Vingroup của ông Phạm Nhật Vượng có công bố khẩn

Trước những biến động khó lường của giá xăng dầu trên thị trường thế giới, Tập đoàn Vingroup vừa công bố triển khai khẩn cấp chương trình “Thu xăng - Đổi điện” tại bốn thị trường gồm Việt Nam, Ấn Độ, Indonesia và Philippines. Chương trình hướng tới khuyến khích người dùng chuyển đổi từ phương tiện chạy xăng sang xe điện, đồng thời mang lại các ưu đãi chi phí trong bối cảnh giá nhiên liệu có xu hướng tăng.

Theo thông tin từ doanh nghiệp, trong thời gian diễn ra chương trình, khách hàng đổi từ xe xăng cũ sang xe điện của VinFast sẽ được ưu đãi bổ sung 3% giá bán đối với ô tô điện và 5% đối với xe máy điện. Chính sách này được áp dụng đồng thời tại bốn thị trường nơi hãng đang mở rộng hoạt động, gồm Việt Nam, Ấn Độ, Indonesia và Philippines.

Đại diện VinFast cho biết chương trình được triển khai song song với các chính sách ưu đãi hiện có của hãng, nhằm tạo thêm động lực cho người tiêu dùng cân nhắc chuyển đổi sang phương tiện chạy điện. Trong bối cảnh giá xăng dầu biến động do các yếu tố địa chính trị và nguồn cung toàn cầu, việc sử dụng xe điện được xem là một giải pháp giúp người dùng giảm bớt chi phí nhiên liệu cũng như hạn chế phụ thuộc vào xăng dầu.

Không chỉ dừng lại ở mảng sản phẩm, các dịch vụ vận tải trong hệ sinh thái xanh của Vingroup cũng tham gia chương trình hỗ trợ người tiêu dùng. Cụ thể, GSM – đơn vị vận hành dịch vụ taxi điện – thông báo giảm 10% giá cước cho các chuyến xe đặt qua nền tảng Xanh SM tại Việt Nam và Green SM tại Indonesia.

Chính sách giảm giá này sẽ được áp dụng từ ngày 11/3 đến hết ngày 31/3/2026, mang đến thêm lựa chọn di chuyển bằng phương tiện điện với chi phí thấp hơn cho người dùng tại hai thị trường trên.

Theo doanh nghiệp, thời gian áp dụng chương trình có thể được điều chỉnh hoặc gia hạn tùy theo diễn biến của tình hình chiến sự tại Trung Đông cũng như xu hướng biến động của giá xăng dầu trong thời gian tới.

Bà Dương Thị Thu Trang, Phó Tổng giám đốc Kinh doanh VinFast toàn cầu, cho biết chương trình “Thu xăng - Đổi điện” được triển khai như một phản ứng nhanh của doanh nghiệp trước những biến động địa chính trị đang tác động đến kinh tế - xã hội tại nhiều quốc gia.

“Chương trình Thu xăng - Đổi điện đặc biệt triển khai trong tháng 3 tại bốn thị trường trọng điểm là hành động ứng phó khẩn cấp của VinFast trước biến động địa chính trị đang gây ra ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình kinh tế - xã hội của nhiều quốc gia trên thế giới.

Với vai trò là một trong những nhà sản xuất tiên phong trong lĩnh vực xe điện, VinFast cùng các công ty trong hệ sinh thái xanh của Vingroup mong muốn góp phần giảm tác động của giá xăng dầu đến cuộc sống người dân, đồng thời thúc đẩy các giải pháp di chuyển thông minh, bền vững và thân thiện với môi trường”, bà Trang cho biết.