hai vợ chồng phải cân nhắc mỗi lần lấy ra khỏi bãi.