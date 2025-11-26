Mẫu tai nghe chưa tới 2 triệu có theo dõi chuyển động đầu

Huawei Việt Nam vừa giới thiệu mẫu tai nghe TWS tầm trung mới mang tên FreeBuds 7i. Sản phẩm hướng đến nhóm người dùng trẻ với thiết kế nhỏ gọn, thời lượng pin dài. Đi kèm đó là chống ồn chủ động ANC, âm thanh không gian 360 độ hỗ trợ theo dõi chuyển động đầu.

Với hệ thống ANC 4.0, công nghệ này có thể nhận diện môi trường âm thanh và điều chỉnh trong khoảng 0,5 giây, mức chống ồn trung bình đạt 28 dB. Tai nghe sử dụng ba micro mỗi bên cùng lỗ thông khí lớn hơn nhằm tối ưu hiệu quả giảm tiếng ồn. Bộ sản phẩm đi kèm bốn kích cỡ nút silicon để tăng độ kín và sự thoải mái khi đeo.

FreeBuds 7i có theo dõi chuyển động đầu, âm thanh không gian

FreeBuds 7i dùng driver động 11 mm với thiết kế 4 nam châm để cải thiện dải trầm và độ chi tiết của giọng hát. Tính năng âm thanh không gian, thường chỉ có trên các mẫu cao giá hơn, cũng xuất hiện trên mẫu này, đi kèm khả năng theo dõi chuyển động đầu. Người dùng có thể tùy chỉnh âm theo 10 dải EQ trong ứng dụng.

Về đàm thoại, tai nghe có thêm một micro dẫn truyền qua xương kết hợp cùng thuật toán khử ồn AI để tách giọng nói khỏi môi trường xung quanh. Hệ thống này hoạt động ổn định trong không gian ồn ào tới 90 dB.

Sản phẩm hỗ trợ một số thao tác rảnh tay, trong đó có tính năng nhận hoặc từ chối cuộc gọi bằng cách gật hoặc lắc đầu

Thời lượng pin đạt tối đa 35 giờ khi dùng cùng hộp sạc (tắt ANC) hoặc 8 giờ cho tai nghe đơn lẻ. Khi bật ANC, mức sử dụng giảm xuống còn 5 giờ và tổng 20 giờ với hộp sạc. Tính năng sạc nhanh cho phép nghe nhạc khoảng 4 giờ sau 10 phút sạc.

Sản phẩm sẽ bán tại Việt Nam từ ngày 5/12 với ba màu: Hồng, trắng và đen. Giá niêm yết là 1,99 triệu đồng.