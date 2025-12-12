VinFast VF 3 được lòng cả khách hàng Việt lẫn người dùng quốc tế

Chiếc xe xóa bỏ gánh nặng chi phí

Chị Thu Trang (30 tuổi, Cổ Nhuế, Hà Nội) đang làm nhân viên văn phòng tại một công ty công nghệ ở Cầu Giấy. Sau một năm kết hôn và có thêm một em bé, gia đình nhỏ của chị có nhu cầu sở hữu một chiếc ô tô tránh mưa, tránh nắng.

VF 3 là lựa chọn hàng đầu của chị, nhất là sau khi tham khảo ý kiến của người thân và bạn bè đang sử dụng xe. Đặc biệt, chi phí sở hữu ban đầu theo chị Trang là rất hợp lý với loạt chương trình ưu đãi từ VinFast đang áp dụng trong tháng 12/2025 như: giảm 4% trên giá niêm yết, tặng 2 năm bảo hiểm vật chất có thể quy đổi ra tiền mặt trị giá 6,5 triệu đồng, ưu đãi 5 triệu đồng khi đổi từ xe xăng, tặng thêm 6 triệu đồng dưới dạng điểm VinClub, hưởng thêm mức giảm 2% khi mua xe qua kênh trực tuyến.

"Cộng cả chi phí lăn bánh, tôi chỉ phải bỏ ra khoảng 300 triệu đồng. Mức tiền như vậy để sở hữu một chiếc xe điện như VF 3 phục vụ nhu cầu cá nhân, gia đình là rất hợp túi tiền", chị Trang bộc bạch.

Cũng theo chị Trang, các chi phí phát sinh khác trong quá trình sử dụng xe gần như bằng 0 khiến vợ chồng chị không phải chịu áp lực về tài chính. Trong đó, việc được miễn phí sạc tại các trạm công cộng V-Green tới hết tháng 6/2027 khiến chị đỡ đi được khoản tiền không nhỏ.

"Trước đây, mỗi tuần, tiền đổ đầy bình xăng cho hai chiếc xe máy của hai vợ chồng, cùng tiền đi taxi mỗi lúc cho em bé đi chơi cũng tiêu tốn một khoản. Từ khi có VinFast VF 3, sạc điện cho xe gần như không mất phí. Chi phí bảo dưỡng cũng không đáng kể. Thật sự, việc mua VF 3 là quyết định đúng đắn", chị Trang chia sẻ.

Không riêng chị Trang, nhiều chủ xe Việt cũng bày tỏ việc mua VF 3 là sáng suốt bởi tính tiện lợi của chiếc minicar điện. "Mua VF 3 được gần 2 tháng, mỗi ngày đi làm cả đi và về 84 km. Xe nhỏ gọn, chạy nhẹ nhàng, sạc khoảng 1 giờ là xong, không suy nghĩ lo tiền xăng mỗi tháng tầm 4 triệu đồng như trước đây. Tôi thấy rất hài lòng khi mua VF 3", tài khoản BrightMoose4647 đưa lời khuyên trên diễn đàn VinFastVF3ClubVN.

"Xe quốc dân" gây ấn tượng với cả người dùng trong nước và quốc tế

Ngoài những chia sẻ từ các chủ xe, số liệu thống kê từ thị trường là minh chứng rõ nét nhất cho sức hút của VinFast VF 3 với người dùng Việt Nam. Tính lũy kế 11 tháng của năm 2025, 40.660 chiếc đã được bàn giao tới tay khách hàng trong nước, được mệnh danh là "mẫu xe quốc dân" bán chạy nhất thị trường Việt Nam.

Con số này thậm chí nhiều hơn cả doanh số lũy kế tất cả các dòng xe của một số hãng xe nước ngoài, cho thấy mức độ phủ sóng của VF 3 chỉ sau khoảng hơn 1 năm ra mắt là rất lớn. Đáng chú ý, không chỉ phổ biến và được yêu thích tại Việt Nam, VinFast VF 3 còn được đông đảo người dùng nước ngoài đánh giá cao.

Đơn cử, tại Indonesia, VinFast VF 3 mới đây đã được vinh danh là "Tân binh xe điện ấn tượng nhất" tại Lễ trao giải Carvaganza Editors’ Choice Awards, một trong những giải thưởng ô tô độc lập và danh giá bậc nhất Indonesia.

Nhiều người dùng Indonesia trực tiếp trải nghiệm VF 3 cũng đánh giá chiếc xe "đậm chất SUV" với gầm cao và bộ mâm 16 inch không thua kém các dòng xe hạng A hoặc B. Bước vào không gian cabin VF 3, chỗ ngồi của tài xế được nhận xét rộng rãi, khoảng trống trần xe tốt nên hoàn toàn thoải mái với đa số. Ngoài ra, lợi thế hạ tầng trạm sạc phủ rộng cũng giúp mẫu minicar gây ấn tượng với người dân xứ vạn đảo. Đây cũng là yếu tố khiến đông đảo người dùng ở Việt Nam yên tâm sử dụng VF 3.

Từ người dùng phổ thông trong nước đến cộng đồng quốc tế, VF 3 đang cho thấy một tiêu chuẩn mới về tính thực dụng của phân khúc ô tô điện cỡ nhỏ và là lựa chọn mặc định cho nhóm khách hàng muốn một phương tiện nhỏ gọn, kinh tế, đáng tin cậy.