Vietcombank chính thức thay đổi phí nộp, rút tiền tại một đại lý thanh toán: Giao dịch 20 triệu đồng mất phí bao nhiêu?

Theo thông báo mới nhất từ Vietcombank, khách hàng thực hiện các giao dịch như nộp tiền mặt, rút tiền mặt hoặc chuyển tiền tại các cửa hàng FPT Shop sẽ áp dụng cách tính phí theo tỷ lệ phần trăm thay vì mức cố định theo bậc thang như trước đây.

Chi tiết biểu phí mới (đã bao gồm VAT):

Mức phí: 0,33% giá trị giao dịch.

Phí tối thiểu (Sàn): 11.000 đồng.

Phí tối đa (Trần): 33.000 đồng.

So sánh nhanh: Người dùng hưởng lợi gì?

So với biểu phí cũ, chính sách mới này mang lại lợi ích đáng kể cho khách hàng, đặc biệt là với các giao dịch giá trị lớn.

Trước đây: Giao dịch trên 15 triệu đồng phải chịu phí lên tới 50.000 đồng.

Hiện tại: Với mức trần mới, dù khách hàng rút 20 triệu, 50 triệu hay nhiều hơn, mức phí kịch trần cũng chỉ dừng lại ở 33.000 đồng.

Ví dụ cụ thể:

Rút 5 triệu đồng: Phí là 16.500 đồng (0,33%).

Rút 10 triệu đồng: Phí là 33.000 đồng.

Rút 20 triệu đồng: Phí vẫn là 33.000 đồng.

Lợi thế khi giao dịch Vietcombank tại FPT Shop

Mô hình hợp tác Đại lý thanh toán này được Vietcombank và FPT Retail triển khai từ giữa tháng 5/2025, mang đến giải pháp "ngân hàng không ngủ" cho người dân:

Giao dịch ngoài giờ: Khách hàng có thể nộp/rút tiền vào buổi tối, cuối tuần hoặc ngày lễ - những khung giờ mà quầy giao dịch ngân hàng truyền thống thường đóng cửa.

Không cần chờ đợi: Giảm tải áp lực xếp hàng tại chi nhánh ngân hàng.

Thủ tục đơn giản: Khách hàng chỉ cần mang theo Căn cước công dân (CCCD/thẻ căn cước) bản gốc, chính chủ và còn thời hạn sử dụng để thực hiện giao dịch.