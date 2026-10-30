Vietcombank phát thông báo quan trọng đến người dùng iPhone

Người dùng iPhone đang sử dụng dịch vụ ngân hàng Vietcombank cần đặc biệt lưu ý trước thông báo mới.

Ngân hàng Vietcombank đã phát đi khuyến cáo về nguy cơ mất an toàn thông tin trên các thiết bị sử dụng hệ điều hành iOS, sau khi ghi nhận cảnh báo liên quan đến hai mã độc Coruna và DarkSword.

Người dùng iPhone được khuyến nghị cập nhật phần mềm, rà soát ứng dụng và tăng cường bảo vệ thông tin đăng nhập ngân hàng.

Theo Vietcombank, các mã độc Coruna và DarkSword có khả năng khai thác lỗ hổng bảo mật trên thiết bị chạy hệ điều hành iOS. Qua đó, kẻ xấu có thể đánh cắp thông tin bảo mật như mật khẩu, mã OTP và dữ liệu cá nhân, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn tài khoản của người dùng.

Người dùng iPhone đang sử dụng dịch vụ ngân hàng Vietcombank cần đặc biệt lưu ý trước thông báo mới. (Ảnh minh hoạ: Anh Minh)

Trước tình hình trên, Vietcombank khuyến nghị khách hàng sử dụng iPhone thực hiện một số biện pháp để bảo vệ thiết bị và tài khoản ngân hàng.

Cụ thể, người dùng cần cập nhật hệ điều hành lên phiên bản iOS mới nhất được Apple hỗ trợ. Thao tác thực hiện bằng cách truy cập Cài đặt, chọn Cài đặt chung, sau đó nhấn Cập nhật phần mềm. Ngân hàng cũng khuyến nghị bật chế độ tự động cập nhật để thiết bị luôn được bảo vệ bằng các bản vá bảo mật mới.

Bên cạnh đó, người dùng chỉ nên cài đặt những ứng dụng thực sự cần thiết từ các nhà phát triển uy tín, đồng thời kiểm tra kỹ các quyền truy cập mà ứng dụng yêu cầu. Đặc biệt, không cấp quyền truy cập màn hình, trợ năng, quản lý thiết bị hoặc cài đặt hồ sơ cấu hình nếu không hiểu rõ mục đích.

Vietcombank cũng lưu ý khách hàng rà soát, gỡ bỏ những ứng dụng không rõ nguồn gốc hoặc không còn sử dụng trên thiết bị. Đối với thông tin tài khoản, người dùng tuyệt đối không cung cấp mã OTP, mã PIN, mật khẩu, thông tin thẻ hay thông tin đăng nhập VCB Digibank cho bất kỳ ai, kể cả người tự xưng là nhân viên ngân hàng.

Trường hợp phát hiện dấu hiệu bất thường, khách hàng được khuyến nghị khôi phục cài đặt gốc của thiết bị nếu nghi ngờ điện thoại đã nhiễm mã độc.

Đồng thời, người dùng cần liên hệ tổng đài Vietcombank theo số 1900 54 54 13, hoạt động 24/7, để được hỗ trợ khóa dịch vụ ngân hàng số và khóa thẻ. Nếu phát sinh tổn thất, khách hàng cần đến điểm giao dịch Vietcombank gần nhất và trình báo cơ quan công an để được hỗ trợ xử lý.

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