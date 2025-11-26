VNeID - “Ứng dụng định danh quốc gia” mở ra kỷ nguyên sống tiện lợi cho người Việt

Không chỉ dừng lại ở việc lưu giữ căn cước công dân, bằng lái xe, bảo hiểm y tế…, VNeID còn vừa có thêm một tiện ích "đáng giá" - cho phép check-in bay nội địa online ngay trên ứng dụng. Điều này đồng nghĩa với việc, kể từ nay, dù đi tới bất cứ đâu người Việt cũng chỉ cần một chiếc điện thoại mà chẳng còn lo quên ví, quên giấy tờ tuỳ thân hay loay hoay in vé máy bay.

Trong một thời đại số hoá, việc biến chiếc điện thoại thành "chìa khóa vạn năng" để định danh và di chuyển cho thấy Việt Nam không chỉ bắt kịp, mà còn đang đi trước đón đầu trong việc tạo ra một trải nghiệm sống sướng - tiện - rảnh tay cho người dân.

VNeID – "Ứng dụng định danh quốc dân" giúp người Việt đi lại rảnh tay

Việt Nam hiện đang là một trong số ít những quốc gia thực hiện số hóa mạnh mẽ, quyết đoán khi nhiều loại giấy tờ tùy thân đều được tích hợp đưa lên ứng dụng Chính phủ. Bước tiến này đặc biệt nổi bật khi nhiều quốc gia vẫn yêu cầu giấy tờ tuỳ thân bản cứng khi làm thủ tục hành chính hoặc thủ tục bay.

Cụ thể, để làm thủ tục bay trực tuyến trên VNeID, hành khách cần cài đặt ứng dụng với tài khoản VNeID định danh mức 2. Các hãng hàng không tại Việt Nam cho phép check in qua ứng dụng này gồm Vietnam Airlines (Vietnam Airlines, Pacific Airlines, Vasco) và Vietjet Air.

Video hướng dẫn làm thủ tục bay trực tuyến trên VneID: https://www.facebook.com/share/v/17iZ3NMA5D/?mibextid=wwXIfr

"Cầm một chiếc điện thoại là đủ" không chỉ là một lời hứa hẹn, mà đã trở thành đặc quyền mà người Việt có thể tự hào, minh chứng cho việc Việt Nam đang tạo ra trải nghiệm sống tiện lợi, rảnh tay vượt trội cho người dân.

Bước tiến công nghệ giúp người Việt "đi lại rảnh tay"

Sức hấp dẫn của VNeID nằm ở tiện ích all-in-one (tất cả trong một) và khả năng mở rộng không ngừng.

Hiện tại, VNeID đã là nơi tích hợp và xác thực thông tin thẻ căn cước công dân gắn chip, hộ chiếu (sắp tới), giấy phép lái xe và bảo hiểm y tế. Các tiện ích hành chính như thanh toán dịch vụ công, nộp phạt vi phạm giao thông, hay quản lý hồ sơ sức khỏe cũng đã được tích hợp. Với việc bổ sung tính năng check-in bay nội địa cùng nhiều tiện ích khác trong tương lai VNeID đang tiến gần tới việc trở thành một "siêu ứng dụng định danh" ngang tầm quốc tế.

Từ chuyện nhỏ nhưng thường nhật như việc bay nội địa, đến quản lý các giấy tờ quan trọng nhất của đời sống, mọi thứ được gói gọn trong một ứng dụng duy nhất, an toàn và bảo mật.

Có thể thấy, sự ra đời và phát triển của VNeID không chỉ là một ứng dụng, mà còn là biểu tượng rõ rệt nhất cho tầm nhìn của Việt Nam về một xã hội không giấy tờ và một Chính phủ số hiệu quả. Và việc tích hợp giấy tờ cá nhân vào một nền tảng duy nhất mang lại ba giá trị cốt lõi đối với người dân: Tiện lợi - Tiết kiệm - An toàn.

Sử dụng VNeID tiện lợi khi mọi thủ tục, từ ngân hàng đến check-in bay, chỉ cần thực hiện qua điện thoại, giúp người dân "rảnh tay, rảnh đầu óc."

VNeID giúp tiết kiệm bởi có thể giảm thiểu chi phí in ấn, lưu trữ hồ sơ giấy cho nhà nước và tiết kiệm thời gian công chứng cho người dân.

Và cuối cùng, VNeID an toàn khi là nền tảng với dữ liệu được quản lý bởi Bộ Công an, mã hóa nhiều lớp, loại bỏ nguy cơ giả mạo, bảo vệ thông tin cá nhân trên môi trường số.

