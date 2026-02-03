VietinBank - Khi bán lẻ trở thành hạ tầng tài chính cho một Việt Nam đang vươn xa

Chuyển đổi số - Cánh buồm đưa bán lẻ vươn ra biển lớn

Năm 2025 đánh dấu một giai đoạn đặc biệt của nền kinh tế Việt Nam, khi môi trường kinh doanh liên tục biến động, hành vi tiêu dùng thay đổi nhanh chóng và yêu cầu chuyển đổi số trở thành tiêu chuẩn tất yếu. Trong bối cảnh đó, “vươn mình ra biển lớn” không còn đơn thuần là mở rộng quy mô, mà là hành trình khẳng định nội lực, khả năng thích ứng và giá trị bền vững của doanh nghiệp Việt.

Với VietinBank, tinh thần ấy được thể hiện rõ nét qua hoạt động bán lẻ - lĩnh vực từng bước vượt ra khỏi vai trò kinh doanh truyền thống để trở thành hạ tầng tài chính số, đồng hành cùng hàng triệu người dân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ trên hành trình phát triển dài hạn.

VietinBank triển khai các chương trình bán lẻ mang tính “phản ứng nhanh” nhưng có chiều sâu chiến lược

Năm 2025, hoạt động bán lẻ VietinBank tiếp tục khẳng định vai trò trụ cột tăng trưởng với quy mô lớn, nhưng quan trọng hơn là chất lượng và tính bền vững của tăng trưởng. Dư nợ bán lẻ bình quân lũy kế tăng gần 26% so với năm trước, hoàn thành vượt kế hoạch đề ra. Song song đó, nguồn vốn CASA duy trì đà tăng trưởng ổn định, đưa VietinBank vào nhóm dẫn đầu Big4 về tỷ trọng CASA.

Không chạy theo tăng trưởng nóng, VietinBank kiên định chiến lược đa dạng hóa nguồn thu, trong đó thu nhập ngoài lãi ngày càng được cải thiện, giúp tỷ trọng tổng thu nhập hoạt động bán lẻ chiếm tới 47%. Đây là minh chứng cho tư duy phát triển dài hạn - lấy hiệu quả và sự ổn định làm nền tảng cho hành trình vươn xa.

Điểm khác biệt trong hành trình bán lẻ VietinBank nằm ở cách ngân hàng đặt khách hàng vào trung tâm của mọi thiết kế sản phẩm và chính sách.

Các chính sách hỗ trợ hiệu quả kết nối khách hàng - ngân hàng

Trước những thay đổi mạnh mẽ của môi trường kinh doanh, VietinBank đã triển khai các chương trình bán lẻ mang tính “phản ứng nhanh” nhưng có chiều sâu chiến lược. Tiêu biểu là chiến dịch dành cho hộ kinh doanh - “Ngân hàng đồng hành, An tâm kinh doanh” với hàng loạt các chính sách hỗ trợ hiệu quả, hàng trăm hội thảo kết nối khách hàng - ngân hàng - thuế được tổ chức trên khắp các tỉnh/thành, giúp hàng trăm nghìn tiểu thương từng bước tiếp cận dịch vụ tài chính chính thống, minh bạch và an toàn hơn.

Song song đó, hệ sinh thái bán lẻ được mở rộng từ thanh toán VietQR, quản lý bán hàng iShop, thông báo biến động số dư OTT, điều tiền tự động dành cho tiểu thương, đến các nền tảng đầu tư - bảo hiểm số, góp phần đưa ngân hàng trở thành một phần tự nhiên trong đời sống tài chính hàng ngày của người dân, thúc đẩy tài chính toàn diện và minh bạch hóa nền kinh tế.

Chuyển đổi số tiếp tục là trụ cột chiến lược của bán lẻ VietinBank trong năm 2025. Ngân hàng triển khai hơn 16 cụm sáng kiến chuyển đổi số, gần 160 tính năng mới, nâng tổng số tính năng trên ứng dụng VietinBank iPay Mobile lên gần 500, phục vụ chuyên sâu cho từng phân khúc khách hàng.

Các hành trình tài chính cốt lõi được số hóa toàn trình: từ mở tài khoản, phát hành thẻ, tiết kiệm, đến vay vốn và quản lý tài chính cá nhân. 76% khách hàng giao dịch trên kênh số, 71% sản phẩm được khai thác qua kênh số, cho thấy chuyển đổi số đã thực sự thay đổi hành vi và trải nghiệm của người dùng.

Đặc biệt, hành trình tín dụng số ghi nhận bước tiến đột phá: tỷ lệ giải ngân online cả năm đạt 78,5%, riêng quý IV đạt 89,3%, với doanh số giải ngân online vượt 500 nghìn tỷ đồng. Khách hàng có thể giải ngân, ký số và nhận tiền tức thì mà không cần chứng từ bản cứng - một thay đổi mang tính cách mạng trong trải nghiệm vay vốn truyền thống. Việc cho phép ký số, giải ngân và nhận tiền tức thì đã giúp khách hàng chủ động hơn trong kế hoạch tài chính, đồng thời giảm đáng kể chi phí xã hội và thời gian giao dịch.

