Cơ quan Bảo hiểm xã hội phát thông báo quan trọng về tài khoản VssID của người dân

Cơ quan Bảo hiểm xã hội khuyến cáo, để không gián đoạn việc tra cứu thông tin, người dân cần chú ý quản lý mật khẩu tài khoản VssID của mình.

Mới đây, Bảo hiểm xã hội cơ sở Sông Cầu - tỉnh Đắk Lắk đã thông tin, hướng dẫn người dân cách lấy lại mật khẩu VssID khi đã mất tài khoản email cũ. Các bước lấy lại mật khẩu VssID như sau:

Bước 1: Truy cập Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam tại đường link: https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn/#/index

Bước 2: Chọn đăng nhập bằng tài khoản định danh điện tử VNeID

Bước 3: Nhập thông tin tài khoản định danh điện tử theo yêu cầu, hoặc mở ứng dụng VNeID trên điện thoại và quét mã QR

Bước 4: Thực hiện xác thực theo hướng dẫn của hệ thống

Ảnh: Bảo hiểm xã hội cơ sở Sông Cầu - tỉnh Đắk Lắk

Bước 5: Sau khi đăng nhập thành công, tiến hành thay đổi email bằng cách chọn mục Thông tin tài khoản tại phần tên tài khoản ở góc trên, bên phải màn hình

Bước 6: Nhấn vào biểu tượng chiếc bút ở mục email

Bước 7: Nhập địa chỉ email mới

Bước 8: Nhập mã kiểm tra và nhấn vào nút Ghi nhận

Bước 9: Mở email mới để nhận mã OTP

Bước 10: Nhập mã OTP và chọn xác nhận

Bước 11: Sau khi cập nhật thành công, người dân quay lại ứng dụng VssID để thực hiện lấy lại mật khẩu qua email

Cơ quan Bảo hiểm xã hội cũng khuyến cáo, người dân cần chủ động cập nhật email và sử dụng ứng dụng VssID an toàn. Bên cạnh đó, người dùng ứng dụng VssID tuyệt đối không chia sẻ mật khẩu, mã OTP cho người lạ.