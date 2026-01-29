Vợ chê máy rửa bát cũ mẹ tôi đã dùng hơn 10 năm, tôi nói 1 câu khiến nhiều người phải vỗ tay khen hay

Hai vợ chồng tôi vừa chuyển ra ở riêng. Nhà mới, nội thất đang làm dở, danh sách những khoản cần chi dài ra mỗi ngày. Đúng lúc đó, mẹ tôi nói: “Nhà bố mẹ có cái máy rửa bát cũ, giờ hai ông bà ăn uống đơn giản, mang sang cho các con dùng cho đỡ phí.” Vợ tôi cười gật đầu, nhưng tôi biết cô ấy không vui.

Tối hôm đó, khi chỉ còn hai vợ chồng, vợ tôi cằn nhằn: “Máy cũ thế mang sang làm gì, vừa xấu vừa chật bếp”. Vợ tôi nói đã để ý sẵn vài mẫu máy rửa bát mới, giá khoảng 8-9 triệu, mẫu mã gọn gàng, màu sắc hợp bếp.

Tôi không căng thẳng với vợ mà chỉ chia sẻ nhẹ nhàng: “Em biết không, hơn 10 năm trước bố mẹ mua cái máy đó giá hơn 30 triệu, tính ra gần bằng 1 cây vàng. Nếu quy ra vàng bây giờ thì máy rửa bát này hơn 100 triệu.”

Thấy vợ vẫn im lặng tỏ vẻ không vui, tôi nói thẳng: “Em cứ suy nghĩ kiểu thấy đồ cũ là chê, bảo sao không giàu được".

Vì sao tôi không muốn bỏ chiếc máy rửa bát này?

Chiếc máy đó là Hotpoint-Ariston LDF 12354 X EX một model máy rửa bát đã ngừng sản xuất, thuộc thế hệ máy rửa bát châu Âu đời cũ, nhưng lại có những giá trị mà nhiều máy giá rẻ hiện nay khó so được.

Đây là máy rửa bát độc lập (freestanding) khổ 60 cm, kích thước tiêu chuẩn khoảng 85 × 60 × 60 cm, phù hợp với đa số không gian bếp. Dung tích rửa ở mức 113 bộ bát đĩa theo chuẩn châu Âu, đủ cho gia đình 4-6 người dùng mỗi ngày. Bên trong là 2 giàn rửa chính và giỏ dao kéo riêng, các giá có thể điều chỉnh, gập lại để xếp xoong nồi lớn.

Điểm tôi đánh giá cao nhất nằm ở cách máy vận hành. LDF 12354 X EX dùng motor AC truyền thống, không phải inverter, nhưng bù lại là độ ổn định cao, cấu trúc cơ khí đơn giản, ít lỗi vặt. Máy không chạy theo triết lý tiết kiệm cực đoan, mà ưu tiên áp lực phun đủ mạnh và chu trình rửa hoàn chỉnh, nên khả năng rửa sạch bát đĩa bám dầu mỡ nặng rất tốt nếu dùng đúng muối, nước làm bóng và bột rửa.

Các chương trình rửa tập trung vào những chế độ cốt lõi như rửa mạnh, rửa thường, rửa tiết kiệm, rửa nhanh và rửa tráng. Ngoài ra có chế độ rửa nửa tải (Half Load), hẹn giờ rửa tới 24 giờ, đèn báo muối và chất làm bóng, cùng hệ thống chống tràn cơ bản để đảm bảo an toàn khi sử dụng.

Theo chuẩn đánh giá năng lượng cũ của châu Âu, model này đạt mức A cho hiệu quả rửa, A cho tiêu thụ năng lượng và A cho hiệu quả sấy (chuẩn trước 2021). Máy không có sấy tăng cường, nên bát đĩa sau khi rửa xong có thể còn hơi ẩm, đặc biệt là đồ nhựa. Nhưng đổi lại, sau hơn 10 năm, điều tôi thấy rõ nhất là: máy chạy đều, không hỏng vặt, không dở chứng.

Tranh luận dừng lại ở… màu sắc

Vợ tôi nói thêm một lý do cuối: “Nhưng nó không cùng màu nội thất.” Tôi đáp: “Sơn lại là xong.”

Cuối cùng, chiếc máy rửa bát cũ vẫn được mang sang. Ban đầu, vợ tôi dùng với tâm thế không mấy hào hứng. Nhưng chỉ sau một thời gian, mọi thứ dần khác đi. Máy không sấy khô hoàn toàn, nhưng bát đĩa sạch, chạy ổn, không gây bất kì khó chịu gì trong sinh hoạt hàng ngày.

Quyết định nhỏ, kết quả không nhỏ

Số tiền không mua máy rửa bát mới, hai vợ chồng tôi đem đi mua mấy lượng bạc. Đến giờ nhìn lại, khoản đó đã có lãi đáng kể. Nếu lúc ấy tôi chiều theo cảm giác nhà mới phải đồ mới, chắc chắn không có kết quả này.

Chiếc Ariston LDF 12354 X EX không hiện đại, không cảm ứng, không thông minh. Nhưng nó đã chứng minh một điều rất rõ: đồ tốt thật thì không sợ cũ. Đôi khi, giữ lại một món đồ chất lượng cao từ thế hệ trước, dùng đúng cách, lại là lựa chọn kinh tế và khôn ngoan hơn nhiều so với việc mua mới chỉ vì vẻ ngoài.

An Giang