Bồn rửa bát to như bể cá khiến netizen "hoài nghi nhân sinh"

Bếp là khu vực quan trọng trong mỗi gia đình, nơi diễn ra các hoạt động nấu nướng hằng ngày. Thông thường, mọi người chỉ chú ý đến diện tích bếp hay hệ tủ lớn, ít ai nghĩ nhiều đến khu vực bồn rửa. Thế nhưng, trong căn bếp của một nữ TikToker ngoại quốc, bồn rửa lại gây ấn tượng mạnh bởi kích thước "khổng lồ", to rộng ngang ngửa một hồ cá mini. Thiết kế này không chỉ tiện lợi mà còn khiến không gian bếp trở nên khác biệt, thu hút sự chú ý và nhanh chóng viral trên mạng xã hội.

Không gian bồn rửa cực rộng của nữ TikToker ngoại quốc

Khu vực bồn rửa được thiết kế hình chữ nhật, vừa dài vừa rộng. Lỗ thoát nước được đặt ở một đầu, giúp nước chảy nhanh và hiệu quả, tránh đọng nước trong quá trình rửa. Phía trên bồn, nữ TikToker tận dụng không gian tường bằng cách lắp các kệ treo để úp bát đĩa trực tiếp, vừa tiện lợi vừa giúp bát nhanh khô, ráo nước mà không tốn nhiều diện tích.

Sự kết hợp thông minh giữa kích thước bồn rửa và các kệ treo tiện lợi khiến mỗi clip rửa bát của cô đều trở nên thu hút, nhận về hàng nghìn lượt tương tác. Người xem không khỏi trầm trồ trước chiếc bồn rửa "độc lạ" khi có thiết kế quá đỗi rộng rãi.

Diện tích rộng lớn nên bồn rửa đựng được số lượng bát đĩa đáng kể

Bát đĩa sau khi rửa sẽ được úp luôn lên các kệ treo