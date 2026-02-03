T&T Group và chiến lược vươn mình ra biển lớn bằng nội lực doanh nghiệp Việt

Trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn hội nhập quốc tế sâu rộng, khái niệm “vươn mình ra biển lớn” không còn được đo bằng việc mở rộng quy mô đơn thuần, mà bằng khả năng tham gia sâu vào chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu, chinh phục các chuẩn mực cao hơn về công nghệ, quản trị và phát triển bền vững.

Khởi nguồn từ Tâm, sau gần 33 năm hình thành và phát triển, T&T Group đã vươn lên trở thành một trong những tập đoàn kinh tế tư nhân đa ngành hàng đầu Việt Nam. Hành trình của T&T Group không chỉ là câu chuyện tăng trưởng của một doanh nghiệp, mà còn phản ánh rõ nét khát vọng vươn lên của khu vực kinh tế tư nhân Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế.

Từ nền tảng vững chắc trong nước, T&T Group từng bước mở rộng hoạt động ra thị trường quốc tế với tầm nhìn dài hạn, chiến lược bài bản và những bước đi thận trọng. Hiện nay, T&T đã hiện diện tại nhiều quốc gia như Mỹ, Đức, Lào…, hình thành hệ sinh thái kinh doanh xuyên biên giới, kết nối thị trường Việt Nam với chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu.

Đáng chú ý, thay vì đầu tư dàn trải, Tập đoàn của doanh nhân Đỗ Quang Hiển lại tập trung nguồn lực vào những lĩnh vực trụ cột, giữ vai trò then chốt trong nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, gắn với các mục tiêu phát triển dài hạn của quốc gia như năng lượng, logistics, hạ tầng giao thông, hàng không, công thương, tài chính - đầu tư, bất động sản,... Đây đều là những lĩnh vực đòi hỏi vốn lớn, công nghệ cao và chuẩn mực quản trị khắt khe.

Năng lượng tái tạo – Dấu ấn tiên phong xuyên biên giới

Trong các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi, năng lượng tái tạo là trụ cột thể hiện rõ nhất tầm nhìn dài hạn và cách tiếp cận phát triển bền vững của T&T Group. Trong bối cảnh Việt Nam đứng trước yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng và thúc đẩy chuyển dịch xanh, T&T Group sớm xác định năng lượng tái tạo không chỉ là xu hướng toàn cầu mà còn gắn với định hướng phát triển bền vững của đất nước, nơi doanh nghiệp tư nhân được kỳ vọng đóng vai trò ngày càng chủ động

Từ tầm nhìn đó, T&T Group triển khai các dự án năng lượng tái tạo với cách tiếp cận bài bản và có chiều sâu. Các dự án được đầu tư ở quy mô lớn, định hướng vận hành dài hạn, tuân thủ các yêu cầu nghiêm ngặt về kỹ thuật, môi trường và quản trị. Tiêu biểu là dự án điện gió Savan 1 tại Lào – dự án năng lượng tái tạo quy mô lớn, đầu tư ngoài lãnh thổ Việt Nam và đã truyền tải điện trực tiếp về Việt Nam. Dự án đánh dấu bước đi tiên phong T&T Group trong đầu tư năng lượng tái tạo xuyên biên giới, đồng thời thể hiện năng lực toàn diện của doanh nghiệp Việt Nam khi tham gia vào thị trường năng lượng khu vực – từ việc phát triển dự án, xây dựng nhà máy, đầu tư hạ tầng kết nối, truyền tải cho đến khâu vận hành. Đặt trong chiến lược dài hạn, Savan 1 không phải là một bước đi đơn lẻ mà là một phần trong danh mục đầu tư năng lượng gắn với các ưu tiên chiến lược của quốc gia curaT&T Group.

Bên cạnh năng lượng, logistics là một trụ cột khác trong chiến lược vươn ra biển lớn của T&T Group. Việc đầu tư Vietnam SuperPortTM – “siêu cảng” logistics thông minh đầu tiên của Mạng lưới logistics thông minh ASEAN đã cho thấy cách tiếp cận dài hạn của T&T trong việc nâng cao năng lực kết nối và tham gia sâu hơn vào các hành lang thương mại khu vực.

