Vietjet tiên phong kết nối tiêu dùng số với thẻ tín dụng đồng thương hiệu YOJO hợp tác với VPBank

Đây là sản phẩm tích hợp giữa tài chính, hàng không và phong cách sống số, mở ra kỷ nguyên kết nối tiêu dùng thông minh cho thế hệ khách hàng trẻ năng động.

"Sự hợp tác chiến lược giữa Vietjet, VPBank, Visa và Galaxy Joy là mô hình mẫu cho hệ sinh thái số kết nối đa ngành - đa nền tảng, mang lại lợi ích lâu dài cho người dùng và tạo nên giá trị cộng hưởng lớn cho thị trường".

"VPBank luôn hướng đến các mô hình hợp tác sáng tạo với đối tác chiến lược để mở ra những trải nghiệm mới, thiết thực hơn cho thế hệ khách hàng năng động của thời đại số. Với sức mạnh của Vietjet trong ngành hàng không, cùng công nghệ tích điểm từ Galaxy Joy, chúng tôi tin rằng sản phẩm này sẽ tạo ra làn gió mới trong phân khúc khách hàng trẻ, yêu thích trải nghiệm giải trí, ăn uống và bay nhiều".

Phó Chủ tịch Vietjet Nguyễn Anh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc VPBank Phùng Duy Khương, Giám đốc Điều hành Vietjet Nguyễn Thanh Sơn, Thành viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc kiêm CFO Vietjet Hồ Ngọc Yến Phương, Chủ tịch HĐQT Galaxy Holdings Huỳnh Kim Tước, Giám đốc Đối tác Tài chính Visa Việt Nam chứng kiến lễ ký kết hợp tác và ra mắt thẻ đồng thương hiệu Vietjet VPBank.

"Visa tự hào đồng hành cùng Vietjet và các ngân hàng, đối tác trong việc thúc đẩy thanh toán không tiền mặt qua các sản phẩm thẻ hiện đại. Thẻ YOJO lần này sẽ là một công cụ tuyệt vời để kết nối tài chính với phong cách sống số hóa".

Thẻ YOJO mang lại trải nghiệm trọn vẹn hơn cho hành khách bay cùng Vietjet, khi tích hợp tiện ích tài chính hiện đại từ VPBank và Visa cùng chương trình điểm thưởng SkyPoint không giới hạn từ Vietjet và SkyJoy. Chủ thẻ có thể tích lũy SkyPoint khi chi tiêu hàng ngày, đặc biệt lên đến gấp 10 lần với các dịch vụ ăn uống, giải trí và gấp 50 lần khi mua vé máy bay hoặc các dịch vụ khác của Vietjet. Điểm thưởng có thể quy đổi linh hoạt cho các dịch vụ bay, ẩm thực, giải trí trong hệ sinh thái.

Lễ ký kết hợp tác

Ngoài ra, khách hàng còn được hưởng đặc quyền thăng hạng hội viên Vietjet SkyJoy theo mức chi tiêu linh hoạt trong 2 tháng, 6 tháng hoặc 1 năm, cũng như loạt ưu đãi vé máy bay định kỳ hấp dẫn như vé 0 đồng (chưa bao gồm thuế, phí) và các "đặc quyền" tại sân bay (tuỳ theo hạng hội viên Vietjet SkyJoy). Thẻ được thiết kế dành riêng cho thế hệ trẻ ưa khám phá, năng động, giúp tối ưu hóa mọi trải nghiệm sống – từ chi tiêu đến bay, là công cụ kết nối tài chính – hàng không – phong cách sống trong một nền tảng số hóa toàn diện.

Hãng hàng không thế hệ mới Vietjet dẫn đầu cuộc cách mạng trong ngành hàng không Việt Nam, khu vực và thế giới. Với khả năng quản lý chi phí, khai thác, vận hành vượt trội, Vietjet mang tới cơ hội bay với chi phí tiết kiệm, linh hoạt, cung cấp đa dạng dịch vụ, đáp ứng mọi nhu cầu tiêu dùng của khách hàng.

Vietjet là thành viên chính thức của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) và sở hữu chứng nhận An toàn Khai thác IOSA. Hãng hàng không tư nhân lớn hàng đầu Việt Nam được xếp hạng 7 sao - cao bậc nhất thế giới về an toàn hàng không bởi tổ chức uy tín AirlineRatings, top 50 hãng hàng không tốt bậc nhất toàn cầu về hoạt động và sức khỏe tài chính của AirFinance Journal, liên tục nhận giải hãng hàng không chi phí thấp tốt bậc nhất, trao bởi các tổ chức uy tín như Skytrax, CAPA, AirlineRatings...

Thông tin chi tiết tại www.vietjetair.com