Vietcombank phát mại loạt bất động sản để xử lý nợ: Căn chung cư 55,8m2 pháp lý đầy đủ ở Hà Nội giá từ 2,38 tỷ đồng

Vietcombank đang thông báo bán đấu giá nhiều bất động sản là tài sản bảo đảm cho các khoản vay. Danh mục có căn hộ chung cư, nhà đất nội đô, khu đất rộng hàng chục nghìn m2 cùng nhiều công trình trên đất.

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) những ngày cuối tháng 9 liên tiếp đăng tải thông báo bán đấu giá bất động sản là tài sản bảo đảm nhằm xử lý, thu hồi nợ.

Một trong những tài sản có giá trị lớn được Vietcombank Chi nhánh Tân Định thông báo bán đấu giá là hai quyền sử dụng đất cùng các tài sản gắn liền với đất tại xã Lộc Hưng, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước trước đây, nay là xã Lộc Hưng, tỉnh Đồng Nai.

Trong đó, khu đất thứ nhất có diện tích thực tế 11.697,2 m2, mục đích sử dụng là đất thương mại, dịch vụ, thời hạn sử dụng đến tháng 7/2059. Khu đất thứ hai rộng 19.095,5 m2, là đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp, thời hạn sử dụng đến tháng 1/2069. Như vậy, tổng diện tích hai khu đất theo hiện trạng lên tới gần 30.800 m2.

Trên đất còn có hàng loạt công trình như nhà hàng, nhà bếp, khu nhà hàng phòng lạnh, nhà nghỉ, nhà văn phòng, nhà xe và nhiều hạng mục phụ trợ khác. Tuy nhiên, theo mô tả trong hồ sơ đấu giá, nhiều công trình đã lâu không được sử dụng, không được trùng tu, sửa chữa nên xuống cấp hoặc hư hỏng. Hai quyền sử dụng đất cùng tài sản trên đất được bán chung với giá khởi điểm hơn 34,85 tỷ đồng. Phiên đấu giá dự kiến diễn ra ngày 13/10.

Một tài sản đáng chú ý khác được Vietcombank Chi nhánh Hoàng Mai đưa ra đấu giá là bất động sản tại khu phố 2, phường Tân Định, TP Bến Cát, tỉnh Bình Dương trước đây, nay thuộc phường Hòa Lợi, TP.HCM. Tài sản gồm nhà văn phòng công ty xăng dầu, nhà ở, nhà kho cùng các hạng mục như trụ bơm, bồn chứa xăng.

Giá khởi điểm hiện tại của khối tài sản này là hơn 34,78 tỷ đồng. Đáng chú ý, hồ sơ đấu giá cho thấy cơ quan thi hành án đã ban hành quyết định giảm giá tài sản lần thứ 13 vào ngày 15/9/2026.

Ở phân khúc nhà đất đô thị, Vietcombank Chi nhánh Sài Gòn đang tìm người mua bất động sản tại 22 Xóm Vôi, phường Chợ Lớn, TP.HCM. Khu đất rộng 72,5 m2, là đất ở đô thị, thời hạn sử dụng lâu dài. Tài sản trên đất là căn nhà riêng lẻ có diện tích xây dựng 72,5 m2 và diện tích sàn 108,1 m2, gồm một tầng và một tầng lửng.

Theo Vietcombank, căn nhà hiện đã cũ nhưng có pháp lý đầy đủ, sẵn sàng mua bán, công chứng. Giá khởi điểm là 12,532 tỷ đồng, tương đương khoảng 173 triệu đồng/m2 nếu chỉ tính trên diện tích đất. Phiên đấu giá dự kiến diễn ra trực tuyến vào ngày 19/10.

Trong khi đó, tài sản có giá khởi điểm thấp hơn đáng kể là một căn hộ tại khu đô thị Đại Thanh, Hà Nội. Cụ thể, Vietcombank Chi nhánh Phú Thọ thông báo đấu giá quyền sở hữu căn hộ số 2040, tòa CT10A thuộc công trình hỗn hợp Đại Thanh, diện tích 55,8 m2. Căn hộ hiện để trống, không có người sử dụng và được ngân hàng cho biết có pháp lý đầy đủ. Giá khởi điểm của căn hộ là gần 2,38 tỷ đồng, tương đương khoảng 42,6 triệu đồng/m2. Phiên đấu giá dự kiến được tổ chức trực tuyến trong ngày 6/10/2026.

Các thông báo trên được Vietcombank đăng tải trong bối cảnh ngân hàng tiếp tục xử lý tài sản bảo đảm nhằm thu hồi các khoản nợ. Việc một số tài sản phải qua nhiều lần giảm giá trước khi tiếp tục được đưa ra đấu giá cũng cho thấy quá trình xử lý tài sản bảo đảm không phải lúc nào cũng thuận lợi.