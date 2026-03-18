vivo x POP MART Zsiga: Nút giao giữa nghệ thuật, thời trang và công nghệ

Đồng điệu trong tinh thần tự do và khát khao khẳng định cá tính vượt mọi định nghĩa, màn cộng tác này không chỉ tôn vinh phong cách sống năng động của thế hệ trẻ mà còn lan tỏa thông điệp đầy tích cực: "Nở rộ dưới ánh mặt trời" (Bloom Under The Sun). Dự án khuyến khích mỗi cá nhân hãy tự tin bước ra khỏi vùng an toàn, tỏa sáng rực rỡ và sống trọn vẹn với bản ngã riêng biệt.

vivo V70 Golden Hour: Bản giao hưởng của Tinh hoa chế tác và Đẳng cấp thời trang

Nếu sự hợp tác với POP MART Zsiga mang đến hơi thở nghệ thuật đương đại, thì phiên bản Golden Hour của vivo V70 chính là linh hồn của bộ sưu tập, khẳng định vị thế của một item thời trang thực thụ. Sắc màu này không chỉ đơn thuần là một lớp vỏ máy, mà là cả một bầu trời diệu kỳ được gói trọn, nơi ánh hoàng hôn mê hoặc hòa quyện cùng những rung động mộng mơ nhất. Được khơi nguồn cảm hứng từ khoảnh khắc diệu kỳ nhất của bầu trời, sắc màu ấy thể hiện trọn vẹn vẻ đẹp huyền ảo của sắc chiều trên mặt lưng máy. Mỗi khi ánh sáng lướt qua, vivo V70 như tái hiện lại thời điểm rực rỡ nhất trong ngày, biến chiếc điện thoại thành một tác phẩm nghệ thuật sống động trên tay người sở hữu. Để hiện thực hóa vẻ đẹp mong manh đó, vivo đã sử dụng hợp kim nhôm chuẩn hàng không – vật liệu vốn chỉ dành cho những thiết bị đòi hỏi độ bền cực hạn. Đây là sự giao thoa hoàn hảo giữa kết cấu siêu bền và vẻ ngoài tinh xảo, đưa độ hoàn thiện của sản phẩm đạt đến sự chuẩn mực. Thân máy được tạo hình với các đường cong mềm mại, không chỉ mãn nhãn về thị giác mà còn mang lại cảm giác cầm nắm tự nhiên, thoải mái dù sử dụng trong thời gian dài.

Điểm nhấn nằm ở cụm camera nổi bật, được chế tác từ hợp kim nhôm hàng không vũ trụ với các đường cắt kim cương sắc sảo, tạo hiệu ứng phản chiếu ánh sáng đầy ấn tượng mỗi khi thay đổi góc nhìn. Golden Hour không chỉ đồng điệu với tinh thần của bộ sưu tập "Under The Sun" từ POP MART Zsiga mà còn là sự thấu hiểu của vivo V70 đối với tinh thần của giới trẻ – khuyến khích họ tự tin tỏa sáng dưới ánh mặt trời và tận hưởng trọn vẹn những "khoảnh khắc hoàng kim" của riêng mình.

vivo V70 FE Muse Purple: "Nàng Thơ" của bình minh và nội lực mạnh mẽ

Tiếp nối bản giao hưởng ánh sáng của phiên bản Golden Hour, vivo lần đầu tiên giới thiệu vivo V70 FE tại thị trường Việt Nam với một lựa chọn sắc thái đầy mê hoặc: Muse Purple. Không chỉ là một màu sắc đơn thuần, Muse Purple là hiện thân của sự rạng rỡ như đóa hoa bừng nở trong khoảnh khắc bình minh. Đây là gam màu biểu trưng cho nét đẹp tinh tế, óc sáng tạo vô hạn và một nội lực mạnh mẽ ẩn sâu bên trong. Điểm nhấn độc đáo của phiên bản này nằm ở kết cấu mặt lưng mô phỏng "vũ điệu của hoa dưới nắng sớm": khi những tia sáng đầu tiên chạm vào mép cánh hoa tím, tạo nên những đường viền vàng lấp lánh, cả cánh đồng như khẽ đung đưa trong gió – nhẹ nhàng và duyên dáng.

Bên cạnh sắc màu đầy chất thơ, vivo V70 FE còn ghi điểm bởi thiết kế tối giản chuẩn flagship, định nghĩa lại khái niệm sang trọng đương đại. Mặt lưng được bo cong nhẹ nhàng, hòa quyện một cách hoàn hảo với khung viền. Thiết kế này không chỉ tạo nên một khối thống nhất tinh tế mà còn mang lại cảm giác cầm nắm êm ái, cao cấp và vô cùng thoải mái trong mọi tác vụ hàng ngày. Sự kết hợp này tạo nên một phong cách thanh lịch kín đáo nhưng vẫn đầy công nghệ, giúp chủ nhân khẳng định gu thẩm mỹ khác biệt mà không cần phô trương.

Với sự kết hợp hoàn hảo giữa vivo và POP MART Zsiga, vivo V70 và vivo V70 FE sắp ra mắt không chỉ là một thiết bị thông minh mà đã trở thành biểu tượng mới của lối sống duy mỹ, sẵn sàng đồng hành cùng thế hệ trẻ viết nên câu chuyện rực rỡ của chính mình. vivo sẽ sớm ra mắt bộ đôi sản phẩm với nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn: bộ quà tặng lên đến 5,5 triệu đồng, trả chậm 0% lãi suất, bảo hành 24 tháng và thu cũ đổi mới lên đến 3,5 triệu đồng. Đặc biệt, khách hàng còn được sở hữu gói cước 5G Viettel 15GB/15 ngày tốc độ cao.

Tìm hiểu thêm về sản phẩm tại đây: https://www.thegioididong.com/dtdd/vivo-v70-fe-8gb-256gb