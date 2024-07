Nhiều năm liền, nam diễn viên Julien Kang đều mang tiếng vì 1 vụ scandal xảy ra 10 năm trước. Đến giờ, nam thần lai mới nhân dịp xuất hiện trên chương trình XYOB để nói về vụ bê bối bị cảnh sát bắt giữ vì say rượu, mặc đồ lót phản cảm ra đường này. Tại XYOB, Julien Kang mở đầu câu chuyện với lời thừa nhận rằng, sau khi gặp vợ, anh hầu như không còn đụng đến đồ uống có cồn.

Park Joon Hyung trêu chọc: "Đừng nói dối, cậu bị phát hiện trong tình trạng không mảnh vải trước cửa hàng tiện lợi trong lúc say rượu kia kìa". Nam thần Gia Đình Là Số 1 liền phản bác: "Chỉ có 1 lần thôi" . Phải đến khi host Brian tiếp tục thắc mắc: "Sao cậu lại ăn mặc giống Tarzan như thế?", Julien Kang mới trả lời: "Tôi nghĩ mình có thể mặc như vậy vì tôi có thân hình đẹp". Lúc này, đến lượt em trai của Julien liền đùa rằng, có thể anh trai muốn dọn dẹp cửa hàng tiện lợi trong lúc say rượu nên mới ăn mặc như thế, và câu đùa này khiến loạt khách mời không khỏi bật cười.

Đây là lần đầu tiên Julien Kang lên tiếng về vụ ồn ào 10 năm trước

Khách mời cùng cười đùa vui vẻ về sự việc này, khiến Julien lên tiếng về vụ việc năm xưa

Còn nhớ vào ngày 18/9/2014, Julien Kang gây tranh cãi vì chỉ mặc nội y rồi xuất hiện trước một cửa hàng tiện lợi ở Yeoksamdong, Gangnam, cách nhà anh 1km. Dù chỉ sắp xếp gọn gàng bàn ghế bên ngoài cửa hàng và dọn rác nhưng nam diễn viên vẫn bị cảnh sát áp giải lên đồn. Nam diễn viên khai rằng mình được người quen mời rượu từ 23h đêm đến 4h sáng nên mới dẫn đến tình trạng say khướt và không kiểm soát được hành vi.

Kết quả điều tra cho thấy Julien Kang không sử dụng ma túy, mà chỉ là say rượu. Dù vậy, vụ việc vẫn ảnh hưởng lớn tới danh tiếng của nam thần lai. Những năm sau đó, anh ngừng đóng phim và chuyển sang làm huấn luyện viên và KOL thể hình.

Cảnh sát đã áp giải Julien Kang về đồn

Julien Kang sinh năm 1982, mang trong mình 2 dòng máu Hàn - Pháp. Anh bắt đầu sự nghiệp diễn xuất tại Hàn từ năm 2008 và được nhiều khán giả biết tới qua các tác phẩm ăn khách như Gia Đình Là Số 1 (phần 2, 3), To The Beautiful You … Vào tháng 5 vừa qua, nam diễn viên vừa tổ chức đám cưới với bạn gái lâu năm Park Jee Eun.

Julien Kang trong Gia Đình Là Số 1

Giờ đây, anh là huấn luyện viên kiêm KOL về thể hình

Nam thần lai vừa kết hôn vào tháng 5 vừa qua

Nguồn: Allkpop