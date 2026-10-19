30s nhắn gửi các em gái: Trên đời không ai thiếu ai mà chết, cứ học thật giỏi và kiếm thật nhiều tiền!

Có những việc nên tranh thủ làm sớm, có những mối quan hệ nên dừng lại sớm, cũng có những chuyện chẳng cần vội vàng chỉ vì sợ mình bỏ lỡ.

Ở tuổi 20, bạn rất dễ có cảm giác mình đang chậm hơn người khác. Bạn bè lần lượt có công việc tốt, tìm được người yêu, kết hôn, mua nhà; còn mình vẫn loay hoay với chuyện kiếm tiền, chọn ngành nghề hay thậm chí chưa biết bản thân thực sự muốn gì. Càng nhìn vào cuộc sống của người khác, người ta càng dễ biến tuổi 30 thành một cột mốc phải chạy đua để chạm tới.

Nhưng người đã đi qua deadline tuổi 30 lại có một góc nhìn khác. Có những việc nên tranh thủ làm sớm, có những mối quan hệ nên dừng lại sớm, cũng có những chuyện chẳng cần vội vàng chỉ vì sợ mình bỏ lỡ. Những lời khuyên từ phụ nữ ngoài 30 tuổi vì thế không đơn thuần là kinh nghiệm sống, mà còn phản ánh những điều họ ước mình hiểu sớm hơn.

(Ảnh minh họa/ Pinterest)

Phụ nữ ngoài 30 tuổi nhắn nhủ gì với các cô gái 18 - 30 tuổi?

Đây cũng là nội dung một topic viral trên Threads, được cư dân mạng - đặc biệt là phái nữ chia sẻ trong thời gian dài: “Phụ nữ trưởng thành tuổi 30+, làm ơn thả xuống lời khuyên cho các cô gái 18 - 30 tuổi”.

Ở phần bình luận, nhiều người đã ngoài chia sẻ những điều họ muốn nhắn nhủ với các cô gái trẻ hơn. Các bình luận xoay quanh những điều rất thực tế như đừng vội kết hôn chỉ vì sợ muộn, đừng phí thời gian trong những mối quan hệ mập mờ, hãy học cách tự lập về tài chính và giữ cho mình một đời sống riêng, trải nghiệm nhiều hơn và bớt phụ thuộc vào sự công nhận của người khác. Có những lời khuyên được đúc rút từ trải nghiệm cá nhân, cũng có những điều đi kèm sự tiếc nuối vì người viết đã không làm được khi còn trẻ.

- 30+ gửi các em: Trên đời không ai thiếu ai mà chết. Gia tăng giá trị của bản thân. Nỗ lực học tập và kiếm thật nhiều tiền. Đi du lịch mở mang tầm hiểu biết. Đặt ra tiêu chuẩn của người bạn đời. Không nên hạ thấp tiêu chuẩn để chọn đại. Thà lấy chồng muộn còn hơn lấy nhầm. Chọn người xứng đáng làm cha của con bạn.

- Học hành cho đàng hoàng, yêu bản thân và gia đình thật nhiều. Chuyện yêu đợi đến 30 tuổi rồi yêu, nói thật mấy em cũng không bỏ lỡ cái gì đâu, khỏi FOMO.”

- Tuyệt đối không để bản thân rơi vào mối quan hệ mập mờ, phí thời gian và kết cục đa số là thê thảm, nhớ nhé! Nếu đối phương có vẻ không nồng nhiệt lắm thì mình nên cho out sớm.

- U40 gửi lời khuyên. Hãy bớt ảo tưởng vị trí của mình trong lòng người khác. Không được cần ai quá mức vì càng cần sẽ càng mất nhanh hơn. Học cách yêu thương, chăm sóc chính mình. Học cách chịu đựng sự cô đơn. Muốn được tự do bay lượn như loài chim thì phải học cách sống tự lập được như loài chim. Những gì do con người tạo ra có thể thay đổi được thì hãy thay đổi. Những gì thuộc về tạo hóa, luật trời không thể thay đổi được thì hãy ngoan ngoãn làm theo.”

- Tạo thói quen tiết kiệm và kỷ luật. Trước 30 tuổi thì nên tranh thủ học những gì mình muốn: ngoại ngữ, du học, Thạc sĩ,... sẽ bổ sung kiến thức, vốn sống và giúp ích công việc sau này. Đọc sách, bớt quan tâm những chuyện drama, toxic để cải thiện mindset bản thân, nâng cao giá trị sẽ bỏ qua những chuyện không đáng. Duy trì thói quen tập thể dục.

- Mỗi tháng nhận lương xong nhất định phải để ra một khoản tiết kiệm, có thể mua vàng, có thể gửi online, nhưng bắt buộc phải có. Đến khi 30 tuổi rồi em sẽ thấy khối tài sản em đã tích cóp bấy lâu nay đáng ngưỡng mộ thế nào. Hãy yêu bản thân, tập thể dục độ dáng, ăn uống cân bằng, siêng skincare và trải nghiệm thật nhiều để đến khi em 30 tuổi, em nhìn lại sẽ không thấy phung phí những năm tháng tuổi trẻ. Đó là tất cả những điều mà chị chưa làm được và giờ đang chờ hết ở cữ thì bắt đầu lại từ đầu.”

