VNPT mở hàng Tết 2026 bằng loạt quà công nghệ siêu xịn: iPhone 17 “bay” về tay khách hàng trên toàn quốc

Cuộc chơi lớn mở màn từ 01/12/2025 đến 01/02/2026, hứa hẹn khiến mùa lễ hội càng thêm náo nhiệt.

Tết này được "gói" bằng cả công nghệ xịn

Không chỉ là chương trình tri ân, VNPT muốn biến những khoảnh khắc đầu năm thành niềm vui thật sự cho khách hàng. Bởi vậy, giải thưởng của chương trình năm nay được mô tả bằng hai từ: "rất cháy".

18 chiếc iPhone 17 Pro Max 1TB – bản cao cấp nhất, trị giá 52 triệu đồng/chiếc. 90 chiếc iPhone 17 256GB cực thời thượng. Và mỗi tuần, 50 thuê bao VinaPhone cùng 50 khách hàng Internet có nhiều mã dự thưởng nhất sẽ nhận thẻ nạp 1 triệu đồng và Camera Indoor VNPT.

Tổng cộng 1.008 phần quà, phủ khắp ba miền.

VNPT tổ chức quay thưởng hàng tuần trên Fanpage VNPT – VinaPhone

Cách tham gia: chỉ cần dùng dịch vụ như bình thường.

Thay vì yêu cầu cầu kỳ, VNPT chỉ cần bạn… tiếp tục dùng dịch vụ như mọi khi:

- Với thuê bao VinaPhone: đăng ký mới, gia hạn hoặc nâng cấp gói từ 50.000 đồng là có mã dự thưởng.

- Với khách hàng Internet VNPT: đăng ký mới, nâng cấp gói trả trước từ 3 tháng, đổi sang công nghệ XGSPON, hoặc bổ sung MyTV, Wifi Mesh, Camera đều được tặng mã dự thưởng tương ứng.

Toàn bộ quy trình xét thưởng được thực hiện minh bạch theo thời điểm phát sinh doanh thu hoặc thanh toán. Công bằng cho tất cả, không ai bị thiệt.

Hồi hộp mỗi tuần với các buổi quay livestream

Để tăng cảm giác "hồi hộp chờ đến tên mình", VNPT tổ chức quay thưởng hàng tuần trên Fanpage VNPT – VinaPhone. Khách hàng có thể tự kiểm tra mã dự thưởng bằng cách soạn MDT gửi 1558 hoặc truy cập khuyenmai.vinaphone.com.vn. Danh sách trúng thưởng cũng sẽ được công khai minh bạch trên website.

Với thuê bao VinaPhone đăng ký mới, gia hạn hoặc nâng cấp gói từ 50.000 đồng là nhận được mã dự thưởng

Không chỉ tri ân – VNPT muốn mang Tết ấm hơn

Đại diện VNPT chia sẻ rằng chương trình không chỉ là món quà cảm ơn, mà còn là lời cam kết nỗ lực nâng cao chất lượng dịch vụ, giúp người dùng tận hưởng Internet nhanh hơn, ổn định hơn và nhiều tiện ích hơn trong dịp sum vầy.

Cuối năm cũng là dịp hợp lý để nâng cấp gói 5G tốc độ cao, đổi sang Internet XGSPON, hoặc trang bị Wifi Mesh – AI Camera cho gia đình. Tất cả có thể đăng ký nhanh tại digishop.vnpt.vn.

Cần hỗ trợ? VNPT luôn sẵn sàng

18001091 (Di động) 18001166 (Internet – Truyền hình)