Sunmate lan tỏa tri ân tại Viện dưỡng lão Diên Hồng

Ngày 5 tháng 9 vừa qua, tại Hà Nội, nhãn hàng Sunmate – thương hiệu bỉm người lớn thuộc Công ty TNHH Taisun Việt Nam – đã phối hợp cùng Viện dưỡng lão Diên Hồng tổ chức chương trình CSR mang tên "Chắp Cánh Lời Tri Ân". Đây là một trong những hoạt động cộng đồng trọng điểm mà Sunmate triển khai, nhằm tri ân và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người cao tuổi Việt Nam.

Không gian quây quần của các cụ trước giờ tổ chức sự kiện

Trong khuôn khổ chương trình, Sunmate đã trao tặng hàng trăm phần quà thiết thực là bỉm Sunmate – sản phẩm chuyên biệt được nghiên cứu để mang lại sự thoải mái và an tâm cho người cao tuổi trong sinh hoạt hằng ngày. Những món quà thiết thực này không chỉ hỗ trợ về mặt vật chất mà còn là sự nhắn gửi yêu thương, sự trân trọng dành cho thế hệ đi trước.

Hàng trăm phần quà ý nghĩa trao tặng tận tay các cụ

Điểm đáng chú ý của sự kiện chính là bầu không khí gần gũi, thân tình. Đội ngũ nhân sự Sunmate đã trực tiếp tham gia, cùng viện dưỡng lão tổ chức các tiết mục văn nghệ, giao lưu và ngồi lắng nghe tâm sự từ các cụ. Chính những khoảnh khắc giản dị ấy đã tạo nên sự kết nối tinh thần, để người cao tuổi cảm nhận rõ ràng hơn tình yêu thương từ cộng đồng.

Phát biểu tại sự kiện, đại diện Sunmate nhấn mạnh: "Chăm sóc người cao tuổi là trách nhiệm chung của toàn xã hội. Sunmate không chỉ cam kết về chất lượng sản phẩm, mà còn đồng hành bằng những hành động thiết thực nhằm mang lại niềm vui và sự an tâm cho các cụ."

Đại diện Viện dưỡng lão Diên Hồng cũng gửi lời cảm ơn: "Chúng tôi đánh giá cao sự đồng hành của Sunmate. Chương trình không chỉ giúp các cụ có thêm niềm vui trong cuộc sống hằng ngày, mà còn khẳng định rằng họ vẫn được xã hội quan tâm, yêu thương và trân trọng."

Chương trình "Chắp Cánh Lời Tri Ân" tại Diên Hồng đã để lại nhiều dấu ấn đẹp, không chỉ trong lòng người tham dự mà còn trong cộng đồng. Đây không chỉ là một sự kiện CSR, mà còn là minh chứng cho trách nhiệm xã hội mà Sunmate kiên định theo đuổi: gắn bó với người cao tuổi, coi họ là trọng tâm trong triết lý chăm sóc.

Trong thời gian tới, Sunmate sẽ tiếp tục mở rộng chuỗi hoạt động CSR này tại nhiều địa phương trên cả nước. Thông qua đó, thương hiệu mong muốn lan tỏa thông điệp "yêu thương – tri ân – sẻ chia", góp phần xây dựng một xã hội nhân văn, nơi người cao tuổi luôn được chăm sóc cả về thể chất lẫn tinh thần.

Sự kiện tại Viện dưỡng lão Diên Hồng khép lại nhưng dư âm vẫn còn đọng lại. Đó không chỉ là niềm vui trong một ngày, mà còn là lời khẳng định rằng: người cao tuổi luôn xứng đáng được quan tâm, chăm sóc bằng tất cả sự trân trọng và yêu thương.