OPPO Find N6 ra mắt: Đột phá màn hình không nếp gấp, camera 200MP Hasselblad

OPPO Find N6 ra mắt khi nào?

Vào ngày 17/03/2026, OPPO đã chính thức tổ chức sự kiện ra mắt toàn cầu cho dòng điện thoại gập thế hệ mới nhất của mình. Với thông điệp tập trung vào sự hoàn mỹ và bền bỉ, OPPO Find N6 nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của giới mộ điệu công nghệ trên toàn thế giới, bao gồm cả thị trường Việt Nam.

OPPO Find N6 có gì mới?

Được định vị là dòng flagship cao cấp nhất, chiếc điện thoại OPPO mới này sở hữu hàng loạt cải tiến mang tính cách mạng:

Công nghệ màn hình "Zero-Feel Crease": Nhờ sự kết hợp giữa bản lề hợp kim titan thế hệ mới và lớp kính "nhớ hình" (Dome Memory Glass), nếp gấp trên màn hình gần như biến mất hoàn toàn. Thiết bị đã đạt chứng nhận về độ phẳng và độ bền lên tới 1 triệu lần gập.

Cấu hình Flagship đỉnh cao: Máy trang bị vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 mạnh mẽ nhất hiện nay, đi kèm RAM lên đến 16GB và bộ nhớ trong tối đa 1TB. Đặc biệt, phiên bản cao cấp nhất còn hỗ trợ kết nối vệ tinh.

Hệ thống Camera Hasselblad 200MP: Đây là bước nhảy vọt về nhiếp ảnh trên dòng điện thoại OPPO Find N. Camera chính sử dụng cảm biến 200MP tinh chỉnh bởi Hasselblad, mang lại độ chi tiết cực cao và khả năng xử lý màu sắc chuyên nghiệp.

Pin và sạc: Viên pin dung lượng lớn khoảng 6.000 mAh cùng công nghệ sạc nhanh SUPERVOOC 80W giúp người dùng yên tâm sử dụng suốt cả ngày dài.

Thiết kế mỏng nhẹ: Dù sở hữu màn hình trong lên tới 8,12 inch, máy vẫn giữ được độ mỏng ấn tượng và trọng lượng chỉ khoảng 225g, nhẹ hơn nhiều đối thủ cùng phân khúc.

Kết luận: Với những đột phá về bản lề titan và camera 200MP, OPPO Find N6 thực sự là chiếc smartphone gập đáng mua nhất năm 2026.