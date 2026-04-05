Việt Nam vừa lập một kỷ lục chưa từng thấy, Trung Quốc có đóng góp lớn nhất, Nga ghi nhận tăng hơn 194%

Một du khách nước ngoài được người dân tặng lá cờ đỏ sao vàng. Ảnh: Báo Văn hóa

Đó là kỷ lục về lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong quý I vừa qua.

Mới đây, theo báo cáo của Cục Thống kê (thuộc Bộ Tài chính), trong tháng 3 vừa qua, Việt Nam đón gần 2,1 triệu lượt khách quốc tế, tương ứng tăng 1,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Như vậy, tính trong cả quý I/2026, tổng lượng khách quốc tế đến nước ta đã đạt 6,76 triệu lượt, tăng hơn 12% so với cùng kỳ. Đây là con số cao kỷ lục cho quý đầu năm kể từ trước đến nay.

Nguồn: Cục Thống kê

Theo Cục Thống kê, các thị trường truyền thống tiếp tục dẫn đầu về lượng khách đến Việt Nam trong tháng 3 và quý I/2026.

Cụ thể, trong quý I năm nay, Trung Quốc là thị trường khách quốc tế lớn nhất Việt Nam, với hơn 1,4 triệu lượt khách. Vị trí thứ hai là Hàn Quốc, với gần 1,33 triệu lượt. Hai vị trí tiếp theo là Nga (hơn 367.000 lượt) và Campuchia (330.000 lượt). Ngoài ra, các thị trường khác cũng có lượng khách lớn đến Việt Nam như Đài Loan (Trung Quốc) hơn 316.000 lượt, Mỹ hơn 302.000 lượt, Ấn Độ với gần 243.000 lượt...

Trong số các thị trường, tốc độ tăng trưởng chậm ghi nhận tại thị trường Trung Quốc và Hàn Quốc, nhưng lại tăng mạnh ở một số quốc gia Đông Nam Á như Philippines (tăng 69,3%), Campuchia (với 41%), Singapore (với 30%)... Ngoài ra, thị trường Ấn Độ vẫn duy trì mức tăng bền vững, với hơn 69% so với cùng kỳ năm ngoái. Tương tự, lượng khách từ những thị trường châu Âu, châu Mỹ cũng ghi nhận tăng mạnh.

Đáng chú ý, mức tăng trưởng ấn tượng nhất đến từ thị trường Nga, với 367.168 lượt người, tức là tăng 194,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Về phương tiện di chuyển, trong quý I năm nay, đường hàng không vẫn giữ vai trò chủ đạo, khi đón tới 5,56 triệu lượt khách, chiếm hơn 82% thị phần và tăng 7% so với cùng kỳ. Ngoài ra, lượng khách nhập cảnh qua đường bộ cũng ghi nhận đà tăng trưởng bứt phá khi đạt 1,05 triệu lượt, tăng 53%. Tương tự, khách đến bằng đường biển đạt hơn 148.200 lượt, tăng hơn 11%.

Trái với đà tăng của du khách quốc tế, lượng người Việt xuất cảnh quý I năm nay chỉ đạt khoảng 1,2 triệu lượt, giảm 55% so với cùng kỳ năm ngoái.

Vì sao nhiều du khách quốc tế đến Việt Nam?

Du khách quốc tế được tặng cờ đỏ sao vàng khi du lịch TP HCM. Ảnh: Vietnam+

Theo báo cáo của Cục Thống kê, môi trường chính trị - xã hội ổn định, an toàn; chính sách thị thực ngày càng thông thoáng; đồng thời hoạt động xúc tiến, quảng bá được chuyên nghiệp hóa; cùng với hệ thống sản phẩm đa dạng, phù hợp với xu hướng và chất lượng dịch vụ không ngừng được cải thiện, đã và đang tạo nền tảng quan trọng để thu hút khách quốc tế đến Việt Nam.

Trong năm 2026, du lịch Việt Nam đặt mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế và 150 triệu lượt khách nội địa, hướng tới tổng thu 1,125 triệu tỷ đồng.

Theo Cục Thống kê, mục tiêu trên dựa trên cơ sở tăng trưởng ngoạn mục của ngành du lịch những năm qua. Trên thực tế, lượng khách quốc tế đến Việt Nam hiện tăng khoảng 22%/năm, tức là cao gấp nhiều lần so với mức tăng trưởng bình quân 5% của du lịch thế giới, đồng thời vượt xa mức 8% của khu vực châu Á - Thái Bình Dương.