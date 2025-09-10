VIN - Cựu thành viên FOR7 tái xuất với MV "Gọi Anh Lúc Nửa Đêm"

Một cột mốc mới, khẳng định tình yêu âm nhạc bền bỉ sau thời gian vắng bóng

"Gọi Anh Lúc Nửa Đêm" không chỉ đánh dấu sự tái xuất đầy cảm xúc của anh, mà còn là một cột mốc quan trọng trong hành trình nghệ thuật, minh chứng cho tình yêu âm nhạc bền bỉ và quyết tâm theo đuổi nghệ thuật của VIN. VIN là chàng trai gốc Hoa sinh ra và lớn lên tại TP. Hồ Chí Minh, với niềm đam mê âm nhạc cháy bỏng và khao khát tạo dấu ấn riêng trên con đường solo.

Tình yêu âm nhạc chưa từng nguội lạnh

Chia sẻ về lý do trở lại sau thời gian dài vắng bóng, VIN tâm sự: "Trong suốt thời gian tạm ngưng, tôi chưa bao giờ ngừng yêu âm nhạc. Tôi chỉ muốn có thêm thời gian quan sát, trải nghiệm và chuẩn bị kỹ hơn để khi trở lại, mình mang đến một sản phẩm xứng đáng với tình cảm khán giả đã dành. Showbiz không chào đón tôi? Tôi tự mở cửa bước vào. Chính tình yêu âm nhạc, sự mong đợi của người hâm mộ và cả khao khát được đứng trên sân khấu đã thôi thúc tôi comeback".

Ca khúc đầu tiên được VIN lựa chọn để đánh dấu hành trình solo – "Gọi Anh Lúc Nửa Đêm" – không chỉ có tên gọi ấn tượng mà còn ẩn chứa nhiều thông điệp. Với nam ca sĩ, những cuộc gọi vào nửa đêm thường xuất phát từ sự cô đơn, trống trải và nhu cầu được sẻ chia. Đó cũng chính là cảm hứng để anh mang đến một sản phẩm vừa sâu lắng vừa kịch tính.

MV với câu chuyện tình tay ba đầy kịch tính

MV "Gọi Anh Lúc Nửa Đêm" kể về một cô gái trap girl chính hiệu – người đùa giỡn tình cảm của ba chàng trai cùng lúc, để rồi chính bản thân cũng rơi vào vòng xoáy tình cảm đầy tổn thương. Nhân vật nam chính do VIN đảm nhận là người duy nhất yêu thật lòng, nhưng cuối cùng phải lựa chọn rời đi khi nhận ra sự phản bội.

Thông điệp MV được VIN nhấn mạnh: "Khi yêu, chúng ta nên nghiêm túc và chung thuỷ với một người, đừng chạy theo phù hoa trước mắt mà bỏ quên người tốt bên cạnh. Hãy trân trọng nhau khi còn có thể".

Trong MV, nam ca sĩ không chỉ ca hát mà còn thử sức với diễn xuất, cùng sự tham gia của hai người bạn thân thiết Mỹm Trần và Trịnh Bảo. Điều này mang đến nhiều cung bậc cảm xúc, từ hạnh phúc đến giằng xé, và là thử thách giúp VIN khai phá thêm khía cạnh mới trong nghệ thuật.

Sự đồng hành từ ê-kíp chuyên nghiệp

Sản phẩm lần này được thực hiện với sự đồng hành của nhạc sĩ Đỗ Hiếu – một trong những "hit maker" hàng đầu Vpop, người đã tạo ra hàng loạt ca khúc đình đám. VIN cho biết anh yêu thích màu sắc âm nhạc của Đỗ Hiếu và thấy sự đồng điệu trong phong cách, nên quá trình hợp tác diễn ra rất suôn sẻ.

Bên cạnh đó, ca sĩ Sofia cũng góp giọng trong phần bè, mang đến sự tinh tế cho bản phối. Sự hỗ trợ từ những nghệ sĩ thân thiết đã giúp MV "Gọi Anh Lúc Nửa Đêm" có thêm chiều sâu và chất lượng nghệ thuật.

Từ FOR7 đến hành trình solo bản lĩnh

Rời FOR7, VIN đã trải qua không ít thử thách. Đặc biệt, anh từng phải vượt qua chấn thương thoát vị đĩa đệm nghiêm trọng sau một lần tai nạn, khiến hành trình trở lại càng thêm gian nan. Tuy nhiên, bằng sự kiên trì và nỗ lực, Vinh đã phục hồi sức khoẻ và tiếp tục nuôi dưỡng đam mê.

Anh thẳng thắn chia sẻ: "Khoảng thời gian dài sau khi rời FOR7 thực sự là một thử thách. Nhưng chính những khó khăn đó lại giúp tôi trưởng thành hơn, chuẩn bị kỹ lưỡng hơn để khi ra mắt MV đầu tay, tôi có thể tự tin nói rằng đây là thành quả của sự kiên nhẫn, nỗ lực và tình yêu âm nhạc không thay đổi".

Định hướng và lời tri ân đến khán giả

Không chỉ dừng ở "Gọi Anh Lúc Nửa Đêm", Vinh đã lên kế hoạch cho nhiều dự án tiếp theo trong năm nay, với sự đa dạng từ ballad sâu lắng đến những ca khúc sôi động, hiện đại. Anh mong muốn khán giả nhớ đến mình với hình ảnh một nghệ sĩ bền bỉ, nghiêm túc và có dấu ấn riêng.

Gửi lời đến khán giả, VIN xúc động: "Cảm ơn vì đã yêu thương và ủng hộ tôi từ thời FOR7 cho đến hiện tại. Dù tôi có những khoảng lặng khá dài, nhưng tình cảm và sự chờ đợi của mọi người chính là động lực lớn nhất để tôi trở lại. Tôi debut không để cúi đầu, mà để cất giọng. Tôi hứa sẽ luôn nỗ lực để mang đến những sản phẩm âm nhạc xứng đáng với tình yêu đó".

Với MV "Gọi Anh Lúc Nửa Đêm", VIN không chỉ khẳng định tình yêu âm nhạc chưa từng nguội lạnh, mà còn mở ra một chặng đường mới – đầy bản lĩnh, trưởng thành và hứa hẹn nhiều đột phá.