Sự xuất hiện và phát triển của VNeID là biểu tượng rõ rệt nhất cho tầm nhìn của Việt Nam hướng về một "xã hội không ví" nơi người dân chỉ cần chiếc điện thoại trong tay là có thể thực hiện mọi thủ tục hành chính và cả những chuyến bay.

Chiếc ví quốc dân vạn năng cho mọi hành trình

Sự "sướng" và "rảnh tay" mà VNeID mang lại không chỉ dừng lại ở lý thuyết. Đó là một thực tế đang diễn ra trong cuộc sống của người dân ở mọi lứa tuổi, minh chứng rõ ràng nhất cho việc chiếc điện thoại đã và đang dần thay thế chiếc ví vật lý như thế nào trong mọi hành trình di chuyển hằng ngày của người dân Việt Nam.

Với Mai, một cô gái 23 tuổi đầy năng động và tiện lợi là ưu tiên hàng đầu thì sự xuất hiện của VNeID dường như đã giúp cô bớt đi những giây phút lo toan, cập rập trong những chuyến đi chơi.

Nếu trước đây, mỗi lần bay Mai thường lo quên in vé hoặc phải lọ mọ tìm email chứa mã QR thì việc sử dụng VNeID đã mang đến cho cô gái một chuyến đi Đà Nẵng với trải nghiệm hoàn toàn khác. Mở VNeID, check-in online ngay trên ứng dụng và khi tới sân bay Mai chỉ cần xác thực khuôn mặt là qua cửa an ninh.

"Không cần vé giấy, không cần lục lọi. Cảm giác nhẹ tênh, đúng kiểu đi du lịch là chỉ cần mang điện thoại và tâm hồn đẹp." - Mai vui vẻ kể lại.

Đối với người công sở bận rộn, VNeID mang lại sự "giải phóng" khỏi các thủ tục rườm rà. Anh Quang (38 tuổi) là một ví dụ điển hình khi là người thường xuyên bay tuyến Hà Nội - TP.HCM để công tác.

Nếu trước đây, nỗi lo thường trực của anh là phải đến quầy check-in sớm để kịp lấy vé hoặc lo nếu chẳng may quên mang giấy tờ tuỳ thân thì hiện tại, mọi chuyện đơn giản hơn rất nhiều. Nhờ VNeID tích hợp tính năng check-in bay nội địa, anh chỉ cần vài thao tác trên điện thoại là hoàn tất thủ tục, sau đó ra sân bay đi thẳng qua cửa an ninh. Anh tâm đắc: "Đi công tác đã nhiều việc, giờ đỡ được khoản thủ tục rườm rà, thấy đúng nghĩa rảnh tay, rảnh đầu óc."

Và quan trọng nhất, VNeID mang lại sự an tâm cho người lớn tuổi. Bác Hạnh (64 tuổi, Đà Lạt) không khỏi lo lắng khi kể lần đi thăm con ngoài Hà Nội, bác suýt lỡ chuyến bay vì quên mang ví ở nhà.

Đó là nỗi lo thường thấy với người cao tuổi, khi phải giữ quá nhiều giấy tờ lỉnh kỉnh. Giờ đây, mọi chuyện đã được giải quyết: khi VNeID cập nhật tính năng check-in online, bác chỉ cần chiếc điện thoại là đủ. Bác chia sẻ nhẹ nhàng: "Người già hay quên, nhiều giấy tờ lỉnh kỉnh lắm. Giờ có hết trong điện thoại, tôi yên tâm đi đâu cũng được."

Từ cô gái trẻ yêu thích sự linh hoạt, người công sở bận rộn cần tối ưu thời gian, cho đến người lớn tuổi vốn hay quên giấy tờ, VNeID đã trở thành chìa khóa để mọi người Việt Nam cùng tận hưởng trọn vẹn sự "rảnh tay" khi di chuyển.

Một chiếc điện thoại trong tay, thay cho cả ví tiền, thẻ căn cước, vé máy bay - đó không còn là chuyện viễn tưởng. VNeID đang biến hành trình của người Việt trở nên gọn gàng, an toàn và thoải mái hơn bao giờ hết.

Ở Việt Nam, chuyện đi lại vốn đã nhanh, giờ lại càng tiện lợi và an toàn hơn. Và khi VNeID dần trở thành "Ứng dụng định danh quốc dân" của người Việt, chúng ta có thêm một lý do để tự hào: sống ở Việt Nam là sướng nhất, vì ngày càng ít thứ phải lo lại có thêm nhiều điều để tận hưởng.