Từ “Ngân hàng giao dịch” đến “Ngân hàng thấu hiểu”

Không dừng lại ở số hóa, VietinBank hướng tới siêu cá nhân hóa dựa trên dữ liệu và công nghệ AI. Các mô hình phân tích nâng cao giúp ngân hàng chủ động nhận diện nhu cầu, gợi ý sản phẩm “đúng thời điểm - đúng nhu cầu”.

Một trong những điểm nhấn công nghệ tiêu biểu là hệ thống nhận diện khách hàng tiềm năng dựa trên dữ liệu lớn. Bằng cách áp dụng mô hình máy học để phân tích đa chiều từ thu nhập, lịch sử giao dịch đến hành vi chi tiêu, VietinBank có khả năng chủ động nhận diện nhóm khách hàng ưu tiên một cách chính xác và có hệ thống. Các khách hàng được Ngân hàng chủ động đưa ra các đặc quyền chăm sóc, các sản phẩm dịch vụ với những ưu đãi phù hợp với nhu cầu và chính sách ưu tiên được “thiết kế riêng” trong 6 tháng để khách hàng trải nghiệm. Sau gần hai năm triển khai, hệ thống đã ghi nhận tỷ lệ chuyển đổi ấn tượng đạt 45%, góp phần gia tặng doanh thu đáng kể cho phân khúc khách hàng cao cấp.

Đặc quyền dành riêng cho Khách hàng Ưu tiên của VietinBank

Nền tảng V-Wealth, ra mắt cuối năm 2025 tiếp tục là minh chứng tiêu biểu cho tư duy này. Với công cụ Risk Profile, khách hàng được hỗ trợ xác định phong cách đầu tư và tiếp cận các gợi ý “đúng gu” ngay từ bước đầu tiên. Chỉ trong thời gian ngắn, V-Wealth đã ghi nhận gần 140.000 lượt truy cập, hơn 1.400 khách hàng mở mới và liên kết tài khoản đầu tư, mở ra hướng đi mới cho ngân hàng đầu tư bán lẻ tại Việt Nam.

VietinBank chính thức ra mắt V-Wealth, nền tảng đầu tư toàn diện tích hợp ngay trên ứng dụng ngân hàng số VietinBank iPay Mobile

Những nỗ lực bền bỉ trong phát triển bán lẻ và ngân hàng số đã giúp VietinBank được thị trường ghi nhận với 14 giải thưởng trong nước và quốc tế trong năm 2025, trong đó có các danh hiệu về ngân hàng bán lẻ và ứng dụng ngân hàng số sáng tạo. Quan trọng hơn cả, Chỉ cố đo lường sự sẵn lòng giới thiệu dịch vụ (NPS) đạt mức ấn tượng trên 71%, chỉ số hài lòng (CSAT) trên kênh số đạt trên 95%, phản ánh sự hài lòng và niềm tin bền vững của khách hàng.

Hành trình bán lẻ VietinBank không được đo bằng quy mô đơn thuần, mà bằng giá trị tạo ra cho cộng đồng, cho nền kinh tế và cho tương lai. Đó là hành trình của một ngân hàng Việt Nam kiên định đổi mới, dám đầu tư dài hạn vào công nghệ và con người, để mỗi cá nhân, mỗi hộ kinh doanh có thể tự tin vươn xa hơn trong kỷ nguyên số.

Với tinh thần đó, VietinBank không chỉ vươn mình ra biển lớn, mà còn đồng hành cùng Việt Nam viết tiếp câu chuyện phát triển bền vững, nhân văn và hội nhập.

WeChoice Awards là giải thưởng thường niên do Công ty Cổ phần VCCorp tổ chức, nhằm tôn vinh những con người, sự kiện, sản phẩm và công trình lan tỏa giá trị tích cực tới cộng đồng. Năm 2025, WeChoice Awards trở lại với thông điệp "Viết tiếp câu chuyện Việt Nam" – kể tiếp những câu chuyện về một Việt Nam vươn mình mạnh mẽ, kiêu hãnh, giàu nhiệt huyết và tinh thần cống hiến cho tương lai. WeChoice Awards 2025 chính thức bước sang giai đoạn bình chọn, nơi cộng đồng cùng tôn vinh những đề cử xuất sắc và xứng đáng nhất. Giai đoạn bình chọn sẽ diễn ra đến 12h00 trưa ngày 6/2 tại website wechoice.vn. Kết quả cuối cùng sẽ được công bố tại đêm Gala WeChoice Awards 2025 vào ngày 7/2.



