Lenovo ra mắt thế hệ laptop AI mới - siêu mỏng, hướng tới phong cách sống hiện đại

Các sản phẩm tập trung vào thiết kế mỏng nhẹ, xoay gập linh hoạt và hiệu năng thông minh nhằm đa dạng nhu cầu sử dụng. Qua đó, Lenovo tiếp tục khẳng định cam kết mang đến công nghệ hỗ trợ công việc, sáng tạo và kết nối hiệu quả ở mọi nơi.

Ông Nguyễn Văn Giáp, Tổng Giám đốc Lenovo Việt Nam, cho biết: "Việt Nam là một trong những thị trường năng động và phát triển nhanh nhất mà Lenovo luôn dành sự ưu tiên đặc biệt. Người tiêu dùng tại đây ngày càng kỳ vọng thiết bị của họ phải linh hoạt, mạnh mẽ và thích ứng trọn vẹn với nhịp sống hằng ngày. Với các thành viên mới của hai dòng Convertible và Thin & Light, chúng tôi mong muốn mang công nghệ thông minh đến gần hơn với nhiều người dùng, hỗ trợ họ làm việc linh hoạt hơn, học tập hiệu quả hơn và sáng tạo tự do hơn. Lenovo luôn hướng đến những đổi mới thực sự hữu ích, hòa hợp một cách tự nhiên với phong cách sống và nhu cầu làm việc của người Việt Nam.".

Trải nghiệm tối ưu đồng nhất trên toàn bộ dòng sản phẩm Thin & Light (T&L)

Dòng laptop T&L mới của Lenovo được phát triển dựa trên ba trụ cột cốt lõi - khả năng di động, chất lượng hiển thị cao cấp và hiệu suất được nâng tầm nhờ AI.

Yoga Pro 7i Aura Edition (15", Gen 11) là laptop mỏng nhẹ nhưng mạnh mẽ, hướng đến nhà sáng tạo cần hiệu năng tiệm cận 1 chiếc máy bàn. Máy dùng Intel® Core™ Ultra kết hợp GPU NVIDIA® GeForce RTX™ Laptop, tối ưu AI để tăng tốc render và đa nhiệm. Màn hình 15,3" PureSight Pro OLED 2.5K, tần số quét 165Hz, DisplayHDR™ True Black 1000 cho màu sắc chuẩn xác. Thiết bị hỗ trợ Force Pad, bút Yoga Pen Gen 2, nhiều cổng kết nối. Là Copilot+ PC, máy tích hợp AI Windows và bảo mật doanh nghiệp như Secured-core PC, Microsoft Pluton, mang đến nền tảng mạnh mẽ, an toàn cho giới sáng tạo.

Yoga Slim 7i Ultra Aura Edition (14", 11): Hiệu năng mạnh mẽ trong thiết kế siêu nhẹ

Yoga Slim 7i Ultra Aura Edition (14", Gen 11) là Copilot+ PC siêu nhẹ dưới 975g, dùng Intel® Core™ Ultra X9 Series 3 cùng đồ họa Intel Arc tích hợp, tối ưu cho tác vụ sáng tạo AI và xử lý hình ảnh. Máy được trang bị bộ nhớ RAM 9600MHz, màn hình PureSight Pro POLED 2.8K đạt độ sáng HDR tối đa 1100 nits cho hình ảnh sống động.

Yoga Slim 7a (14", 11): Mỏng nhẹ linh hoạt với sức mạnh đến từ AMD

Yoga Slim 7a (14", Gen 11) là laptop mỏng nhẹ dùng chip AMD Ryzen AI 400 Series, mang lại hiệu năng ổn định và tiết kiệm điện. Máy có tùy chọn màn hình PureSight Pro OLED 2.8K với độ chính xác màu và tương phản cao, phù hợp cho chỉnh sửa ảnh, video và sáng tạo nội dung hằng ngày.

Dòng Convertible tích hợp AI: Linh hoạt tối ưu, hiệu năng mơ ước

Dòng thiết bị Convertible mới nhất của Lenovo mang đến hiệu năng được tối ưu bởi AI, thiết kế 2in1 linh hoạt và trải nghiệm hình ảnh sống động, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dùng trong công việc, sáng tạo và giải trí.

Lenovo Yoga 7i 2in1 Aura Edition: Linh hoạt tối đa, sáng tạo vươn xa

Yoga 7i 2in1 Aura Edition (14", Gen 11) là Copilot+ PC với thiết kế xoay gập 360° có hiệu năng AI mạnh mẽ. Máy dùng Intel® Core™ Ultra với NPU đạt tới 49 TOPS, chạy ứng dụng AI trực tiếp nhanh hơn, hỗ trợ sáng tạo và đa nhiệm. Tích hợp phần mềm thích ứng của Lenovo và Windows Copilot+, thiết bị mang đến công cụ AI trực quan, đơn giản hóa quy trình làm việc. Màn hình cảm ứng 14" PureSight Pro OLED, pin 70Wh sạc nhanh, bàn phím và trackpad tinh chỉnh, camera IR 5MP cùng loa Dolby Atmos® tạo trải nghiệm cao cấp, giúp người dùng duy trì năng suất và cảm hứng ở mọi nơi.

IdeaPad Slim 5a, IdeaPad 5i 2in1: Thêm lựa chọn linh hoạt và thông minh

Mẫu IdeaPad 5i 2in1 (14", 11) mang đến sự linh hoạt với thiết kế xoay gập phù hợp cho tác vụ nhập liệu, phác thảo, xem nội dung hoặc ghi chú. Máy dùng Intel Core™ Ultra 7 Series 3, tích hợp AI thế hệ mới để nâng cao năng suất. Màn hình OLED 14" 2K sáng rõ, hình ảnh sống động, đáp ứng tốt nhu cầu học tập, công việc và giải trí. Trong khi đó, chiếc IdeaPad Slim 5a (14", 11) sử dụng AMD Ryzen™ AI 7 300 Series, cho hiệu năng mượt mà khi đa nhiệm, stream hay chơi game. Màn hình 14" với màu sắc sống động, thiết kế mỏng nhẹ đạt chuẩn bền MIL STD 810H, kết hợp âm thanh Dolby Audio™ cho trải nghiệm giải trí trọn vẹn.

Giá bán lẻ tham khảo

Lenovo Yoga Pro 7i Aura Edition (15", Gen 11), Lenovo Yoga Slim 7i Ultra Aura Edition (14", Gen 11), Lenovo Yoga Slim 7a (14", Gen 11), Lenovo Yoga 7i 2in1 Aura Edition (14", Gen 11) và Lenovo IdeaPad 5i 2in1 (14", Gen 11) sẽ được bán trên thị trường từ Quý 2/2026 với mức giá dự kiến lần lượt từ 60,990,000 VNĐ, 54,990,000 VNĐ, 31,990,000 VNĐ, 43,990,000 VNĐ và 26,490,000 VNĐ.

Lenovo IdeaPad Slim 5a (14", Gen 11) sẽ được bán trên thị trường từ cuối tháng 3/2026 với mức giá dự kiến từ 31,890,000 VNĐ.

Tất cả sản phẩm laptop Lenovo đều đi kèm dịch vụ Premium Care (02 năm với IdeaPad & 03 năm với Yoga), cung cấp hỗ trợ kỹ thuật chuyên sâu, giúp người dùng yên tâm trong suốt quá trình sử dụng.