Việt Nam SuperPort™ được định vị là trung tâm hậu cần đa phương thức chiến lược, kết nối mạng lưới vận tải hàng hóa Trung Quốc - Đông Nam Á với các thị trường toàn cầu thông qua đường bộ, đường sắt, đường hàng không và đường biển. Là một nút quan trọng trong mạng lưới logistics thông minh ASEAN, Việt Nam SuperPort™ được xây dựng nhằm tăng cường hội nhập và thương mại xuyên biên giới trong khu vực, thúc đẩy chuỗi cung ứng liền mạch, nhanh hơn và thông minh hơn. Thông qua dự án này, T&T Group từng bước đưa logistics Việt Nam tiếp cận các tiêu chuẩn vận hành tiên tiến, tạo nền tảng để doanh nghiệp trong nước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Dấu ấn hội nhập quốc tế của T&T Group còn thể hiện rõ nét ở lĩnh vực nông sản – xuất nhập khẩu. T&T hiện là nhà thu mua hạt điều hàng đầu thế giới, cung cấp nguyên liệu cho thị trường trong nước và quốc tế, đồng thời nằm trong nhóm các doanh nghiệp xuất nhập khẩu nông sản lớn nhất Việt Nam, với tổng giá trị thương mại hàng năm lên tới hàng trăm triệu USD.

Việc tham gia sâu vào chuỗi cung ứng nông sản toàn cầu không chỉ mang lại giá trị kinh tế, mà còn góp phần nâng cao vị thế nông sản Việt Nam trên thị trường quốc tế. Thông qua các hoạt động xuất nhập khẩu quy mô lớn, T&T Group từng bước khẳng định năng lực tổ chức, quản trị chuỗi cung ứng và đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của thị trường toàn cầu – những yếu tố then chốt để doanh nghiệp Việt vươn ra biển lớn một cách bền vững.

Xuyên suốt chiến lược phát triển, T&T Group coi hợp tác quốc tế là một trụ cột quan trọng để nâng cao nội lực. Tập đoàn đã và đang thiết lập, mở rộng quan hệ hợp tác với nhiều đối tác hàng đầu thế giới trong các lĩnh vực như Tập đoàn YCH (Singapore), Hanwha, KOSPO, KOGAS, DB (Hàn Quốc), JTA (Quatar)… Các mối quan hệ hợp tác này không chỉ dừng ở trao đổi thương mại, mà hướng tới chuyển giao công nghệ, tiêu chuẩn quản trị và mô hình vận hành tiên tiến, đồng thời chú trọng đào tạo nguồn nhân lực và nâng cao năng lực quản trị cho phía Việt Nam. Cách tiếp cận này giúp T&T Group không chỉ mở rộng hoạt động ra bên ngoài biên giới, mà còn gia tăng giá trị nội sinh cho nền kinh tế trong nước.

Tăng trưởng bền vững gắn với trách nhiệm xã hội

Chiến lược vươn mình ra biển lớn của T&T Group được xây dựng trên nền tảng nội lực về tài chính, quản trị rủi ro và phân bổ nguồn lực có chọn lọc. Hiện T&T Group có vốn điều lệ 22.000 tỷ đồng, tổng tài sản khoảng 45.000 tỷ đồng, cùng hệ sinh thái hơn 400 doanh nghiệp hoạt động đa ngành, đa thị trường, tạo việc làm ổn định cho hơn 80.000 cán bộ nhân viên trong và ngoài nước.

Song hành với hoạt động đầu tư kinh doanh, T&T Group kiên định gắn tăng trưởng kinh tế với trách nhiệm xã hội. Trong nhiều năm qua, Tập đoàn đã đóng góp hàng nghìn tỷ đồng cho các chương trình an sinh xã hội, đầu tư các công trình văn hóa – lịch sử và đồng hành cùng Đảng, Nhà nước và Chính phủ trong những giai đoạn đất nước đối mặt với thiên tai, dịch bệnh. Ba lần đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất, được vinh danh là Doanh nghuiepej xuất sắc Châu Á cùng nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế là minh chứng cho uy tín và những đóng góp bền bỉ của T&T Group đối với sự phát triển kinh tế xã hội đất nước.

Với nội lực doanh nghiệp Việt, bằng tầm nhìn dài hạn và chiến lược bài bản, T&T Group đang từng bước khẳng định vị thế trên thị trường khu vực và quốc tế. Hành trình vươn mình ra biển lớn của T&T không chỉ là câu chuyện của một tập đoàn kinh tế tư nhân, mà còn là hình ảnh thu nhỏ cho khát vọng hội nhập, phát triển và thịnh vượng của Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Với sự cống hiến bền bì và những đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội đất nước, T&T Group là một trong số ít Tập đoàn kinh tế tư nhân vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất (3 lần) – Nhì – Ba của Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam; cùng nhiều Bằng khen, Cờ thi đua của các Bộ, ban, ngành Trung ương và các địa phương. T&T Group cũng được các tổ chức quốc tế uy tín vinh danh là Doanh nghiệp xuất sắc Châu Á cùng nhiều hạng mục giải thưởng quan trọng khác - minh chứng cho năng lực phát triển, hiệu quả hoạt động, uy tín thương hiệu và những đóng góp tích cực của doanh nghiệp tư nhân Việt Nam trong tiến trình hội nhập và hợp tác toàn cầu.