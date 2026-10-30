Lời khuyên cho những ai giờ này vẫn còn đang dùng chiếc iPhone 14 Pro Max "đời cổ"

Một thiết bị 4 năm tuổi có lẽ không còn ổn như bạn nghĩ.

Nhiều người vẫn nghĩ một chiếc điện thoại flagship của Apple có thể dùng đến 5-10 năm vì sức mạnh của chúng cho đến hiện tại vẫn thừa đủ đáp ứng các tác vụ hàng ngày.

Dù về lý thuyết là đúng nhưng cây bút John Velasco từ Tom's Guide cho rằng bước nhảy vọt về công nghệ qua từng năm đang ngày càng nới rộng và một thiết bị 4 năm tuổi có lẽ không còn ổn như bạn nghĩ.

Trong thử nghiệm đặt iPhone 18 Pro Max lên bàn cân cùng iPhone 14 Pro Max, John nhận ra khoảng cách công nghệ nửa thập kỷ giữa hai thiết bị trở nên rõ rệt.

Sau bốn năm gắn bó, chiếc flagship từng một thời làm mưa làm gió của Apple có lẽ đã đến lúc nhường chỗ cho thế hệ mới.

Dù mức giá khởi điểm năm nay của iPhone 18 Pro Max tăng lên 1.299 USD (đắt hơn 200 USD so với iPhone 14 Pro Max cách đây 4 năm), nhưng với dung lượng chuẩn từ 256GB cùng hàng loạt nâng cấp mang tính cách mạng, đây hoàn toàn là thời điểm chín mùi để người dùng đưa ra quyết định nâng cấp.

Bước nhảy vọt về camera

Để thấy rõ nhất giá trị của khoảng cách 4 năm phát triển, không đâu bằng việc nhìn vào hiệu suất camera.

Sự chênh lệch lớn nhất giữa hai thế hệ nằm ở khả năng chụp hình. iPhone 18 Pro Max sở hữu bộ ba ống kính cùng độ phân giải 48MP, nổi bật với camera chính hỗ trợ khẩu độ cơ học biến thiên và camera tele 48MP zoom quang 4x.

Với điều kiện bình thường, sự khác biệt giữa hai máy đa phần là rất nhỏ, điều này chứng minh rằng camera chính của iPhone 14 Pro Max vẫn là một "tay chiến" cừ khôi, liên tục cho ra những bức ảnh tuyệt vời.

Nhưng sự kết hợp giữa khẩu độ tối đa f/1.48 và hệ thống quang học đời mới trên iPhone 18 Pro Max đã mang lại lợi thế áp đảo trong môi trường thiếu sáng: hình ảnh sắc nét hơn, chi tiết vùng tối được tái tạo sạch sẽ và nhiễu hạt giảm đáng kể.

Ở góc độ thu phóng, khi đẩy dải tiêu cự lên mốc 4x, 8x hay 15x, chi tiết bề mặt và đường viền trên iPhone 18 Pro Max đều vượt trội so với cảm biến tele 12MP zoom 3x cũ kỹ.

Không dừng lại ở nâng cấp phần cứng, trải nghiệm người dùng cũng được tái cấu trúc hoàn toàn. Máy trang bị tính năng Pro Controls cho phép can thiệp thủ công sâu vào tốc độ màn cửa, lấy nét và cân bằng trắng.

Camera góc siêu rộng thu lại chi tiết mịn hơn, chế độ chụp cận cảnh Macro hạn chế tối đa hiện tượng rạn ảnh, trong khi camera selfie Center Stage 18MP mở rộng góc nhìn đáng kể cho các bức ảnh chụp nhóm.

Với các nhà sáng tạo nội dung, khả năng quay video 4K 120fps nguyên bản, hỗ trợ Log capture, ProRes, Cinematic mode cùng Audio Mix đưa iPhone 18 Pro Max mới vượt xa tiêu chuẩn của iPhone 14 Pro Max

Bứt phá thời lượng pin cùng tốc độ sạc nhanh ấn tượng

Kích thước thân máy lớn hơn cho phép Apple tích hợp viên pin dung lượng 5.391 mAh vào iPhone 18 Pro Max, tạo nên khoảng cách rõ rệt so với con số 4.323 mAh trên iPhone 14 Pro Max.

