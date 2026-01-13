VinFast bất ngờ điều chỉnh giá pin thay thế ô tô điện: VF 9 giảm hơn 125 triệu đồng

Theo thông tin từ VinFast, đơn vị này sẽ điều chỉnh giá pin thay thế đối với hàng loạt dòng ô tô điện. Cụ thể, VinFast cho biết việc điều chỉnh này áp dụng cho các dòng ô tô điện đang lưu hành trên thị trường, bao gồm VF 3, VF 5, VF 6, VF 7, VF 8, VF 9 và VF e34/Nerio Green. Giá pin trong bảng thông báo là giá bán lẻ, chưa bao gồm chi phí lắp đặt và sẽ có hiệu lực từ ngày 10/01/2026 cho đến khi có thông báo mới.

Theo bảng giá được VinFast công bố, sự điều chỉnh lớn nhất ghi nhận ở mẫu VF 9 – dòng SUV điện cỡ lớn của hãng. Trước đây, pin CATL dung lượng 123 kWh của VF 9 có giá bán lẻ 528 triệu đồng (đã gồm VAT), thì nay được điều chỉnh xuống còn 402.177.000 đồng, tức giảm hơn 125,8 triệu đồng.

Trong khi đó, VF 3 - mẫu xe điện mini cũng được giảm giá pin đáng kể. Pin VinES dung lượng 18,64 kWh trước đây có giá 75 triệu đồng (đã VAT), nay còn 67.859.000 đồng, tương đương giảm hơn 7,1 triệu đồng.

VinFast điều chỉnh giá pin thay thế ô tô điện.

Ngược lại, nhiều mẫu xe khác giữ nguyên giá pin sau điều chỉnh. Cụ thể, các dòng VF 5/Herio Green, VF 6, VF 7 Eco, VF 7 Plus, VF 8 và VF e34/Nerio Green đều không thay đổi giá bán pin so với trước đó, dù sử dụng các nhà cung cấp pin khác nhau như VinES, Gotion và CATL.

Ở nhóm SUV điện cỡ trung và cao, giá pin vẫn duy trì ở mức cao. Ví dụ, pin của VF 8 (CATL, 87,7 kWh) tiếp tục giữ giá 210 triệu đồng (đã VAT), trong khi VF 7 Plus (Gotion, 75,3 kWh) vẫn ở mức 200 triệu đồng.

Trước đó, VinFast cũng lần đầu công bố giá pin thay thế cho một số dòng xe mới. Theo đó, pin dành cho EC Van có giá 61,69 triệu đồng, còn Limo Green ở mức 202,34 triệu đồng.

Toàn bộ các mức giá nêu trên áp dụng cho pin thay thế, chưa bao gồm VAT và chi phí lắp đặt, đồng thời không ảnh hưởng tới giá bán xe cũng như các chính sách hiện hành của VinFast.