- Sống tử tế ở mọi nơi mọi lúc, tin sâu luật nhân quả. Học hành tử tế, tự lập tự thân. Lấy chồng có con rồi cũng nên có công việc để không phụ thuộc và có đời sống tinh thần riêng. Yêu thương bản thân, yêu thương gia đình, nếu có thể hãy san sẻ dù một chút ít với những hoàn cảnh kém may mắn ngoài xã hội.

(Ảnh minh họa/ Pinterest)

Phụ nữ có tiền, có năng lực, có chính kiến mới có quyền tự quyết định cuộc đời mình

Có thể thấy điểm chung trong những lời nhắn nhủ của phụ nữ ngoài 30 là mong các cô gái trẻ sớm có khả năng tự chủ. Bởi khi có năng lực kiếm tiền, kiến thức và chính kiến, bạn sẽ có nhiều lựa chọn hơn trong công việc, tình yêu lẫn cách sống.

Có tiền để không phải chấp nhận những điều mình không muốn

Ở tuổi 20, nhiều người dễ mải mê với những thành quả có thể nhìn thấy ngay mà quên xây dựng những nền tảng dài hạn. Nhưng vài năm sau, khoản tiền dự phòng, năng lực chuyên môn và sức khỏe mới là những thứ quyết định bạn có bao nhiêu lựa chọn. Không cần phải giàu có từ sớm, nhưng hãy học cách tự lo cho cuộc sống của mình, từ quản lý tài chính đến trau dồi năng lực để không ngừng tiến về phía trước.

Bởi tiền bạc không giải quyết được mọi vấn đề, nhưng thiếu tiền có thể khiến bạn phải ở lại một công việc khiến mình kiệt sức, níu kéo một mối quan hệ không còn hạnh phúc hoặc từ bỏ những điều bản thân thực sự mong muốn. Độc lập tài chính không có nghĩa là chẳng cần dựa vào ai, mà là dù có yêu thương hay gắn bó với một người, bạn vẫn đủ khả năng tự quyết định cuộc đời mình. Khi có năng lực, có khoản dự phòng và đủ tự tin vào bản thân, bạn sẽ không phải đánh đổi sự bình yên chỉ để đổi lấy cảm giác an toàn.

Đừng vì sợ cô đơn mà chọn nhầm người

Khi bạn bè lần lượt kết hôn, một mối quan hệ chưa đủ tốt đôi khi vẫn khiến người ta yên tâm hơn việc tiếp tục độc thân. Người ta có thể chờ đối phương thay đổi, cố bỏ qua những bất đồng hoặc tiếc quãng thời gian đã đầu tư vào mối quan hệ.

Nhưng kết hôn không phải cách để chứng minh mình đang sống đúng tiến độ. Điều đáng cân nhắc là người bên cạnh có thực sự phù hợp để cùng xây dựng cuộc sống hay không, chứ không phải cả hai đã ở bên nhau bao lâu hoặc bạn bè đã lập gia đình hết chưa. Yêu ai là lựa chọn cá nhân; giữ được công việc, các mối quan hệ và khả năng tự chăm sóc mình cũng quan trọng không kém.

(Ảnh minh họa/ Pinterest)

Độc lập để sống theo cách mình muốn

Đừng dành quá nhiều thời gian để đoán xem người khác nghĩ gì về mình, cố làm hài lòng tất cả hay níu kéo một mối quan hệ chỉ vì sợ mất đi. Bạn có thể yêu thương và cần đến người khác, nhưng không nhất thiết phải đặt giá trị bản thân vào cách họ đối xử với mình.

Biết ở một mình, có sở thích riêng, tự quản lý tài chính và dám nói lời từ chối giúp bạn không phải ngừng sống chỉ vì thiếu một người đồng hành. Độc lập không có nghĩa là tự gánh vác mọi thứ; đó là khả năng đưa ra lựa chọn cho chính mình, đồng thời biết tìm kiếm sự giúp đỡ khi cần.

Tuổi 20 không phải cuộc đua để xem ai có công việc tốt hơn, kết hôn sớm hơn hay sở hữu nhiều tài sản hơn. Có người tìm được hướng đi từ sớm, có người cần vài lần đổi việc, vài mối quan hệ không thành hoặc nhiều năm thử nghiệm mới hiểu mình thực sự muốn gì. Mỗi người có một nhịp sống riêng, và không ai cần phải xin lỗi vì mình chưa đạt đến cột mốc mà người khác đã có.

Sau cùng, các cô gái không cần trở thành phiên bản hoàn hảo nhất. Nhưng hãy cứ học, làm việc, kiếm tiền, yêu thương và trải nghiệm; nếu đi sai đường, bạn vẫn có quyền điều chỉnh. Quan trọng là sau mỗi lựa chọn, bạn hiểu mình hơn và có thêm khả năng tự quyết định bước tiếp theo. Mong rằng khi nhìn lại tuổi trẻ, điều khiến mỗi người tự hào không phải là mình đã kịp có những gì trước tuổi 30, mà là mình đã đủ can đảm để sống cuộc đời mình thực sự mong muốn.