Bài kiểm tra xả pin thực tế ghi nhận thế hệ mới đạt thời gian hoạt động liên tục 18 giờ 27 phút, vượt 4 giờ 48 phút so với mốc 13 giờ 39 phút của thế hệ cũ — tương đương mức tăng trưởng khoảng 35%.

Người dùng hoàn toàn có thể sử dụng thoải mái từ sáng sớm đến tận đêm muộn mà không cần lo lắng về nguồn năng lượng dự phòng.

Bên cạnh thời lượng pin, công nghệ sạc nhanh 60W qua cổng dây cũng tạo ra khác biệt lớn về trải nghiệm sinh hoạt hàng ngày.

Chỉ trong 15 phút cắm sạc, iPhone 18 Pro Max có thể nạp lại 53% dung lượng và đạt 80% sau nửa tiếng. Trong cùng khoảng thời gian 15 và 30 phút đó, iPhone 14 Pro Max chỉ hồi phục được lần lượt 21% và 42% pin.

Sức mạnh đồ họa vượt trội từ vi xử lý thế hệ mới

Trên các công cụ đo hiệu năng chuyên sâu, vi xử lý A20 Pro sản xuất trên tiến trình tiên tiến đã chứng minh sự vượt trội hoàn toàn so với dòng chip A16 Bionic đời cũ.

Kết quả phần mềm Geekbench thể hiện điểm số đơn nhân 4.741 và đa nhân 12.789 của iPhone 18 Pro Max bỏ xa mức 1.887 và 5.374 điểm trên iPhone 14 Pro Max, ghi nhận mức tăng trưởng hiệu năng đơn nhân lên tới 151%.

Sự chênh lệch càng hiện rõ ở các bài kiểm tra xử lý đồ họa nặng. Với công cụ 3DMark Wild Life Original Unlimited, iPhone 18 Pro Max ghi nhận tốc độ khung hình trung bình 230,37 fps cùng điểm số 38.474, hoàn toàn lấn lướt con số 74,1 fps và 12.380 điểm của dòng máy 4 năm tuổi.

Dù iPhone 14 Pro Max vẫn đáp ứng tốt các tác vụ cơ bản như lướt web hay xem video, nhưng khi bước vào các nhiệm vụ phức tạp như xuất bản video 4K hay chơi game 3D đồ họa cao, khoảng cách giữa hai thế hệ đã trở thành một khoảng trống rất lớn.

Hệ sinh thái AI thông minh cùng không gian hiển thị tối ưu

Sự xuất hiện của hệ điều hành iOS 27 mang đến lợi thế độc quyền cho iPhone 18 Pro Max nhờ sức mạnh phần cứng đáp ứng trọn vẹn bộ công cụ Apple Intelligence.

Do giới hạn thanh RAM 6GB cùng chip xử lý đời cũ, iPhone 14 Pro Max hoàn toàn bỏ lỡ các tiện ích như công cụ tinh chỉnh văn bản Writing Tools, xóa vật thể thừa Clean Up, tóm tắt thông báo ưu tiên, Visual Intelligence hay Reframe. Trợ lý ảo Siri AI thế hệ mới cũng vượt trội về khả năng hiểu ngữ cảnh và xử lý tác vụ liên ứng dụng rảnh tay.

Về không gian hiển thị, màn hình Super Retina XDR được mở rộng lên kích thước 6,9 inch nhờ phần viền được gọt mỏng tối đa xung quanh Dynamic Island thế hệ mới — vốn hỗ trợ hiển thị tối đa ba Hoạt động trực tiếp (Live Activities) cùng lúc.

Độ sáng đỉnh của tấm nền đạt mức 2.326 nits, tăng 49% so với con số 1.565 nits trước đây, kết hợp cùng lớp phủ chống phản chiếu hoàn toàn mới giúp trải nghiệm quan sát ngoài trời nắng gắt trở nên rõ ràng và dễ chịu hơn hẳn.

Nhìn lại hành trình 4 năm, việc đồng hành cùng iPhone 14 Pro Max tới thời điểm này là một quyết định tối ưu hóa chi phí đầu tư vô cùng hiệu quả.

Tuy nhiên, với sự áp đảo toàn diện từ camera, pin, sạc nhanh, hiệu năng cho đến các tính năng trí tuệ nhân tạo, iPhone 18 Pro Max chính là câu trả lời hoàn hảo cho một nâng cấp xứng đáng giá trị tiền bạc.