Vợ chồng nam thần Gia Đình Là Số 1 rạn nứt khi tới Phú Quốc du lịch, tỏ thái độ lồi lõm với nhau?

Tối 22/12, tờ Mydaily đưa tin vợ chồng tài tử lai Julien Kang (Gia Đình Là Số 1) và nữ YouTuber Park Jee Eun hiện trở thành tâm điểm chú ý với nghi vấn rạn nứt, lục đục. Tin đồn xuất phát từ hàng loạt dấu hiệu bất thường trên trang cá nhân của nữ YouTuber họ Park trong khoảng 3 tuần trở lại đây.

Vào hôm 6/12, Park Jee Eun đăng lên kênh YouTube cá nhân đoạn video về chuyến du lịch của cô với chồng tài tử tới Phú Quốc. Đáng chú ý, nữ YouTuber nhiều lần tỏ thái độ khó chịu ra mặt với ông xã vì đối phương liên tục làm trái ý cô. Park Jee Eun lắc đầu ngán ngẩm vì Julien Kang 1 mực đòi quay phim dưới biển trong khi cô không muốn đưa máy quay xuống nước. Chưa hết, nữ YouTuber còn không hài lòng khi ông xã không chịu phối hợp, để mặc cô ghi hình 1 mình ở phòng tập gym. Sau đó, bà xã Julien Kang than thở trên trang Instagram cá nhân: "Thật chán nản. Tôi không thể ăn trưa và ăn tối". Từ những dấu hiệu kể trên, nghi vấn vợ chồng nam thần Gia Đình Là Số 1 rạn nứt đã lan nhanh khắp mạng xã hội xứ kim chi.

Bà xã lắc đầu ngán ngẩm vì Julien Kang đòi ghi hình dưới nước

Julien Kang không phối hợp ghi hình, khiến vợ không vui

Julien Kang - Park Jee Eun nhận được sự ủng hộ, yêu mến của nhiều khán giả trong và ngoài lãnh thổ Hàn Quốc

Trước tin đồn hôn nhân lục đục, Park Jee Eun tỏ thái độ bình thản trên trang cá nhân: "Tin đồn rạn nứt cơ à? Thú vị thật đấy!". Đồng thời, bà xã Julien Kang giải thích rõ mọi chuyện qua 1 video trên YouTube: "Hôm đó tôi muốn cùng ông xã quay 1 video YouTube ngắn, nhưng chúng tôi chưa thật sự hiểu ý nhau. Tôi thấy mình cũng có lỗi 1 phần do chưa nói rõ cho anh ấy về kế hoạch của buổi ghi hình. Chúng tôi nhất trí rằng sẽ bàn bạc tỉ mỉ với nhau khi quay clip chung vào lần kế tiếp".

Mới đây vào hôm 23/12, Park Jee Eun xả loạt ảnh du lịch hạnh phúc cùng Julien Kang ở Canada kèm dòng chú thích: "Tôi hiện ở Canada để đón Giáng sinh đầu tiên sau khi kết hôn. Tôi vừa mới phát hiện ra 1 khu trượt tuyết đẹp nhất mà mình từng thấy trong đời. Lần đầu tiên tôi thử trượt tuyết, công nhận là phải vận động rất nhiều. Hy vọng mọi người sẽ trải qua những ngày cuối năm thật vui vẻ".

YouTuber họ Park giải thích về mối bất đồng giữa cô và ông xã ở phòng tập gym tại Phú Quốc

Park Jee Eun hạnh phúc trong chuyến du lịch Canada cùng chồng tài tử

Có thể nói, Julien Kang - Park Jee Eun cũng trải qua những mâu thuẫn nhỏ nhặt trong cuộc sống hôn nhân như bao cặp vợ chồng khác. Sau tất cả, vợ chồng tài tử Gia Đình Là Số 1 đã giải quyết ổn thỏa những khúc mắc và hiện vẫn đang chung sống hạnh phúc.

Julien Kang - Park Jee Eun công khai hẹn hò vào hôm 19/5 năm ngoái. YouTuber họ Park khi đó đã dành nhiều lời khen "có cánh" để ca ngợi người bạn đời. Cô cho biết mình bị thu hút bởi tính cách thật thà, thẳng thắn của nam thần Gia Đình Là Số 1. Cặp đôi chính thức tổ chức hôn lễ cổ tích hồi tháng 5 năm nay trong niềm hân hoan của công chúng.

Julien Kang mang trong mình 2 dòng máu Hàn - Pháp. Anh bắt đầu sự nghiệp diễn xuất tại Hàn từ năm 2008 và được nhiều khán giả biết tới qua các tác phẩm ăn khách như Gia Đình Là Số 1 (phần 2, 3), To The Beautiful You…