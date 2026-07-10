Vợ chồng Huỳnh Đông về Việt Nam sau 3 năm định cư Canada

Nam diễn viên này có thời gian dài rời showbiz để sang nước ngoài định cư.

Huỳnh Đông là một trong những nam diễn viên từng làm mưa làm gió khi góp mặt trong hàng loạt phim điện ảnh, phim truyền hình hot. Thế nhưng, cách đây 3 năm, Huỳnh Đông thông báo tạm rời showbiz để sang Canada định cư cùng vợ và con trai. Trên trang cá nhân, nam diễn viên Gọi Giấc Mơ Về vẫn đều đặn đăng ảnh cập nhật về cuộc sống gia đình, thỉnh thoảng nhắc đến công việc nghệ thuật.

Cho đến mới đây, Huỳnh Đông và Ái Châu đồng loạt đăng ảnh check in tại TP.HCM. Bên dưới bình luận, khán giả và bạn bè bày tỏ sự hào hứng, chào đón vợ chồng Huỳnh Đông trở về Việt Nam. Theo đó, mục đích vợ chồng nam diễn viên trở về này là thăm gia đình, người thân. Không ít người bày tỏ sự háo hức khi thấy Huỳnh Đông và Ái Châu xuất hiện với tinh thần thoải mái, rạng rỡ sau nhiều năm sinh sống ở nước ngoài. Bên cạnh đó, nhiều khán giả cũng hy vọng chuyến về nước này sẽ là dịp để nam diễn viên tái ngộ công chúng qua những dự án nghệ thuật mới sau thời gian dài vắng bóng.

Diễn viên Huỳnh Đông về Việt Nam sau 3 năm định cư nước ngoài

Vợ chồng Huỳnh Đông đã sang Canada định cư từ năm 2024

Cuộc sống của diễn viên Huỳnh Đông

Sau thành công của Gọi Giấc Mơ Về, Huỳnh Đông tiếp tục góp mặt trong nhiều dự án truyền hình khác. Tuy nhiên, anh không chọn cách xuất hiện dày đặc mà duy trì nhịp độ ổn định. Hình ảnh của nam diễn viên vì thế gắn liền với sự bền bỉ hơn là bùng nổ. Anh tiếp tục góp mặt trong Giấc Mơ Cổ Tích, Vó Ngựa Trời Nam, Thế Lực Ngầm, Duyên Kiếp, Nữ Chủ... và phim điện ảnh Thiên Mệnh Anh Hùng, Cù Lao Xác Sống, Nhà Gia Tiên...

Một bước ngoặt đáng chú ý trong sự nghiệp của Huỳnh Đông là việc anh chuyển hướng sang làm đạo diễn trong phim Hạnh phúc của mẹ. Không còn chỉ đứng trước ống kính, anh bắt đầu tham gia sâu hơn vào quá trình sản xuất, kể chuyện bằng góc nhìn phía sau hậu trường.

Huỳnh Đông có cuộc sống kín tiếng sau nhiều năm hoạt động showbiz

Nam diễn viên kết hôn với Ái Châu - Á hậu Phụ nữ Việt Nam 2005. Cặp đôi kết hôn từ năm 2015, hiện đã có một bé trai. Nam diễn viên chia sẻ về vợ: "Ái Châu hy sinh nhiều thứ gồm đam mê, thời gian riêng tư cho tôi và gia đình. Sau kết hôn, sinh con, bà xã lui về hậu trường để tôi yên tâm phát triển sự nghiệp. Nhiều khi cùng nhau xem bộ phim mới, nhìn vào mắt vợ, tôi thấy tình yêu nghề còn nhiều. Có thời điểm nhận được lời mời trở lại nhưng vợ không tham gia vì sợ đi xa, không ai chăm sóc chồng con".

Vào đầu năm 2024, cả hai sang Canada để định cư. Ái Châu từng chia sẻ: "Chúng tôi sống hướng nội nên chọn vùng đất hiện tại không quá ồn ào, náo nhiệt mà yên bình đúng như mình muốn". Thời gian qua, Huỳnh Đông thỉnh thoảng vẫn trở về Việt Nam để thăm gia đình, tham gia vài hoạt động nghệ thuật.



