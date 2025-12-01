9 kiêng kị trong phòng ngủ, ai tránh được thì sức khỏe lẫn vận khí thăng hoa

Quan niệm phong thủy cho rằng muốn biết một người có sống thoải mái hay không, nhìn phòng ngủ là rõ. Không chỉ bởi chúng ta dành gần 1/3 cuộc đời tại đây mà bởi chất lượng giấc ngủ cũng như không gian phòng ngủ ảnh hưởng đến sức khỏe, tâm trạng và vận khí hằng ngày.

Dưới góc nhìn phong thủy kết hợp cùng sự hợp lý của lối sống hiện đại, dưới đây là 9 điều kiêng kỵ trong phòng ngủ mà ai cũng nên biết.

1. Tránh phòng ngủ có dạng méo, nhiều góc cạnh

Những căn phòng có nhiều góc nhọn hoặc trần nghiêng thường tạo cảm giác mất cân bằng và bị "đè nén". Về tâm lý, đây là dạng không gian dễ khiến người ở cảm thấy áp lực, khó thư giãn. Phòng ngủ lý tưởng luôn nên vuông vức, gọn gàng để mang lại cảm giác an toàn.

2. Giường ngủ không nên đặt sát cửa sổ

Giường quá sát cửa sổ khiến người nằm dễ cảm thấy "trống trải", thiếu cảm giác ổn định, khó nghỉ ngơi sâu. Tốt nhất, giường nên có đầu giường tựa tường để tạo cảm giác yên tâm, đồng thời bảo vệ sự riêng tư trong những căn hộ có cửa sổ đối diện nhà bên.

3. Không đặt nệm ngủ trực tiếp xuống sàn

Dù phong cách Nhật tối giản đang rất được ưa chuộng, song việc đặt nệm dưới sàn lại khiến hơi ẩm dễ thấm vào nệm, tạo môi trường cho nấm mốc và gây đau lưng. Giường nên cách mặt đất khoảng 40 - 50 cm để không khí lưu thông tốt và vệ sinh dễ dàng hơn.

4. Hạn chế màu quá chói hoặc quá tối trong phòng ngủ

Phòng ngủ cần sự cân bằng về cả máu sắc. Màu quá rực dễ gây kích thích, khó ngủ, còn màu quá tối khiến không gian nặng nề, dễ tạo cảm giác uể oải. Các tone dịu nhẹ, trung tính như be, kem, xám nhạt luôn là lựa chọn an toàn cho cả thị giác lẫn tâm trạng.

5. Cửa nhà vệ sinh không được hướng thẳng vào giường

Nhà vệ sinh thường mang hơi ẩm và mùi, khiến không gian phòng ngủ dễ bí bách. Đặt giường đối diện cửa nhà vệ sinh lâu ngày có thể gây khó chịu hoặc giấc ngủ chập chờn. Nếu thiết kế nhà vốn đã như vậy và không thể thay đổi, bạn nên dùng rèm, bình phong hoặc đặt thêm cây xanh để che cũng như cân bằng lại.

6. Phòng ngủ quá lớn không tốt

Không phải cứ rộng là sang. Phòng ngủ quá 20m² dễ gây cảm giác trống trải, lạnh lẽo và khó giữ năng lượng cơ thể. Phòng ngủ đẹp nhất là phòng mang lại cảm giác gọn, ấm và có sự bao bọc nhẹ nhàng.

7. Phòng ngủ có cửa kính lớn hoặc ban công cần được "che chắn" khi ngủ

Lý do là vì cửa kính lớn dễ khiến năng lượng và hơi ấm cơ thể thất thoát ra ngoài, khiến bạn ngủ dậy mệt mỏi. Ban ngày mà có ánh sáng tự nhiên thì quá tuyệt, nhưng ban đêm bạn hãy dùng rèm dày để bảo vệ giấc ngủ sâu.

8. Tránh phòng ngủ có cửa sổ lớn hướng Đông hoặc hướng Tây

Nắng gắt buổi sáng hoặc buổi chiều chiếu trực tiếp vào phòng dễ gây quá sáng, khiến căn phòng nóng và chói, ảnh hưởng tới mắt, thần kinh và giấc ngủ. Nếu đang ở phòng hướng Đông hoặc Tây, rèm chống nắng là giải pháp bắt buộc.

9. Không treo đèn chùm ngay trên giường

Dù đẹp nhưng đèn chùm hay bất kỳ vật nặng nào treo ngay trên giường đều gây cảm giác bất an khi ngủ. Cảm giác như vật thể có thể rơi xuống bất cứ lúc nào, hoặc như bị đè nén ngột ngạt. Tốt nhất, hãy để khu vực phía trên giường thật thoáng và dùng đèn bàn hoặc đèn đứng ánh sáng dịu thay thế.

Bên cạnh đó, cũng có một vài lưu ý nhỏ nhưng quan trọng mà bạn nên cân nhắc khi bố trí phòng ngủ:

- Phòng ngủ nên thoáng và có ánh sáng tự nhiên vừa phải.

- Tránh dùng quá nhiều họa tiết, đặc biệt là màu hồng đậm dễ gây căng thẳng.

- Tránh sử dụng thảm lông dày vì dễ ẩm, bám bụi.

- Tránh treo chuông gió trong phòng ngủ do âm thanh dễ gây xao động.

- Đảm bảo không gian luôn gọn gàng: phòng ngủ bừa bộn là điều tối kỵ nhất trong phong thủy.

Nguồn: Aboluowang